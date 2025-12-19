Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με την αστυνομία άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ κατά επιχείρησης πώλησης χαλιών περίπου στις 19.20 και τράπηκαν σε φυγή.

Φθορές στα ρολά και την τζαμαρία

Περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που εντόπισαν τουλάχιστον 10 κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Από την πρώτη αυτοψία που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι σφαίρες είχαν χτυπήσει το κατάστημα και συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τουλάχιστον 7 τρύπες στα ρολά του καταστήματος και στην τζαμαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο βρέθηκε και μια 27χρονη Ρομά λέγοντας ότι το κατάστημα είναι του πατέρα της που λείπει στο εξωτερικό.