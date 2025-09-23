magazin
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν Νοέμβριος του 1992 όταν μια ταινία -ορισμό της υπερπαραγωγής- έκανε την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες και σάρωσε στο box office. Το The Bodyguard έφερε μπροστά από την κάμερα το «χρυσό παιδί» του Χόλιγουντ εκείνη την περίοδο Κέβιν Κόστνερ και την pop star Γουίτνεϊ Χιούστον, με αποτέλεσμα να γίνει η 10η η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών.

Μάλιστα το soundtrack του φιλμ έφτασε στο Νο1 των charts σε 21 χώρες, πούλησε περισσότερες από 45 εκατ. κόπιες παγκοσμίως, ενώ πήρε και το βραβείο Grammy καλύτερου δίσκου.

View this post on Instagram

A post shared by @classicues

Η επιτυχία ξεπέρασε τις προσδοκίες μέχρι και του 70χρονου ηθοποιού, ο οποίος λίγο καιρό μετά άρχισε να σχεδιάζει το sequel του φιλμ. Και το ήθελε ακόμα πιο εντυπωσιακό. Για αυτό και στράφηκε σε έναν άνθρωπο που ήξερε ότι θα έκανε πάταγο αν αποφάσιζε να κάνει το βήμα προς τον χώρο του θεάματος: την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο Κέβιν Κόστνερ πλησίασε την Lady D. μέσω της Σάρα Φέργκιουσον και την είδηση -που είχε αποκαλύψει πριν από έναν χρόνο ο σταρ του Χόλιγουντ- επιβεβαίωσε και το τότε μπάτλερ της Πολ Μπάρελ, με το τελευταίο του βιβλίο The Royal Insider.

«Εγώ τη σύνδεσα στο τηλέφωνο με τον κύριο Κόστνερ και την άκουσα που γελούσε λέγοντάς του ‘μα δεν μπορώ να τραγουδήσω. Τι περιμένετε από εμένα να κάνω; Αλλά εντάξει, στείλτε μου το σενάριο και υπόσχομαι να το κοιτάξω».

Όπως γράφει ο Μπάρελ, μετά το τηλεφώνημα του είπε η Νταϊάνα ότι της έκανε πρόταση να πρωταγωνιστήσει στο The Bodyguard II. «Ήθελε να υποδυθεί την πριγκίπισσα και εκείνος τον σωματοφύλακά της, που θα της έσωσε τη ζωή. Της υποσχέθηκε ότι θα ήταν καλή ταινία και θα την πρόσεχε εκείνος στα γυρίσματα» συμπλήρωσε ο πρώην μπάτλερ της.

«Ήταν πολύ γοητευτικός, αλλά δεν νομίζω ότι μιλάει σοβαρά» του είπε η Νταϊάνα.

Ωστόσο, ο Κέβιν Κόστνερ δεν έκανε πλάκα. Λίγο καιρό αργότερα το σενάριο του sequel έφτασε στο σπίτι της. «Δεν είμαι σίγουρος αν το διάβασε ποτέ, αλλά πολύ ευγενικά αρνήθηκε την προσφορά λέγοντάς του ότι είναι αδύνατον να γίνει κάτι τέτοιο».

Πάντως, σύμφωνα με τον  Πολ Μπάρελ, οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει κάπως, έχοντας συμφωνήσει μέχρι και σε μια σκηνή με ένα φιλί.

Τελικά η συνεργασία δεν προχώρησε ποτέ.

