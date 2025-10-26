newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.10.2025 | 19:37
Πυροβολισμοί με τραυματισμό στην Κρήτη - Αναζητείται ο δράστης
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πυροβολισμοί με τραυματισμό στην Κρήτη – Αναζητείται ο δράστης
Ελλάδα 26 Οκτωβρίου 2025 | 19:27

Πυροβολισμοί με τραυματισμό στην Κρήτη – Αναζητείται ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνθρωπος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί στη γιορτή καστάνου, στην Κίσσαμο, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνθρωπος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Οι ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού δεν είναι σαφείς προς το παρόν, αλλά οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διασκέδαζαν σε μια παρέα.

Ακολούθησε πανδαιμόνιο, με τον δράστη να εγκαταλείπει τον χώρο μαζί με κάποια ακόμα άτομα.

Στο πανηγύρι τυχαία βρισκόταν μια γιατρός, η οποία έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραυματία.

Στο σημείο αυτή την ώρα σπεύδει η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΚΥ Κισσάμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο «εγκέφαλος» σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
Ελλάδα 26.10.25

Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο «εγκέφαλος» σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»

Όπως αναφέρει συγγενικό περιβάλλον του φερόμενου ως συνεργού στο έγκλημα στη Φοινικούντα, το πιο πιθανό είναι ο 22χρονος να φοβάται εκείνον που κρύβεται πίσω από την οργάνωση της διπλής δολοφονίας.

Σύνταξη
Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
Ελλάδα 26.10.25

Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό

Την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», φαίνεται ότι τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν για όλες τις δουλειες.

Σύνταξη
Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Η οικογένεια της 16χρονης, που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι και στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού.

Σύνταξη
Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»

Ο πατέρας που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών και έκανε απεργία πείνας για την εκταφή του, δηλώνει ότι θα ξανακατέβει στο σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων.

Σύνταξη
Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ
Ελλάδα 26.10.25

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ

Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν σε επέμβαση

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
Στη Φωκίδα 26.10.25

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό

Από τη σφορδρή σύγκρουση στη Φωκίδα τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής - Ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Πάτρα, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του αγροτικού

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της απελευθέρωσης – Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
Διπλή γιορτή 26.10.25

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό - Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Σύνταξη
Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες
Οι πόλεις βουλιάζουν 26.10.25

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού ασκεί πίεση στις υποδομές, αυξάνει την ρύπανση και μειώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μπορεί η Ευρώπη να εξισορροπήσει την οικονομική κερδοφορία με τη βιωσιμότητα;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο «εγκέφαλος» σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
Ελλάδα 26.10.25

Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο «εγκέφαλος» σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»

Όπως αναφέρει συγγενικό περιβάλλον του φερόμενου ως συνεργού στο έγκλημα στη Φοινικούντα, το πιο πιθανό είναι ο 22χρονος να φοβάται εκείνον που κρύβεται πίσω από την οργάνωση της διπλής δολοφονίας.

Σύνταξη
Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Αθλητισμός & Σπορ 26.10.25

Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:45 την αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τη 1η αγωνιστική της Volley League Ανδρών.

Σύνταξη
Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 
«Είμαστε ρατσιστές» 26.10.25

Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 

Από τις λαμπερές και light τηλεοπτικές Tρεις Χάριτες στο σκοτεινό σανίδι του θεάτρου, η Νένα Μεντή ήταν πάντα ακέραιη και ξεκάθαρη. Μιλώντας στο MEGA, η ηθοποιός με το σπάνιο τσαγανό, μίλησε για όλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος

LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Βόλος για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
Ελλάδα 26.10.25

Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό

Την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», φαίνεται ότι τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν για όλες τις δουλειες.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν

Ο Άρης προηγήθηκε μόλις στο 10' από αυτογκόλ, όμως στη συνέχεια «βολεύτηκε» στο προβάδισμά του κι έτσι ο Λεβαδειακός κατάφερε να ισοφαρίσει στο 60' και να πάρει πολύτιμο 1-1 για την 8η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ
Κιρίλ Ντμιτρίεφ 26.10.25

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Σύνταξη
Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη

Η Αϊντχόφεν, που στις 4/11 φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για το Champions League, με χατ-τρικ του Σαϊμπάρι, πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι επί της Φέγενορντ και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση

Το επί χόρτου... χάος που επικράτησε στο τελευταίο ματς της Καβάλας συνεχίζεται και εκτός τεσσάρων γραμμών, με τον τερματοφύλακα Ζωγράφο να ζητάει να φύγει, τη διοίκηση να διώχνει τον προπονητή και τον αντιπρόεδρο να παραιτείται...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Η οικογένεια της 16χρονης, που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι και στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού.

Σύνταξη
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»

Ο πατέρας που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών και έκανε απεργία πείνας για την εκταφή του, δηλώνει ότι θα ξανακατέβει στο σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του
«Αλληλούια» 26.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο τραγουδοποιό, ο γιος του Νιόνιου, Ρωμανός Σαββόπουλος ανάρτησε ένα συγκινητικό, ανέκδοτο βίντεο, του πατέρα του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Αστέρας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο