Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια
Αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.
Μετά τους πυροβολισμούς το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες της επίθεσης.
