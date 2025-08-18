Η «μάχη» της Μπιλμπάο με την Σεβίλλη στην πρεμιέρα της La Liga είχε μεγάλο ενδιαφέρον για έναν ακόμα λόγο για τους Έλληνες φιλάθλους και φυσικά αναφερόμαστε στην παρουσία του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο των Βάσκων και του Ματίας Αλμέιδα σε αυτόν των Ανδαλουσιάνων.

Ο Βαλβέρδε ήταν αυτός που χαμογέλασε στο φινάλε, καθώς η Μπιλμπάο κατάφερε να πάρει σημαντική νίκη με 3-2, αλλά αυτός δεν ήταν ο μοναδικός λόγος ικανοποίησης του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού.

Τι άλλο έκανε τον πολύπειρο προπονητή της Αθλέτικ να χαμογελά; Μα φυσικά η εμφάνιση του Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν απολαυστικός.

Και τι δεν έκανε ο 23χρονος σούπερ σταρ των γηπεδούχων στην μεγάλη αναμέτρηση με την Σεβίλλη. Ο νεαρός ακραίος επιθετικός ήταν μια διαρκής απειλή για την άμυνα της ομάδας του Αλμέιδα και οι παίκτες της Σεβίλλης δεν βρήκαν τρόπο να τον αντιμετωπίσουν.

Υπήρξαν στιγμές στο ματς που ο Γουίλιαμς περνούσε τους αντιπάλους του σαν… σταματημένους και κανείς δεν μπορούσε ν’ ανακόψει τον διεθνή άσο της Μπιλμπάο.

Τα τρεξίματα και η τεχνική κατάρτιση του Νίκο, φανερώνουν και για ποιο λόγο προσπάθησε τόσο πολύ η Μπαρτσελόνα για την απόκτησή του, αλλά χωρίς επιτυχία, αφού ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο με τους Βάσκους μέχρι το 2035.

Η κίνηση που έκανε στο τρίτο γκολ της ομάδας του, ο τρόπος με τον οποίο πήρε την μπάλα και έκανε την σέντρα για να σκοράρει ο Ναβάρο, ήταν αυτή που έκρινε το ματς και χάρισε στην βάσκικη ομάδα τους τρεις βαθμούς.

Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι έχει και η Μπιλμπάο… Γιαμάλ, καθώς ο 23χρονος διεθνής άσος μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα.

Δεν είναι τόσο πολυδιαφημισμένος όσο ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα, αλλά όλοι ξέρουν ότι είναι παίκτης με τεράστιες δυνατότητες και ηγετικά χαρακτηριστικά.

Η απόφαση του Νίκο Γουίλιαμς να υπογράψει δεκαετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπιλμπάο, την στιγμή που η Μπαρτσελόνα έκανε ότι μπορούσε για την απόκτησή του, ξάφνιασε πολλούς.

Ο ίδιος όμως έδειξε με την συγκεκριμένη επιλογή ότι είναι ευτυχισμένος στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, όπως ευτυχισμένος είναι και ο προπονητής της Αθλέτικ, που μπορεί να ποντάρει πολλά πάνω στον 23χρονο ακραίο επιθετικό.