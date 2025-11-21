Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Τριάντα χρόνια έχουν περάσει από την εμβληματική συνέντευξη της Πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Panorama του BBC, η οποία μεταδόθηκε το 1995 και θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της βρετανικής μοναρχίας. Ήταν η συνέντευξη στην οποία η Νταϊάνα παραδέχθηκε δημόσια την κρίση στον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, λέγοντας τη φράση που έμεινε στην ιστορία: «Ήμασταν τρεις σ’ αυτόν τον γάμο».

Ένα νέο βιβλίο, με τίτλο «Dianarama» και συγγραφέα τον δημοσιογράφο Άντι Γουέμπ, επανεξετάζει όχι μόνο τη συνέντευξη, αλλά —κυρίως— το πώς εξασφαλίστηκε. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η συνέντευξη δεν θα είχε συμβεί χωρίς χειραγώγηση, πλαστογραφημένα έγγραφα και παραπληροφόρηση, και το BBC για χρόνια υποβάθμιζε ή συγκάλυπτε τον τρόπο που την απέκτησε ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ.

«Ήμασταν τρεις σ’ αυτόν τον γάμο»

Πλαστά έγγραφα και κατηγορίες εμπλοκής των μυστικών υπηρεσιών

Το βιβλίο αναφέρει ότι ο Μπασίρ προσέγγισε τον αδελφό της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, παρουσιάζοντάς του πλαστές τραπεζικές καταστάσεις. Τα έγγραφα φαίνονταν να δείχνουν ότι άτομα του περιβάλλοντος της πριγκίπισσας εισέπρατταν χρήματα από την MI5 — τη βρετανική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών, αρμόδια για θέματα αντικατασκοπείας και εθνικής ασφάλειας.

Η πλαστογραφία υπονοούσε ότι:

φίλοι και μέλη του προσωπικού της ήταν δήθεν πληρωμένοι πληροφοριοδότες,

η ίδια παρακολουθούνταν από το κράτος,

υπήρχε «κύκλωμα» γύρω της που την προδίδει.

Αυτές οι πληροφορίες —αν και ψεύτικες— φέρεται ότι ενίσχυσαν τους φόβους και την καχυποψία της Νταϊάνα, συμβάλλοντας στο να αποδεχτεί τη συνέντευξη, σύμφωνα με το BBC.

Γιατί ο αδελφός της Νταϊάνα δεν μίλησε νωρίτερα

Ο Γουέμπ ισχυρίζεται ότι ο κόμης Σπένσερ γνώριζε στοιχεία της εξαπάτησης ήδη από τότε, αλλά απέφυγε να τα δημοσιοποιήσει επί 25 χρόνια, φοβούμενος ότι έτσι θα φαινόταν πως η Νταϊάνα «παρασύρθηκε» και δεν έλεγχε τις αποφάσεις της.

Η στάση του άλλαξε το 2020, κατά την παραγωγή ντοκιμαντέρ του Channel 4, όταν και εξέφρασε για πρώτη φορά δημόσια τις κατηγορίες του. Έγγραφα που παρέδωσε τότε το BBC σε δημοσιογράφους υποστήριζαν λανθασμένα ότι ο ίδιος ο Σπένσερ έδειξε τα έγγραφα στον Μπασίρ — ένας ισχυρισμός που ο κόμης διέψευσε, λέγοντας πως ο Μπασίρ ήταν αυτός που του τα παρουσίασε, σύμφωνα με το BBC.

Ο Μπασίρ ως «γοητευτικός χειριστής»

Το βιβλίο παρουσιάζει τον δημοσιογράφο ως πρόσωπο ικανό να κερδίζει εμπιστοσύνη με μεγάλη ευκολία, ενώ παράλληλα διέδιδε ψευδείς ισχυρισμούς για μέλη της βασιλικής οικογένειας προκειμένου να ενισχύσει το αφήγημά του.

Ο Μπασίρ συνέχισε την καριέρα του σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς και επέστρεψε στο BBC το 2016. Παραιτήθηκε το 2021, λίγο πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης του λόρδου Ντάισον, η οποία κατέκρινε τόσο τον ίδιο όσο και την ελλιπή εσωτερική έρευνα του BBC το 1996. Το BBC έχει αποδεχθεί τα πορίσματα και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ η υπόθεση δεν έχει κλείσει

Το βιβλίο αναφέρει ότι ο διάδοχος του θρόνου εξακολουθεί να επιδιώκει να μάθει λεπτομέρειες για τη συνέντευξη, θεωρώντας ότι η υπόθεση συνέβαλε στην ψυχολογική πίεση και την απομόνωση που βίωσε η μητέρα του πριν τον θάνατό της. Πηγή στο βιβλίο τον περιγράφει ως «αμείλικτο» και αποφασισμένο να αποκαλύψει την πλήρη αλήθεια.

Ο γραφίστας των πλαστών εγγράφων ένιωθε συνυπεύθυνος

Ο Ματ Γουίσλερ, ο γραφίστας που κατασκεύασε τα πλαστά έγγραφα χωρίς να γνωρίζει τη χρήση τους, αποκλείστηκε από συνεργασίες με το BBC και έλαβε αποζημίωση χρόνια αργότερα. Μετά τον θάνατο της Νταϊάνα δήλωσε ότι ένιωθε ένοχος σε τέτοιο βαθμό ώστε βρέθηκε ανάμεσα στους πενθούντες έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Το βιβλίο αναφέρεται επίσης σε διάρρηξη στο σπίτι του, όπου κλάπηκαν δίσκοι με αρχεία των πλαστογραφιών και βρέθηκαν ακόμη και ακαθαρσίες στο διαμέρισμά του, σύμφωνα με το BBC.

Ο συγγραφέας και οι προσωπικοί δεσμοί με το BBC

Ο Άντι Γουέμπ ξεκίνησε να ερευνά την υπόθεση το 2006, ενώ η σύζυγός του εργαζόταν στο Panorama και ο πεθερός του είχε παράγει το ντοκιμαντέρ στο οποίο ο Κάρολος παραδέχθηκε μοιχεία — εξέλιξη που, κατά τον συγγραφέα, πιθανότατα ενθάρρυνε και τη Νταϊάνα να δώσει τη δική της συνέντευξη, σύμφωνα με το BBC.

*Με πληροφορίες: BBC