Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια
- Μπαράζ φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του 2025
- Θρίλερ με νεκρό μωρό 5 μηνών – «Κοιμόταν μαζί μας και όταν ξυπνήσαμε είχε πεθάνει» λέει η μητέρα του
- Ρεπόρτερ κάνει πρόταση γάμου ζωντανά στη συνέντευξη Τύπου του Πούτιν
- Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου στα Άνω Λιόσια.
Σύμφωνα με την αστυνομία άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ κατά επιχείρησης πώλησης χαλιών περίπου στις 19.20 και τράπηκαν σε φυγή.
Φθορές στα ρολά και την τζαμαρία
Περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που εντόπισαν τουλάχιστον 10 κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.
Από την πρώτη αυτοψία που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι σφαίρες είχαν χτυπήσει το κατάστημα και συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τουλάχιστον 7 τρύπες στα ρολά του καταστήματος και στην τζαμαρία.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο βρέθηκε και μια 27χρονη Ρομά λέγοντας ότι το κατάστημα είναι του πατέρα της που λείπει στο εξωτερικό.
- Πόσο αυξήθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα το α’ εξάμηνο του 2025;
- TikTok: Ρεκόρ κερδοφορίας για την ιδιοκτήτρια ByteDance
- Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124 παρ: Οι Καταλανοί πήραν τη ματσάρα των τριών παρατάσεων!
- Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
- Φαρμακευτικές: Νέα deal Τραμπ προ των πυλών για μείωση τιμών στις ΗΠΑ
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Βιλερμπάν (pic)
- Ford – BMW: Χιλιάδες ανακλήσεις οχημάτων στις ΗΠΑ για τεχνικά προβλήματα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 20.12.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις