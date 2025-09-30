Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο

Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς που δέχθηκε έξω από το σπίτι του, μεταφέρθηκε ένας 38χρονος άνδρας από τον Άγιο Στέφανο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ένας άγνωστος άνδρας είχε κρυφτεί έξω από το σπίτι του 38χρονου και τον περίμενε να βγει. Όταν αυτό συνέβη, ο άγνωστος άνδρας πυροβόλησε εναντίον του τουλάχιστον τρεις φορές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τρεις κάλυκες, πιθανόν των 22mm, ενώ συνεχίζουν την έρευνα για στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα του δράστη.

Το θύμα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Γνωστός του θύματος ο δράστης;

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να είχαν προηγούμενα, με ορισμένες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης μπορεί να είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας του 38χρονου.