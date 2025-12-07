Πυροβολισμοί στο Ίλιον

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία νωρίς το βράδυ της Κυριακής για επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ίλιον.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε ένας άγριος καβγάς μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν σχεδόν 30 άτομα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακούστηκαν και πυροβολισμοί με τους περίοικους να ενημερώνουν την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις όπου εντοπίστηκαν δύο κάλυκες.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να εντοπιστούν οι δράστες οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή.