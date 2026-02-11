newspaper
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος
Οικονομία 11 Φεβρουαρίου 2026, 06:11

Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος

Η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από φόρους και «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν έως σήμερα

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε οικονομική απόγνωση βρίσκονται οι συνταξιούχοι λόγω της πρωτοφανούς ακρίβειας και της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει από τους συνταξιούχους υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν μέχρι και σήμερα!

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες από το 2019 και μετά, η φορολογική πολιτική κινήθηκε προς τη μείωση της επιβάρυνσης της εργασίας μέσω παρεμβάσεων στους άμεσους φόρους και στις ασφαλιστικές εισφορές. Οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν στη βελτίωση των ονομαστικών εισοδημάτων και στη μείωση της ανεργίας, ενώ η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών βελτίωσε την εισπραξιμότητα των φόρων. Ωστόσο, τα οφέλη για τα νοικοκυριά αποδείχθηκαν περιορισμένα, καθώς η περίοδος 2020-2024 χαρακτηρίστηκε από έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας οδήγησε σε φαινόμενα «δημοσιονομικής διάβρωσης», μεταφέροντας εργαζομένους σε υψηλότερα κλιμάκια χωρίς ουσιαστική αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης. Τα μέτρα αναμόρφωσης της φορολογικής κλίμακας που ενεργοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 αντιμετωπίζουν εν μέρει το πρόβλημα, χωρίς να το επιλύουν πλήρως. Η μεταφορά του ανώτατου φορολογικού συντελεστή 44% από τα 40.000 στα 60.000 ευρώ περιορίζει την επιβάρυνση, ωστόσο η συνολική φορολόγηση της εργασίας παραμένει υψηλή.

Παρότι η Ελλάδα κατατάσσεται περίπου στον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών ως προς το ύψος του ανώτατου οριακού συντελεστή εισοδήματος, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται από σχετικά χαμηλό επίπεδο εισοδήματος, με αποτέλεσμα φορολογούμενοι που δεν θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλόμισθοι να εισέρχονται νωρίς στο ανώτατο φορολογικό κλιμάκιο.

Κι όλα αυτά καταγράφονται όταν οι συνταξιούχοι, εκτός από τα 130 δισ. ευρώ και πλέον που σωρευτικά έχουν χάσει από το 2010 μέχρι σήμερα (2025), με μνημονιακούς νόμους – που δυστυχώς εξακολουθούν ακόμη να ισχύουν –, θα χάσουν επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ μόνο για το 2026!

Ειδικότερα:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΑΣ)

Περίπου μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι πληρώνουν ταυτόχρονα φόρο εισοδήματος και ΕΑΣ – Εισφορά Αλληλεγγύης (δηλαδή διπλή φορολόγηση), με ποσοστά από 3% έως 14%. Ηδη στα 10 δισ. ευρώ κινείται ο λογαριασμός που πλήρωσαν (και εξακολουθούν να πληρώνουν) οι συνταξιούχοι σε 14 χρόνια, μέσω της ισχύουσας μνημονιακής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), μια πρωτοφανής διπλή και άδικη φορολόγηση, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» ότι μειώνει τους φόρους!

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 888 εκατ. ευρώ θα εισπράξει η κυβέρνηση από τους συνταξιούχους για ΕΑΣ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 2026. Μάλιστα – όπως προκύπτει από τον φετινό κρατικό προϋπολογισμό – οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό για την Εισφορά υπέρ Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) απ’ όση τα προηγούμενα χρόνια. Ηδη, από 1-1-2023, με την αύξηση που χορήγησε η κυβέρνηση ύψους 7,75%, πολλοί συνταξιούχοι εισέπραξαν μικρότερη σύνταξη, ενώ άλλοι υπέστησαν και μείωση, αφού ξεπέρασαν το «όριο» («κατώφλι») των 1.400 ευρώ (μεικτά) στην κύρια σύνταξή τους, με συνέπεια να υποστούν περικοπή από 3% και άνω λόγω παρακράτησης της Εισφοράς υπέρ ΕΑΣ. Το ίδιο συνέβη, σε μικρότερη έκταση, και το 2024 με την αύξηση των συντάξεων κατά 3,1%! Το 2025 οι συνταξιούχοι πλήρωσαν 884 εκατ. ευρώ υπέρ ΕΑΣ, που παρακρατήθηκε από όλες τις κύριες συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ μεικτά (μείωση 3%-14%) και από όλες τις επικουρικές πάνω από 300 ευρώ μεικτά (μείωση 3%-10%).

Οπως παρατηρεί η ΕΝΥΠΕΚΚ φέτος (2026), το ποσό που θα πληρώσουν υπέρ ΕΑΣ οι συνταξιούχοι θα είναι κατά 4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με το 2025, ενώ η βασική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό του ΑΚΑΓΕ (Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών) θα προέρχεται και το 2026 (όπως και τα προηγούμενα χρόνια) από την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Για μηνιαίες (κύριες) συντάξεις μέχρι 890 ευρώ (836 καθαρά μετά την παρακράτηση 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ) δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη φορολογική κλίμακα.

Τόσο το αφορολόγητο όριο όσο και ο συντελεστής 9% δεν αναπροσαρμόστηκαν (τιμαριθμοποιήθηκαν). Οσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από αυτό το όριο (836 ευρώ τον μήνα), δηλαδή έχουν ετήσιο καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του παρακρατηθέντος φόρου), τότε θα έχουν φοροελάφρυνση 2 ευρώ ανά 100 ευρώ. Δηλαδή για ποσά σύνταξης πάνω από τα 836 ευρώ δεν θα τους παρακρατούν 22 ευρώ τον μήνα για Εφορία ανά 100 ευρώ σύνταξη, παρά μόνο 20 ευρώ.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Για τα τελευταία τρία χρόνια οι «αυξήσεις» που δόθηκαν ήταν κατώτερες του επίσημου πληθωρισμού. Καταγράφηκαν και νέες εισοδηματικές απώλειες καθώς το 2023 η αναπροσαρμογή περιορίστηκε στο 7,75%, με Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στο 9,6%, το 2024 στο 3%, έναντι πληθωρισμού 3,6%, και για το 2025 στο 2,4% έναντι πληθωρισμού 3%, και ειδικά ο δείκτης τροφίμων που αφορά τους συνταξιούχους μεγαλύτερος του 5,7%. Τα ίδια προβλέπονται και για το 2026.

ΥΓΕΙΑ

Στον τομέα της Υγείας, καίτοι οι συνταξιούχοι καταβάλλουν εισφορές 6% τόσο στις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις, με το τέχνασμα της «ασφαλιστικής τιμής» των σκευασμάτων, αυξήθηκε η συμμετοχή στα φάρμακα, από το επίσημο 25%, σε 35% και 40%. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 120.000 ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων είναι συνταξιούχοι, αναμένουν στις λίστες πολύ καιρό για ένα χειρουργείο, χωρίς να συνυπολογίζουμε και φέτος το 1 ευρώ επιπλέον σε κάθε συνταγή και τα 3 ευρώ σε κάθε είδος απεικονιστικής εξέτασης (ακτινογραφία, αξονική, μαγνητική κ.τ.λ.).

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Δεν έχουν αυξηθεί οι επικουρικές από το 2010, με πραγματικές απώλειες άνω του 13%. H μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές, σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους, οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και απαγορεύει να δοθούν αυξήσεις παρά μόνον όταν ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) του ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα.

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής
Πολιτική 11.02.26

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής

Ο Δένδιας Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και ακολούθως για του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν επέτρεπε την μετάβαση στην Άγκυρα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά
Ασκήσεις επί χάρτου 11.02.26

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά

To ΝΑΤΟ προχωρά στον σχεδιασμό αποστολής στην Αρκτική για να αμβλύνει τον αναθεωρητισμό του Τραμπ και τη γεωπολιτική απειλή της Ρωσίας και της Κίνας, προσώρας με αμφίβολη επιχειρησιακή επάρκεια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
Έρευνα Εurofound 11.02.26

Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Η νέα έρευνα του ιδρύματος Eurofound για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στην ΕΕ, αποτυπώνει τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Θλιβερή πρωτιά στης Ελλάδας στη στεγαστική ανασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει
The Economist 11.02.26

Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει

Για τον Μακρόν η πρόκληση είναι να μετατραπούν τα δυνατά σημεία της Ευρώπης σε μοχλούς γεωπολιτικής ισχύος, πριν άλλες δυνάμεις προχωρήσουν τόσο πολύ που να μην μπορεί πλέον να τις ανταγωνιστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»
Κόσμος 11.02.26

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα στο υψηλότερο επίπεδο. Το Drop Site διαψεύδει πως έχουν διεξαχθεί συνομιλίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
Ελλάδα 11.02.26

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, αναφέρθηκε «στο κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator» κατά την αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. «Η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού γαλαξία της Intellexa», τόνισε

Σύνταξη
ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
ΠΟΥ 11.02.26

Οι μισοί από τους πάσχοντες με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση

Παρότι αποτελεί μια απλή 15λεπτη διαδικασία, η χειρουγική επέμβαση για τον καταρράκτη είναι αδύνατη για τους μισούς από τους 94 και πλέον εκατομμύρια πάσχοντες σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Συνέντευξη RT 11.02.26

Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για την ICE στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
Πριν 20 χρόνια 11.02.26

«Ολοι ήξεραν» τι έκανε ο Επσταϊν φέρεται τώρα να είχε δηλώσει ο Τραμπ

«Ολοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά», φέρεται να είχε δηλώσει ο Τραμπ για τον Επσταϊν, εγείροντας ερωτήματα για τον ισχυρισμό του ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Πορτογαλία 11.02.26

Η φονική κακοκαιρία σάρωσε και την υπουργό Εσωτερικών

Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, η οποία δεχόταν φραστικά πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Με γκολ του Σέσκο στο 90'+6' η Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) όμως και κρατήθηκε στην 4η της βαθμολογίας, μετά το 2-2 της Τσέλσι με τη Λιντς.

Σύνταξη
Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)

Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
Σε θέση μάχης 10.02.26

Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Σύνταξη
