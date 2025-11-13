Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος

Το ημερολόγιο έγραφε 24 Φεβρουαρίου 1981 όταν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έβγαλε την ανακοίνωση που περίμενε η Βρετανία τόσο καιρό: η Νταϊάνα και ο Κάρολος αρραβωνιάστηκαν. Επιτέλους, είχε βρεθεί η γυναίκα που θα στεκόταν στο πλευρό του μελλοντικού βασιλιά – έστω κι αν κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν το 2022.

Μπορεί να μιλάμε για τη δεκαετία του ’80, ωστόσο σε αυτό το θέμα δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τα μαγαζιά του Λονδίνου γέμισαν με τις φωτογραφίες των δύο μελλοντικών συζύγων, ενώ ένα κύμα ενθουσιασμού επικρατούσε σε όλη τη χώρα. Μέχρι και μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Η 19χρονη Νταϊάνα είχε καταφέρει με την προσωπικότητά της να τσεκάρει όλα τα μποξάκια. «Ήταν όλοι γοητευμένοι μαζί της. Είχε ένα υπέροχο πνεύμα και ένα πανέμορφο χαμόγελο. Και το πιο σημαντικό έδειχνε να μην τρομάζει από την πρώτη οικογένεια της Βρετανίας» λέει ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν. «Η Νταϊάνα έδειχνε να τους ταιριάζει».

Και φυσικά αναλόγως ενθουσιασμός επικρατούσε και μέσα στην οικογένεια Σπένσερ, που είχε μακρόχρονη σχέση με τη μοναρχία. Μόνο ένας άνθρωπος από το στενό της κύκλο διαφωνούσε με τον γάμο: η γιαγιά της.

Η βαρόνη Φερμόι ήταν μια από τις πιο στενές φίλες και έμπιστα άτομα της Βασιλομήτωρ. Μάλιστα, οι φήμες τότε, ήθελαν να ήταν εκείνη που κίνησε τα νήματα για τον γάμο ανάμεσα στην εγγονή της και τον Κάρολο. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν έτσι.

«Ήταν η μόνη που είπε στη Νταϊάνα πως ‘δεν νομίζω ότι το χιούμορ τους και ο τρόπος ζωής τους θα σου ταιριάξουν’» λέει η βασιλική βιογράφος Κέιτ Γουίλιαμ. «Αλλά όλοι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που κανείς δεν την άκουσε».

Τελικά η γιαγιά της είχε δει το μέλλον. Το 1992 η Νταϊάνα και ο Κάρολος αποφάσισαν να χωρίσουν, με τη βαρόνη Φερμόι να καλείται να πάρει μια μεγάλη απόφαση: ποιον στηρίζει σε αυτή τη διαμάχη.

Τελικά επέλεξε να σταθεί στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας, όπως έκανε τόσα χρόνια. Αναφερόταν απαξιωτικά στην εγγονή της, ενώ ζήτησε μέχρι και συγγνώμη από την βασίλισσα Ελισάβετ για «το ανέντιμο και δύσκολο κορίτσι», με αποτέλεσμα να μην μιλήσει ξανά με την Νταϊάνα μέχρι τον θάνατό της τον Ιούλιο του 1993.