Πυροβολισμοί στο Ίλιον
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε οικισμό στο Ίλιον μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά - Εντοπίστηκαν δύο κάλυκες
- Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
- Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Προσοχή στα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια - Το μήνυμα της Πυροσβεστικής
- Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις
Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία νωρίς το βράδυ της Κυριακής για επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ίλιον.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε ένας άγριος καβγάς μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν σχεδόν 30 άτομα.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακούστηκαν και πυροβολισμοί με τους περίοικους να ενημερώνουν την Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις όπου εντοπίστηκαν δύο κάλυκες.
Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να εντοπιστούν οι δράστες οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή.
- Η ΑΙ πείθει τους ψηφοφόρους με εντυπωσιακή άνεση – Κίνδυνος για τη δημοκρατία;
- Χριστούγεννα: Προσοχή στα λαμπιόνια – Το μήνυμα της Πυροσβεστικής
- Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet ο Μαλεζάς
- Πυροβολισμοί στο Ίλιον
- Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία
- Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια – Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα, νεκρός ο οδηγός
- Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε
- Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις