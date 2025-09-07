magazin
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Η κηδεία της Νταϊάνα, 28 χρόνια πριν: Τα πρόσωπα-κλειδιά και η ζωή τους μετά
07 Σεπτεμβρίου 2025

Η κηδεία της Νταϊάνα, 28 χρόνια πριν: Τα πρόσωπα-κλειδιά και η ζωή τους μετά

Η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1997.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Ο κόσμος σταμάτησε στις 31 Αυγούστου 1997, όταν ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή στην πριγκίπισσα Νταϊάνα και σε άλλα δύο άτομα. Είκοσι οκτώ χρόνια αργότερα, η Νταϊάνα εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο σε όσους οι ζωές τους ήταν συνυφασμένες με τη δική της.

Μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα στις 31 Αυγούστου 1997, μια εβδομάδα αργότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, πραγματοποιήθηκε η τελετή κηδείας της, την οποία παρακολούθησαν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Η Νταϊάνα βρισκόταν με τον σύντροφό της, Ντόντι Φαγιέντ, στο Παρίσι. Καθώς ταξίδευαν με έναν οδηγό και έναν σωματοφύλακα, το αυτοκίνητό τους, που καταδιώκονταν από παπαράτσι, συγκρούστηκε με έναν στύλο στήριξης στο μοιραίο τούνελ, αναποδογύρισε και προσγειώθηκε μπροστά στα αυτοκίνητα του αντίθετου ρεύματος. Ο Ντόντι και ο οδηγός σκοτώθηκαν ακαριαία. Οι γιατροί προπαθούσαν μάταια για ώρες να σώσουν τη Νταϊάνα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε γύρω στις 4 το πρωί. Ήταν 36 ετών.

Photo: REUTERS

«Υπάρχουν πολύ λίγες στιγμές σαν αυτές στην ιστορία. Θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια πού βρισκόμουν όταν έμαθα για τη Νταϊάνα» θα πει η βιογράφος της βασιλικής οικογένειας Ίνγκριντ Σιούαρντ, που γνώριζε προσωπικά τη Νταϊάνα. «Επηρέασε τους πάντες»

Ο θάνατός της προκάλεσε βαθιά θλίψη στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο. Λέγεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο ανθοδέσμες αφέθηκαν στην κατοικία της στο Λονδίνο, το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Περίπου 2.000 άτομα παρευρέθησαν στην κηδεία της Νταϊάνα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο, ενώ περίπου 2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν την εκδήλωση στην τηλεόραση.

«Υπάρχουν πολύ λίγες στιγμές σαν αυτές στην ιστορία. Θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια πού βρισκόμουν όταν έμαθα για τη Νταϊάνα» θα πει η βιογράφος της βασιλικής οικογένειας Ίνγκριντ Σιούαρντ, που γνώριζε προσωπικά τη Νταϊάνα. «Επηρέασε τους πάντες».

Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, 28 χρόνια μετά

Πώς επηρέασε την Ελισάβετ;

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2022, δέχτηκε κριτική για τη σιωπή της τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο της Νταϊάνα, αλλά μίλησε σε τηλεοπτική ομιλία στις 5 Σεπτεμβρίου 1997, τόσο ως «βασίλισσά σας» όσο και ως «γιαγιά».

«Η βασίλισσα μπόρεσε να δει ότι η κληρονομιά της Νταϊάνα ήταν μια τεράστια δύναμη του καλού» λέει η Σιούαρντ.

Πώς επηρέασε τον Κάρολο;

Ο Άντριου Μόρτον, βιογράφος της Νταϊάνα, λέει ότι παρά τα πολλά επιτεύγματα του βασιλιά Κάρολου ως του μακροβιότερου πρίγκιπα της Ουαλίας και σημερινού μονάρχη, ο πρώτος του γάμος θα τον «στοιχειώνει για πάντα».

«Όπως ο Ερρίκος VIII είναι γνωστός για τις έξι συζύγους του, έτσι και ο πρίγκιπας Κάρολος είναι γνωστός για την πρώτη του σύζυγο», λέει ο Μόρτον. «Αυτό θα τον στοιχειώνει για πάντα. Η ζωή του έχει καθοριστεί από τον γάμο του».

Πώς επηρέασε τον Γουίλιαμ;

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν μόλις 15 ετών όταν πέθανε η μητέρα του. Σήμερα, ως 43χρονος άνδρας και πατέρας τριών παιδιών, συνεχίζει την κληρονομιά της Νταϊάνα — από την υποστήριξη των σκοπών της μέχρι την προσέγγισή του στην πράξη ως πατέρας του πρίγκιπα Τζορτζ, 12 ετών, της πριγκίπισσας Σάρλοτ, 10 ετών, και του πρίγκιπα Λούις, 7 ετών. Η απόφασή του να μετακομίσει με την οικογένειά του από το Λονδίνο στην εξοχή του Windsor πέρυσι αντανακλά την επιθυμία της Νταϊάνα να έχουν τα παιδιά μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ανατροφή.

«Ο Γουίλιαμ είναι το ζωντανό παράδειγμα της μητέρας του», λέει ο πρώην σωματοφύλακας της Νταϊάνα, Κεν Γουάρφ.

YouTube thumbnail

Πώς επηρέασε τον Χάρι;

Ο πρίγκιπας Χάρι ήταν μόλις 12 ετών όταν περπάτησε πίσω από το φέρετρο της μητέρας του κατά τη διάρκεια της κηδείας της, κάτι που αργότερα επέκρινε. «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να ζητείται από κανένα παιδί να κάνει κάτι τέτοιο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», δήλωσε το 2017.

Ο Χάρι, που σήμερα είναι 40 ετών, αποκαλεί τον εαυτό του «γιο της μητέρας μου», διατηρώντας την παρουσία της κοντά του μέσω των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων και της δικής του οικογένειας.

«Ο Χάρι έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι κάθε απόφαση που έχει πάρει είναι αποτέλεσμα των συμβουλών της μητέρας του», λέει ο Μόρτον. «Όταν αποφάσισε να πάει στην Αμερική ένιωθε ότι εκείνη τον παρακολουθούσε και του έδινε το πράσινο φως».

Πώς επηρέασε την Καμίλα; 

Το κοινό έριξε την ευθύνη σε μεγάλο βαθμό στην Καμίλα και τη σχέση της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Ωστόσο, το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005, ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ είχε ανακοινώσει την επιθυμία της να αναγνωριστεί η Καμίλα ως «βασίλισσα σύζυγος» όταν ο Κάρολος θα ανέβαινε στον θρόνο το 2022.

«Η ζωή της έχει αλλάξει ίσως περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου», λέει ο Μόρτον.

Πότε και πού έγινε η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα;

Μετά τον θάνατό της στις 31 Αυγούστου 1997, η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 1997. Η νεκρώσιμη ακολουθία ξεκίνησε στις 9:08 π.μ., η τελετή στις 11:00 π.μ. και διήρκεσε μία ώρα και 10 λεπτά.

Η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα πραγματοποιήθηκε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο. Αργότερα την ίδια μέρα, ετάφη στο σπίτι όπου έζησε την παιδική της ηλικία, στο Άλθορπ. Στην ιδιωτική κηδεία παρευρέθησαν μόνο στενοί φίλοι και συγγενείς.

Ποιος περπάτησε πίσω από το φέρετρο της πριγκίπισσας Νταϊάνα στην κηδεία;

Κατά τη διάρκεια της κηδείας της, ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο βασιλιάς Κάρολος, ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, και τα δύο της παιδιά, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, περπατούσαν πίσω από το φέρετρό της. Εκείνη την εποχή, ο Γουίλιαμ και ο Χάρι ήταν μόλις 15 και 12 ετών, αντίστοιχα.

Η απόφαση να περπατήσουν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι πίσω από το φέρετρο ήταν θέμα διαμάχης. Ο Γουίλιαμ το επιβεβαίωσε στο ντοκιμαντέρ του BBC του 2017 με τίτλο «Diana, 7 Days».

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, ήταν μια συλλογική απόφαση της οικογένειας», είπε. «Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Αλλά μας συγκίνησε το πόσοι άνθρωποι ήρθαν. Ήταν απλά απίστευτο. Υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ καθήκοντος και οικογένειας, και αυτό ήταν που έπρεπε να κάνουμε».

Ποιοι παρευρέθησαν

Στην τελετή στο Αββαείο του Ουέστμινστερ παρευρέθησαν 2.000 άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη της βασιλικής οικογένειας, συγγενείς της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πολιτικοί και στενοί φίλοι της.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η Χίλαρι Κλίντον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, η Μαράια Κάρεϊ, ο Τομ Κρουζ, η Νικόλ Κίντμαν και ο Έλτον Τζον, ο οποίος τραγούδησε το «Candle in the Wind» κατά τη διάρκεια της τελετής, με νέους στίχους γραμμένους ως φόρο τιμής στη Νταϊάνα.

Πόσοι άνθρωποι παρακολούθησαν την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα;

Πάνω από 32 εκατομμύρια τηλεθεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολούθησαν την τελετή από την τηλεόραση, ενώ περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συντονίστηκαν με τους τηλεοπτικούς δέκτες, καθιστώντας την μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές εκδηλώσεις στην ιστορία.

*Με στοιχεία από people.com

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
