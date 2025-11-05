Πέθανε ο “γκουρού” του ντόπινγκ, Βίκτορ Κόντε

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βίκτορ Κόντε, ο άνθρωπος που θεωρήθηκε ο «γκουρού του ντόπινγκ» και έγραψε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.

Ο ιδρυτής του διαβόητου εργαστηρίου BALCO (Bay Area Laboratory Co-operative) υπήρξε ο εγκέφαλος πίσω από το μεγαλύτερο σκάνδαλο συστηματικής χρήσης αναβολικών που συγκλόνισε τον στίβο και το μπέιζμπολ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οδηγώντας στην πτώση μεγάλων αθλητών όπως η Μαριόν Τζόουνς, που έχασε όλα τα ολυμπιακά της μετάλλια.

Ο Κόντε, πρώην μουσικός και επιχειρηματίας, ίδρυσε το BALCO το 1984 στην Καλιφόρνια, αρχικά ως εργαστήριο διατροφής και βιοχημείας για αθλητές. Πολύ γρήγορα, όμως, το εργαστήριο μετατράπηκε σε κέντρο παρασκευής «καθαρού» ντόπινγκ, με ουσίες σχεδιασμένες να παρακάμπτουν τους ελέγχους. Οι επιστήμονες του BALCO δημιούργησαν σύνθετα προγράμματα αναβολικών και στεροειδών που μπορούσαν να αυξήσουν τη δύναμη και την αντοχή χωρίς να ανιχνεύονται. Το λεγόμενο “The Clear”, ένα νέο στεροειδές σχεδόν αόρατο στα τότε τεστ, έγινε το μυστικό όπλο δεκάδων πρωταθλητών.

Η αποκάλυψη ήρθε τυχαία: το 2003, η Αμερικανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (USADA) έλαβε μια ανώνυμη σύριγγα που περιείχε υπολείμματα άγνωστης ουσίας. Η έρευνα οδήγησε στους προπονητές Τρέβορ Γκρέιχαμ και Μαριόν Τζόουνς, καθώς και σε αθλητές όπως ο Ντουέιν Τσέιμπερς και ο σπρίντερ Τιμ Μοντγκόμερι.

Η Τζόουνς, που είχε κατακτήσει πέντε μετάλλια στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ το 2000, παραδέχτηκε τελικά ότι είχε πει ψέματα για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών, στερήθηκε όλα τα μετάλλιά της και οδηγήθηκε στη φυλακή για ψευδομαρτυρία. ίδιος ο Κόντε καταδικάστηκε το 2005 σε τέσσερις μήνες φυλάκιση για συνωμοσία και διανομή αναβολικών.

Μετά την αποφυλάκισή του, προσπάθησε να επανενταχθεί ως σύμβουλος αθλητικής διατροφής, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν να αποκαλύψει «την υποκρισία του συστήματος». Παρέμεινε ωστόσο μια διχαστική φυσιογνωμία: για κάποιους, ένας ειλικρινής αποκαλυπτικός ερευνητής που εξέθεσε τις σκοτεινές πτυχές του επαγγελματικού αθλητισμού· για άλλους, ο άνθρωπος που υπονόμευσε τη θεμελιώδη έννοια του “fair play”.

Η κληρονομιά του Κόντε είναι αναμφίβολα αμφιλεγόμενη. Από τη μία, η υπόθεση BALCO οδήγησε στη ριζική αναμόρφωση των παγκόσμιων ελέγχων ντόπινγκ, καθιερώνοντας αυστηρότερους κανονισμούς και πιο εξελιγμένες μεθόδους ανίχνευσης.

Από την άλλη, ανέδειξε την ανθρώπινη αδυναμία απέναντι στη φιλοδοξία και τη δόξα, δείχνοντας ότι το όριο ανάμεσα στη φυσική υπέρβαση και τη χημική εξαπάτηση μπορεί να είναι εξαιρετικά λεπτό. Ο Βίκτορ Κόντε έφυγε από τη ζωή ως ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα τη συζήτηση γύρω από τον καθαρό αθλητισμό.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η Sports Illustrated, «δεν κέρδισε ποτέ μετάλλιο, αλλά άλλαξε για πάντα τον τρόπο που μετράμε τη νίκη».