Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
06.10.2025 | 08:46
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
Η Νταϊάνα συνήθιζε να περνάει λαθραία gossip περιοδικά στο Παλάτι του Κένσινγκτον
Η Νταϊάνα συνήθιζε να περνάει λαθραία gossip περιοδικά στο Παλάτι του Κένσινγκτον

Σύμφωνα με έναν royal πληροφοριοδότη, η Νταϊάνα, ένας από τα πιο εμμονικούς στόχους του Τύπου είχε μια μυστική συνήθεια: να διαβάζει κουτσομπολιά.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, που ήταν σταθερή παρουσία στα πρωτοσέλιδα των ταμπλόιντ καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής της, είχε μια κρυφή αδυναμία για τα κουτσομπολιά.

Όλα άλλαξαν για την βρετανικής καταγωγής socialite το 1981, όταν η αριστοκράτισσα έγινε πριγκίπισσα της Ουαλίας μετά το γάμο της με τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο Γ’. Με αυτόν τον γάμο, η τότε 20χρονη βρέθηκε ξαφνικά στο προσκήνιο της βασιλικής ζωής, αν και το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της το περνούσε κλεισμένη στα διαμερίσματα #8 και #9 του Παλατιού του Κένσινγκτον, το σπίτι όπου έζησε μέχρι το θάνατό της το 1997.

Ως νέα κάτοικος της κατοικίας στην καρδιά του Λονδίνου, η Lady Di έπρεπε να συμμορφωθεί γρήγορα με τους κανόνες συμπεριφοράς που υπαγόρευε η θέση της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Ντάλτον, τον κομμωτή της από το 1981 έως το 1990, η πρώην πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε περισσότερα από ένα κόλπα στο μανίκι της όταν επρόκειτο να παρακάμψει τους κανόνες.

«Εγώ της έφτιαχνα τα μαλλιά, εκείνη ξεφύλλιζε τις σελίδες μιας εφημερίδας και βαριανάσαινε "αχ"» είπε με ένα γλυκόπικρο χαμόγελο

YouTube thumbnail

Ο κομμωτής ήξερε πολλά 

Μιλώντας στο People, ο κομμωτής αποκάλυψε ότι η πρώην βασιλική πελάτισσά του συνήθιζε να περνάει κρυφά στο παλάτι την μεγάλη της αδυναμία και ένοχη απόλαυση, τα ταμπλόιντ. Ίσως η Νταϊάνα ήθελε να είναι ενημερωμένη για όλα τα πρωτοσέλιδα που την αφορούσαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας της.

Σύμφωνα με τον Ντάλτον, η πριγκίπισσα Νταϊάνα «δεν είχε το δικαίωμα να διαβάζει τις εφημερίδες», οπότε «ένας από τους κομμωτές τις έβαζε κρυφά» στο παλάτι. «Το είπα αυτό; Δεν το είπα!» πρόσθεσε αστειευόμενος.

«Τις περνούσα, όντως, κρυφά» ξεκαθάρισε ο κομμωτής. «Συνήθιζε να λέει “Ρίτσαρντ, μπορείς να μου τις φέρεις;”» παραδέχτηκε ο Ντάλτον. «Κανείς δεν το υποψιάστηκε γιατί κανείς δεν το ήξερε. Μόλις περνούσα την ασφάλεια και έμπαινα στην αποθήκη, από εκεί και πέρα ήταν πανεύκολο».

Ωστόσο, όταν τις έπαιρνε στα χέρια της, οι εφημερίδες δεν έκαναν συνήθως την πριγκίπισσα ευτυχισμένη. Η Νταϊάνα ενοχλούνταν από την κάλυψη που της έδιναν τα μέσα ενημέρωσης, είπε ο Ντάλτον.

«Εγώ της έφτιαχνα τα μαλλιά, εκείνη ξεφύλλιζε τις σελίδες μιας εφημερίδας και βαριανάσαινε “αχ”» είπε με ένα γλυκόπικρο χαμόγελο.

Η πριγκίπισσα «τότε πετούσε την εφημερίδα στην άκρη», πρόσθεσε. «Τότε έρχονταν άλλη μια στα χέρια της και εκείνη ξαναέλεγε “ωχ”» θυμήθηκε σαν να ξαναζούσε τη στιγμή.

«Πάντα έγραφαν: "είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;"», είπε ο Ντάλτον για τις εικασίες σχετικά με την πατρότητα του δεύτερου γιου της Νταϊάνα. «Φυσικά και είναι»

Ποιος είναι ο πατέρας του Χάρι; 

Μία από τις φήμες των ταμπλόιντ που επηρέασε περισσότερο τη Lady Di αφορούσε τα παιδιά της, ειδικά τον μικρότερο, τον πρίγκιπα Χάρι. «Πάντα έγραφαν: “είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;”», είπε ο Ντάλτον για τις εικασίες σχετικά με την πατρότητα του δεύτερου γιου της Νταϊάνα. «Φυσικά και είναι».

Η θεωρία στηριζόταν στο ότι ο ταγματάρχης Τζέιμς Χιούιτ, ο δάσκαλος ιππασίας με τον οποίο η Νταϊάνα ξεκίνησε μια σχέση τα χρόνια μετά τη γέννηση του Χάρι, ήταν ο πατέρας του, επειδή τόσο ο Χιούιτ όσο και ο νεαρός πρίγκιπας είχαν κόκκινα μαλλιά.

Ο Χιούιτ αρνήθηκε τις φήμες, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση τους ξεκίνησε μετά τη γέννηση του Χάρι. Η Νταϊάνα κάποτε αποκάλεσε τον δεύτερο γιο της «μικρό μου Σπένσερ» ως εξήγηση για τα κόκκινα μαλλιά του — ίσως ως έναν τρόπο να αλλάξει την αφήγηση των ταμπλόιντ που διάβαζε για τον εαυτό της.


*Με στοιχεία από vanityfair.com

Βόμβα Τσίπρα – Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Βόμβα Τσίπρα – Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή του από βουλευτής, πριν την έναρξη των εργασιών της νέας Συνόδου της Βουλής, που ξεκινά σήμερα. Απόφαση συνείδησης - Παραιτούμαι του βουλευτικού αξιώματος. Η δήλωση Τσίπρα

Σύνταξη
«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.10.25

«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)

Αθλήτριες καταγγέλλουν την έλλειψη θεσμικής προστασίας της μητρότητας και εργασιακών δικαιωμάτων και ζητούν τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.

Σύνταξη
Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα
Μπάσκετ 06.10.25

Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα

Πότε ξεκινά το NBA Europe, πόσες ομάδες θα έχει, ποιο θα είναι το φορμάτ. Ο γενικός διευθυντής του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου έχει τις απαντήσεις…

Σύνταξη
Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά
Οικονομικές Ειδήσεις 06.10.25

Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά

Η πολυδιαφημιζόμενη μείωση τιμών σε μια λίστα με 1.000 προϊόντα, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που παραμένει νούμερο 1 πρόβλημα των νοικοκυριών

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Ελλάδα 06.10.25

«Βοήθεια, θα με σκοτώσει» - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας επενέβη έγκαιρα, και κατάφερε να σώσει τη γυναίκα.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές – Κάλεσμα για υποδοχή τους στο αεροδρόμιο
Κινητοποίηση 06.10.25

Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές του Flotilla από το Ισραήλ - Κάλεσμα για μαζική υποδοχή στο αεροδρόμιο

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla επιστρέφουν σήμερα στην Αθήνα μετά την απαγωγή τους από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» – Ισπανοί ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες 06.10.25

«Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» - Ισπανοί ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν το Ισραήλ για κακομεταχείριση

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν από το Ισραήλ καταγγέλλουν κακομεταχείριση - Τι αναφέρουν μέλη της ισπανικής αποστολής

Σύνταξη
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
