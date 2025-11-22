Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις

magazin
Θρήνος στους ύκλους της βασιλικής μόδας μετά την ανακοίνωση θανάτου του Πολ Κοστέλο, του Ιρλανδού που διετέλεσε προσωπικός ενδυματολόγος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Πολ Κοστέλο, ο τολμηρός Ιρλανδός που όρισε το βασιλικό στιλ και έγινε κομμάτι του μύθου της Πριγκίπισσας Νταϊάνα ως προσωπικός ενδυματολόγος και σχεδιαστής της, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση του θανάτου του Κοστέλο ανακοίνωσε η οικογένεια του στο Λονδίνο ζητώντας σεβασμό στο πένθος.

Η κληρονομιά του περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες εμφανίσεις της Πριγκίπισσας της Ουαλίας με τον Κοστέλο να θεωρείται ως ένας επιδραστικός παράγοντας στην ιρλανδική και βρετανική μόδα.

Ο Πολ Κοστέλο συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή εποχή της μόδας της Πριγκίπισσας Νταϊάνα υπογράφοντας μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της σε δημόσιες εκδηλώσεις

Ο αυτοδημιούργητος Ιρλανδοαμερικανός ξεκίνησε δειλά την καριέρα του από τα ατελιέ στο Παρίσι για να κατακτήσει το Παλάτι και να ηγηθεί του του ομώνυμου οίκου του μέχρι τη στιγμή του θανάτου του.

Ο Κοστέλο υπήρξε προσωπικός ενδυματολόγος της αείμνηστης Πριγκίπισσας Νταϊάνα, μια γυναίκα που ο ίδιος είχε βαφτίσει και μούσα του.

Γεννημένος στο Δουβλίνο το 1945, ο Κοστέλο ξεκίνησε την καριέρα του στη Chambre Syndicale de la Haute Couture στο Παρίσι, προτού εργαστεί ως βοηθός του σχεδιαστή Ζακ Εστερέλ.

Στη συνέχεια μετακόμισε στο Μιλάνο για να στηρίξει την προσπάθεια της αλυσίδας Marks and Spencer να εισέλθει στην ιταλική αγορά – μια προσπάθεια που τελικά δεν στέφθηκε από επιτυχία.

Ο Ιρλανδοαμερικανός σχεδιαστής παρέμεινε ωστόσο στο Μιλάνο, εργαζόμενος για το πολυτελές πολυκατάστημα La Rinascente, προτού μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, διορίστηκε σχεδιαστής στην Αν Φόγκαρτι στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν ιδρύσει τη δική του φίρμα, τη Paul Costelloe Collections.

Η καριέρα του απογειώθηκε το 1983 όταν και ορίστηκε ως προσωπικός σχεδιαστής και ενδυματολόγος της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας. Η συνεργασία τους διήρκεσε μέχρι τον τραγικό θάνατό της το 1997.

Διαφάνεια και σοκ

Ο Πολ Κοστέλο έντυνε την Νταϊάνα κυρίως για επίσημες εμφανίσεις. Ωστόσο, ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα σύνολα που σχεδίασε για την αείμνηστη Πριγκίπισσα ήταν μια φούστα από σιφόν, η οποία, όταν φωτιζόταν από πίσω, γινόταν ελαφρώς διάφανη, προκαλώντας έντονη συζήτηση και έναν μικρό σάλο.

Άλλα ρούχα του περιλάμβαναν ένα ροζ κοστούμι, ειδική παραγγελία, και ένα φόρεμα με ροζ και λευκό floral μοτίβο που φόρεσε η Νταϊάνα στην επίσκεψή της στη Νιγηρία το 1990.

Μετά τη συνεργασία τους ο Κοστέλο έγινε συνώνυμο του βασιλικού στιλ και έγινε ένας από τους διασημότερους σχεδιαστές της εποχής του στον κύκλο του Παλατιού.

Η φήμη του τού επέτρεψε να ντύσει αμέτρητες άλλες διάσημες προσωπικότητες ενώ ήταν και ο σχεδιαστής του νυφικού της κόρης του Ρίτσαρντ Νίξον.

Υπερήφανος Ιρλανδός

Ο Ιρλανδός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Σάιμον Χάρις, απέτισε φόρο τιμής στον Κοστέλο, δηλώνοντας «θλιμμένος» από τον θάνατό του.

«Ο Πολ ηγήθηκε μιας αξιοσημείωτης ζωής ως κορυφαία φυσιογνωμία στην ιρλανδική, βρετανική και διεθνή μόδα και επιχειρηματικότητα για δεκαετίες. Έχτισε μια τεράστια επιτυχημένη επιχείρηση με απίστευτο ταλέντο, πειθαρχία και ακλόνητη δέσμευσης στην ποιότητα», δήλωσε ο Χάρις.

«Ο ομώνυμος οίκος μόδας του έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική κληρονομιά και η ιστορία του είναι μια εντελώς αξιοσημείωτη ιρλανδική ιστορία επιτυχίας» πρόσθεσε για τον υπερήφανο Ιρλανδό που συχνά επέστρεφε στις ρίζες του ως πηγή έμπνευσης για τη δουλειά του.

Ο οίκος του Κοστέλο συστήθηκε στο κοινό στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου το 1984.

Ο Κοστέλο είχε παντρευτεί τη σύζυγό του, Αν Κούπερ, το 1979 και απέκτησαν επτά παιδιά. Το 2010, ήταν ένας από τους έξι σύγχρονους Ιρλανδούς σχεδιαστές μόδας που τιμήθηκαν με την έκδοση ιρλανδικών γραμματοσήμων.

