Βαριά «καμπάνα» για τον Γεράι Άλβαρεθ: Βγήκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και τιμωρήθηκε για δέκα μήνες

Εκτός δράσης θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο του 2026 ο Γεράι Άλβαρεθ. Ο Ισπανός, που έχει κερδίσει δύο φορές τη μάχη με τον καρκίνο, αντιμετωπίζει καινούρια προβλήματα, καθώς βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία μετά τον ημιτελικό της Μπιλμπάο απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Europa League.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η ουσία προέρχεται από ένα φάρμακο κατά της τριχόπτωσης που πήρε, καθώς εδώ και χρόνια υποβάλλεται σε θεραπεία για την αλωπεκία.

Η UEFA αναγνώρισε ότι η χρήση έγινε χωρίς την πρόθεση του παίκτη, ωστόσο σύμφωνα με τους κανονισμούς θεωρείται υπεύθυνος, καθώς έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι η WADA επιτρέπει τη χρήση του. Ο Γεράι αποδέχτηκε την τιμωρία του, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 Ιουνίου 2025, και θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Απριλίου του 2026, έχοντας συνολική διάρκεια 10 μήνες, ενώ θα μπορεί να επιστρέψει στις προπονήσεις της Μπιλμπάο δύο μήνες πριν τη λήξη της ποινής.

Η ανακοίνωση της Μπιλμπάο για τον Γεράι

«Τώρα που η φάση της έρευνας έχει ολοκληρωθεί, το πειθαρχικό όργανο της UEFA εξέδωσε την απόφασή του και επέβαλε στον Γεράι Άλβαρεθ δεκάμηνη απαγόρευση.

Στην απόφασή της, η UEFA αναγνωρίζει ότι δεν υπήρχε πρόθεση εκ μέρους του παίκτη, θεωρώντας αποδεδειγμένο ότι η κατάποση της απαγορευμένης ουσίας οφειλόταν σε λανθασμένη χρήση ενός προληπτικού φαρμάκου για την τριχόπτωση που ανήκε στη σύντροφό του και περιείχε την εν λόγω ουσία, χωρίς καμία σκόπιμη επιθυμία για χρήση ντόπινγκ.

Η UEFA επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για τη δική τους συμπεριφορά και, κατά συνέπεια, ο αμυντικός θα έπρεπε να είχε επιβεβαιώσει εάν το φάρμακο επιτρεπόταν πριν το λάβει.

Καθώς ο Γεράι αποδέχτηκε οικειοθελώς την προσωρινή απαγόρευση, η τιμωρία έχει αναδρομική ισχύ από τις 2 Ιουνίου, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι επιλέξιμος να αγωνιστεί ξανά από τις 2 Απριλίου 2026.

Ωστόσο, ο παίκτης μπορεί να επανενταχθεί στις προπονήσεις της ομάδας δύο μήνες πριν από αυτήν την ημερομηνία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο Γεράι θα δώσει σύντομα συνέντευξη Τύπου στην οποία θα δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις».