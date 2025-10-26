Πυροβολισμοί με τραυματισμό στην Κρήτη – Αναζητείται ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί στη γιορτή καστάνου, στην Κίσσαμο, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνθρωπος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Οι ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού δεν είναι σαφείς προς το παρόν, αλλά οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διασκέδαζαν σε μια παρέα.

Ακολούθησε πανδαιμόνιο, με τον δράστη να εγκαταλείπει τον χώρο μαζί με κάποια ακόμα άτομα.

Στο πανηγύρι τυχαία βρισκόταν μια γιατρός, η οποία έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραυματία.

Στο σημείο αυτή την ώρα σπεύδει η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΚΥ Κισσάμου.