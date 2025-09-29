Μυστικά στο Κένσινγκτον: Τα απαγορευμένα αναγνώσματα της Νταϊάνα, η αμφιλεγόμενη πατρότητα του Χάρι και η αντικατάσταση

Για σχεδόν μία δεκαετία, ο Ρίτσαρντ Ντάλτον υπήρξε ο έμπιστος κομμωτής της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας -ωστόσο ο ρόλος του δεν ήταν μόνο αυτός.

Έμπιστος της αείμνηστης Νταϊάνα, ο Ντάλτον μίλησε για τις κρυφές αγωνίες της επιβεβαιώνοντας παράλληλα ένα από τα πιο σκληρά ψέματα που κυκλοφορούσαν για τον Πρίγκιπα Χάρι και την πλήγωναν επίμονα -η φήμη ότι ο Χάρι δεν ήταν γιος του Καρόλου.

Η Νταϊάνα παραβίαζε τους βασιλικούς κανόνες με έναν μυστικό τρόπο, σύμφωνα με τον επί χρόνια κομμωτή της, Ρίτσαρντ Ντάλτον.

«Δεν της επιτρεπόταν να διαβάζει τις ταμπλόιντ εφημερίδες», λέει ο Ντάλτον. «Ένας από τους κομμωτές τις της έφερνε λαθραία. Ο κίτρινος Τύπος έμπαινε στο Παλάτι, αλλά δεν έχει να κάνει με εμένα», πρόσθεσε.

Ο Ντάλτον θυμάται τη Νταϊάνα να τον ρωτά: «’Ρίτσαρντ, μπορείς να μου τι φέρεις;’ Κανείς δεν αμφισβητούσε τίποτα γιατί κανείς δεν γνώριζε. Μόλις περνούσα τον έλεγχο ασφαλείας και έμπαινα στο κελάρι, τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα από εκεί και πέρα».

Ο Ντάλτον, ο οποίος γνώρισε τη Νταϊάνα το 1978 και υπηρέτησε ως ο επίσημος κομμωτής της από το 1981 έως το 1990, λέει ότι η κάλυψη των ταμπλόιντ για την πριγκίπισσα συχνά την αναστάτωνε και την εκνεύριζε.

Η σχέση της με τον Τύπο ήταν άλλωστε και μοιραία για τη Νταϊάνα που, όταν απελευθερώθηκε από το πρωτόκολλο του Παλατιού, προσπάθησε να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα –αν και η ίδια είχε ανοίξει την πόρτα.

Θυμάται τη Νταϊάνα να ξεφυλλίζει τις σελίδες των περιοδικών και να βγάζει έναν αναστεναγμό απογοήτευσης προτού πετάξει το έντυπο στην άκρη.

Μία από τις φήμες των ταμπλόιντ που πλήγωσε περισσότερο τη Νταϊάνα επικεντρωνόταν στην πατρότητα του μικρότερου γιου της, του Πρίγκιπα Χάρι.

«Συνέχιζαν να ρωτούν: Είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;» λέει ο Ντάλτον για τις εικασίες σχετικά με τον Βασιλιά Κάρολο (τότε Πρίγκιπα Κάρολο). «Φυσικά και είναι».

Οι λαϊκές εφημερίδες δημοσίευσαν αμέτρητες ιστορίες υποστηρίζοντας ότι ο Ταγματάρχης Τζέιμς Χιούιτ –με τον οποίο η Νταϊάνα ξεκίνησε μια σχέση αρκετά χρόνια αφότου γεννήθηκε ο Χάρι– ήταν ο πατέρας του μικρότερου γιου της, επειδή τόσο ο Χιούιτ όσο και ο νεαρός πρίγκιπας είχαν κόκκινα μαλλιά.

Ο Ντάλτον, ωστόσο, γνώριζε από πρώτο χέρι ότι τα κόκκινα μαλλιά ήταν συνηθισμένο χαρακτηριστικό στην οικογένεια της Νταϊάνα, καθώς είχε κουρέψει τις δύο αδελφές και τον αδελφό της.

«Ο αδελφός της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, είχε κατακόκκινα μαλλιά», θυμάται ο Ντάλτον. «Και της Λαίδης Σάρα, επίσης κόκκινα».

«Οι Σπένσερ είναι κοκκινοτρίχηδες. Αλλά εκείνη την εποχή, δεν ήμουν σε θέση να βγω και να πω: ‘Γεια σας, τα μαλλιά των Σπένσερ είναι κόκκινα’».

O Ντάλτον μοιράστηκε με το People τις αναμνήσεις του για τη Νταϊάνα με την ενθάρρυνση της φίλης του Ρενέ Πλαντ, η οποία το 2019 ίδρυσε το εικονικό Μουσείο Πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η Πλαντ, η οποία έχει αφιερωθεί στη διατήρηση της κληρονομιάς της Νταϊάνα, αποκάλυψε ότι η ιδέα για τη δημιουργία του μουσείου προέκυψε αμέσως μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας.

«Ένιωθα ότι την ‘εξαφάνιζαν’ από την Ιστορία πολύ γρήγορα για να ανοίξουν τον δρόμο στην Καμίλα», λέει η Πλαντ, αναφερόμενη στη δεύτερη σύζυγο του Βασιλιά Καρόλου.

«Νιώθω ότι τότε βρήκα το κίνητρο να προσπαθήσω πραγματικά να τιμήσω τη ζωή και την κληρονομιά της με έναν τρόπο που κανείς άλλος δεν φαινόταν να κάνει».

Η συλλογή του μουσείου, η οποία φιλοξενεί περισσότερα από 2.700 προσωπικά και ιστορικά αντικείμενα της Νταϊάνα, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες του είδους στον κόσμο.

Η Πλαντ έγραψε στους Πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι για την πρόθεσή της, λαμβάνοντας «την ευχή τους» και ένα ευχαριστήριο σημείωμα.

Η συλλογή πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη της περιοδεία στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, τον Νοέμβριο του 2026, πριν ξεκινήσει μια περιοδεία στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τμήματα της Ασίας, την Αυστραλία και στη συνέχεια την Ευρώπη.