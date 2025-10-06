Η Νταϊάνα συνήθιζε να περνάει λαθραία gossip περιοδικά στο Παλάτι του Κένσινγκτον

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, που ήταν σταθερή παρουσία στα πρωτοσέλιδα των ταμπλόιντ καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής της, είχε μια κρυφή αδυναμία για τα κουτσομπολιά.

Όλα άλλαξαν για την βρετανικής καταγωγής socialite το 1981, όταν η αριστοκράτισσα έγινε πριγκίπισσα της Ουαλίας μετά το γάμο της με τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο Γ’. Με αυτόν τον γάμο, η τότε 20χρονη βρέθηκε ξαφνικά στο προσκήνιο της βασιλικής ζωής, αν και το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της το περνούσε κλεισμένη στα διαμερίσματα #8 και #9 του Παλατιού του Κένσινγκτον, το σπίτι όπου έζησε μέχρι το θάνατό της το 1997.

Ως νέα κάτοικος της κατοικίας στην καρδιά του Λονδίνου, η Lady Di έπρεπε να συμμορφωθεί γρήγορα με τους κανόνες συμπεριφοράς που υπαγόρευε η θέση της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Ντάλτον, τον κομμωτή της από το 1981 έως το 1990, η πρώην πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε περισσότερα από ένα κόλπα στο μανίκι της όταν επρόκειτο να παρακάμψει τους κανόνες.

«Εγώ της έφτιαχνα τα μαλλιά, εκείνη ξεφύλλιζε τις σελίδες μιας εφημερίδας και βαριανάσαινε “αχ”» είπε με ένα γλυκόπικρο χαμόγελο

Ο κομμωτής ήξερε πολλά

Μιλώντας στο People, ο κομμωτής αποκάλυψε ότι η πρώην βασιλική πελάτισσά του συνήθιζε να περνάει κρυφά στο παλάτι την μεγάλη της αδυναμία και ένοχη απόλαυση, τα ταμπλόιντ. Ίσως η Νταϊάνα ήθελε να είναι ενημερωμένη για όλα τα πρωτοσέλιδα που την αφορούσαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας της.

Σύμφωνα με τον Ντάλτον, η πριγκίπισσα Νταϊάνα «δεν είχε το δικαίωμα να διαβάζει τις εφημερίδες», οπότε «ένας από τους κομμωτές τις έβαζε κρυφά» στο παλάτι. «Το είπα αυτό; Δεν το είπα!» πρόσθεσε αστειευόμενος.

«Τις περνούσα, όντως, κρυφά» ξεκαθάρισε ο κομμωτής. «Συνήθιζε να λέει “Ρίτσαρντ, μπορείς να μου τις φέρεις;”» παραδέχτηκε ο Ντάλτον. «Κανείς δεν το υποψιάστηκε γιατί κανείς δεν το ήξερε. Μόλις περνούσα την ασφάλεια και έμπαινα στην αποθήκη, από εκεί και πέρα ήταν πανεύκολο».

Ωστόσο, όταν τις έπαιρνε στα χέρια της, οι εφημερίδες δεν έκαναν συνήθως την πριγκίπισσα ευτυχισμένη. Η Νταϊάνα ενοχλούνταν από την κάλυψη που της έδιναν τα μέσα ενημέρωσης, είπε ο Ντάλτον.

Η πριγκίπισσα «τότε πετούσε την εφημερίδα στην άκρη», πρόσθεσε. «Τότε έρχονταν άλλη μια στα χέρια της και εκείνη ξαναέλεγε “ωχ”» θυμήθηκε σαν να ξαναζούσε τη στιγμή.

«Πάντα έγραφαν: “είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;”», είπε ο Ντάλτον για τις εικασίες σχετικά με την πατρότητα του δεύτερου γιου της Νταϊάνα. «Φυσικά και είναι»

Ποιος είναι ο πατέρας του Χάρι;

Μία από τις φήμες των ταμπλόιντ που επηρέασε περισσότερο τη Lady Di αφορούσε τα παιδιά της, ειδικά τον μικρότερο, τον πρίγκιπα Χάρι. «Πάντα έγραφαν: “είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;”», είπε ο Ντάλτον για τις εικασίες σχετικά με την πατρότητα του δεύτερου γιου της Νταϊάνα. «Φυσικά και είναι».

Η θεωρία στηριζόταν στο ότι ο ταγματάρχης Τζέιμς Χιούιτ, ο δάσκαλος ιππασίας με τον οποίο η Νταϊάνα ξεκίνησε μια σχέση τα χρόνια μετά τη γέννηση του Χάρι, ήταν ο πατέρας του, επειδή τόσο ο Χιούιτ όσο και ο νεαρός πρίγκιπας είχαν κόκκινα μαλλιά.

Ο Χιούιτ αρνήθηκε τις φήμες, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση τους ξεκίνησε μετά τη γέννηση του Χάρι. Η Νταϊάνα κάποτε αποκάλεσε τον δεύτερο γιο της «μικρό μου Σπένσερ» ως εξήγηση για τα κόκκινα μαλλιά του — ίσως ως έναν τρόπο να αλλάξει την αφήγηση των ταμπλόιντ που διάβαζε για τον εαυτό της.

*Με στοιχεία από vanityfair.com