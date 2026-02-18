Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι συνταξιούχοι, ζητώντας μεταξύ άλλων πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Νωρίτερα, με κάλεσμα των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, απαιτώντας «πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας».

«Οι λεγόμενες και πολυδιαφημισμένες αυξήσεις της κυβέρνησης μετά από 15 χρόνια περικοπών, για τον χρόνο που πέρασε, είναι μια κοροϊδία»

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν:

-«Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους και θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις.

– Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης.

– Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους.

– Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού.

– Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

– Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.

– Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις.

– Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών, καθώς και δημόσιους οίκους ευγηρίας.

– Κοινωνικός τουρισμός για όλους.

– Προσλήψεις προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ».

«Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

«Μας έχουν αφαιρέσει τις συντάξεις μας. Καταστρέφουν την υγεία. Τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Δεν μπορούμε. Παίρνουμε τη σύνταξή μας και σε δέκα μέρες τελειώνει», δηλώνει στο Orange Press Agency, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος από τους συνταξιούχους ΙΚΑ Καλλιθέας. Τονίζει ότι οι διαδοχικές μειώσεις στο εισόδημα τους έχουν οδηγήσει τους συνταξιούχους σε απόγνωση. Γι’ αυτό, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, συνεχίζουν να δηλώνουν το παρών στον δρόμο με σκοπό να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα με όρους αξιοπρέπειας.

«Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι, να μπορέσουμε να ανατρέψουμε και να κερδίσουμε, να επανέλθουν η δέκατη τρίτη, η δέκατη τέταρτη σύνταξη και όλες οι κοινωνικές παροχές που μας έχουν κόψει», σημειώνει ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Συνταξιούχοι: Πανελλαδική κινητοποίηση στο Σύνταγμα στις 20 Μαρτίου

Επόμενος αγωνιστικός σταθμός για τους συνταξιούχους η πανελλαδική κινητοποίηση στις 20 Μαρτίου. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων καλεί σε συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα από όπου θα ακολουθήσει πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή, ο κόμπος έχει φθάσει στο χτένι. Η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια έχει γίνει ανυπόφορη. Η φτώχεια, η ανέχεια, η πείνα, η δυστυχία έχει χτίσει φωλιά σε κάθε εργατικό λαϊκό σπίτι, αν και αυτό για πολλές οικογένειες κινδυνεύει από τους χιλιάδες καθημερινούς πλειστηριασμούς.

Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις καθημερινές τους ανάγκες. Δεν τους φτάνουν τα χρήματα να πληρώσουν τις βασικές τους ανάγκες, ενοίκια, θέρμανση, ρεύμα, φαγητό, φάρμακα, υγεία.

Οι λεγόμενες και πολυδιαφημισμένες αυξήσεις της κυβέρνησης μετά από 15 χρόνια περικοπών, για τον χρόνο που πέρασε, είναι μια κοροϊδία και για όσους τις έλαβαν δεν φθάνουν για τις ανάγκες μισής ημέρας.

Παρά τα μεγάλα της λόγια, όλες οι περικοπές στις κύριες, επικουρικές συντάξεις στα δώρα μας, στην Υγεία, στα φάρμακα, τις κοινωνικές ασφαλιστικές αποδοχές είναι εδώ, ριζώνουν και υποβαθμίζουν τη ζωή μας.

Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας αναγκάζονται να εργάζονται 13 ώρες και πάνω με πενιχρές αποδοχές και να μην καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Συνεχίζουμε στον μονόδρομο του αγώνα και κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας. Η απάντηση και η απαίτησή μας για λύσεις στα δίκαια προβλήματά μας να δοθεί με μαζική αγωνιστική παρουσία στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα», προστίθεται.

Συνταξιούχοι: Δείτε φωτογραφίες από τη σημερινή κινητοποίηση



