«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Ήταν μία από τις πιο επίμονες φήμες που κυκλοφορούσαν στα ευρωπαϊκά βασιλικά σαλόνια. Ο Χουάν Κάρλος Α΄, ο διαβόητος πλέιμποϊ βασιλιάς της Ισπανίας, είχε ερωτική σχέση με την πιο δημοφιλή γυναίκα στον κόσμο, την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ωστόσο, στα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματά του, που κυκλοφορούν τον Νοέμβριο, ο εξόριστος μονάρχης βάζει τέλος στη φημολογία, περιγράφοντας τη Νταϊάνα με καθόλου κολακευτικά λόγια.

Η ειδυλλιακή εικόνα των οικογενειακών διακοπών στη Μαγιόρκα, όπου οι Βρετανοί και οι Ισπανοί γαλαζοαίματοι απολάμβαναν τον ήλιο, φαίνεται να ήταν μία ψευδαίσθηση.

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, 40 χρόνια μετά τις φήμες «αδειάζει» την πριγκίπισσα Νταϊάνα, περιγράφοντάς την ως «ψυχρή» και «σιωπηλή» γυναίκα και διαψεύδει με κατηγορηματικό τρόπο τις επίμονες φήμες περί παράνομης σχέσης, ενισχύοντας το μυστήριο γύρω από μία από τις πιο συζητημένες υποθέσεις της βασιλικής ιστορίας.

Ο ατιμασμένος μονάρχης της Ισπανίας επιχειρεί από την πολυτελή εξορία του στο Άμπου Ντάμπι μία ύστατη απόπειρα να «βάλει τα πράγματα στη θέση τους» με τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του, με τον εύγλωττο τίτλο Reconciliation [Συμφιλίωση], που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 5 Νοεμβρίου.

Το βιβλίο, που γράφτηκε στα γαλλικά με τη συγγραφέα Laurence Debray, έρχεται σε μία περίοδο που ο έκπτωτος μονάρχης προσπαθεί να αποκαταστήσει την εικόνα του, μετά το σκάνδαλο που προκάλεσε η πρώην ερωμένη του, Κορίνα Λάρσεν, και που τον οδήγησε στην παραίτηση το 2014, παραδίδοντας τον θρόνο στο γιο του, Φελίπε ΣΤ΄.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας «εξυγίανσης», ο Χουάν Κάρλος αποφασίζει να αγγίξει μία από τις πιο επίμονες φήμες που συνόδευαν τη φήμη του ως πλέιμποϊ: το υποτιθέμενο ειδύλλιό του με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα κατά τη δεκαετία του 1980.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες της Μαγιόρκα

Μεταξύ του 1986 και του 1990, ο Κάρολος, η Νταϊάνα και οι γιοι τους, Γουίλιαμ και Χάρι, πέρασαν αρκετά καλοκαίρια φιλοξενούμενοι της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στο Παλάτι Μαριβέντ (Marivent Palace) στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Ενώ τα αρχειακά πλάνα της εποχής δείχνουν δύο οικογένειες να απολαμβάνουν ανέμελα τη θάλασσα και τον ήλιο, οι αποκαλύψεις του Χουάν Κάρλος στους The Telegraph σκιαγραφούν μία πολύ διαφορετική, και σαφώς λιγότερο φιλική, ατμόσφαιρα.

Ο πρώην βασιλιάς, σύμφωνα με αποσπάσματα των απομνημονευμάτων του, απομυθοποιεί πλήρως την εικόνα της χαρισματικής πριγκίπισσας.

Ο Χουάν Κάρλος περιγράφει την Νταϊάνα ως μία γυναίκα «ψυχρή», «απόμακρη» και «σιωπηλή», όποτε δεν βρισκόταν αντιμέτωπη με τους παπαράτσι. Αυτή η εικόνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ζεστή και οικεία Βασίλισσα της Καρδιάς που είχε λατρέψει ο παγκόσμιος Τύπος.

«Ήθελε να κάνει τον Κάρολο να ζηλέψει»

Αναφορικά με τη φήμη του ρομάντζου που απασχόλησε τα media, ο Χουάν Κάρλος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ερωτική σχέση με την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η φήμη αυτή είχε τροφοδοτηθεί, μεταξύ άλλων, από τη βιογράφο Λαίδη Κόλιν Κάμπελ , η οποία στο βιβλίο της The Real Diana (1998) ισχυριζόταν ότι η Νταϊάνα επιθυμούσε να «κάνει τον Κάρολο να ζηλέψει». Η προσπάθεια της, ωστόσο, ήταν μάταιη καθώς ο νυν βασιλιάς ήταν ήδη και αμετάκλητα ερωτευμένος με την Καμίλα.

Οι ισχυρισμοί του Χουάν Κάρλος επιβεβαιώθηκαν και από την πλευρά της πριγκίπισσας Νταϊάνα -αν και με έμμεσο τρόπο. Μιλώντας στον δικό της βιογράφο, Άντριου Μόρτον, η Νταϊάνα είχε εκφραστεί με εξίσου δυσάρεστους όρους για τον Ισπανό μονάρχη, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ λάγνο».

«Ένιωθα άβολα να μένω μόνη μαζί του σε ένα δωμάτιο, αν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τίποτα δεν συνέβη», είχε εξομολογηθεί η πριγκίπισσα.

Διακήρυξη αγάπης

Στο τέλος των απομνημονευμάτων του, ο Χουάν Κάρλος αναφέρεται στην προσωπική του ζωή διακηρύσσοντας αγάπη στη σύζυγό του, βασίλισσα Σοφία.

Οι δυο τους δεν έχουν συναντηθεί από τότε που ο βασιλιάς αυτοεξορίστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2020.

Ίσως η «συμφιλίωση» που είναι και ο τίτλος του βιβλίου αφορά τόσο το παρελθόν όσο και τη γυναίκα που παρέμεινε στο πλευρό του παρά τα σκάνδαλα που τον περιέβαλαν σημειώνει το Paris Match.