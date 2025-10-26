Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ

27 χρόνια μετά από την κηδεία της Νταϊάνα, ο 9ος Κόμης Σπένσερ, ο αδελφός της Κάρολος Σπένσερ αποκαλύπτει ότι ο επικήδειος που αρχικά είχε σχεδιάσει να εκφωνήσει ήταν «πολύ διαφορετικός» από αυτόν που ακούστηκε.

Η ημέρα που η πριγκίπισσα Νταϊάνα κηδεύτηκε υπήρξε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στην πρόσφατη βρετανική ιστορία, με τον επικήδειο του αδελφού της, Καρόλου Σπένσερ, να ξεπερνά τα όρια ενός απλού αποχαιρετισμού.

Μιλώντας σε podcast, ο 61χρονος Κόμης έδωσε στη δημοσιότητα άγνωστες λεπτομέρειες για τη δραματική διαδικασία συγγραφής του λόγου του, αποκαλύπτοντας την αρχική, «πολύ παραδοσιακή» μορφή του, την απόφαση που πήραν η μητέρα και οι αδελφές του για τον ρόλο του, αλλά και το «κομμάτι» που τελικά αφαίρεσε την τελευταία στιγμή, το οποίο αφορούσε τον ισχυρό μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ.

Η επιστροφή του Καρόλου Σπένσερ στη Μεγάλη Βρετανία από τη Νότια Αφρική, όπου ζούσε, για την κηδεία της αδελφής του, της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Αύγουστο του 1997, υπήρξε ένα δραματικό ταξίδι γεμάτο οδύνη.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο podcast Rosebud του Τζάιλς Μπράντρεθ, ήταν τόσο συντετριμμένος που μια «πολύ γλυκιά αεροσυνοδός» του παρείχε υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Κέιπ Τάουν.

Το αρχικό του σχέδιο δεν προέβλεπε να εκφωνήσει ο ίδιος τον επικήδειο. «Είχα ένα μεγάλο, χοντρό βιβλίο διευθύνσεων, και σκέφτηκα, «θέλω να βρω κάποιον που θα κάνει την ομιλία για εκείνη»».

Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, τηλεφώνησε στη μητέρα του και εκείνη επιβεβαίωσε την αναπόφευκτη απόφαση: «Λοιπόν, εσύ θα είσαι. Οι αδελφές σου κι εγώ το αποφασίσαμε».

Ο αρχικός επικήδειος που άρχισε να συντάσσει ο Κάρολος Σπένσερ ήταν, όπως τον χαρακτήρισε, «πολύ παραδοσιακός».

Μια τυπική αναδρομή, με αναφορές τύπου «Ήταν πολύ καλή σε αυτό ως παιδί» και γενικότητες. Ωστόσο, ο ίδιος συνειδητοποίησε γρήγορα ότι αυτό δεν δικαίωνε την αδικοχαμένη αδελφή του, η οποία πέθανε στα 36 της χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Εκείνη τη στιγμή, αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα.

«Κατάλαβα ότι η δουλειά μου δεν ήταν να μιλήσω για εκείνη, αλλά να μιλήσω εκ μέρους της», εξήγησε. Η συνειδητοποίηση αυτή συνδέθηκε άμεσα με τον ρόλο του.

«Ήξερα ότι με είχε αφήσει –δεν είχε νομική ισχύ– αλλά ήξερα ότι με είχε αφήσει ως κηδεμόνα των γιων της», του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και του Πρίγκιπα Χάρι είπε ο Σπένσερ.

Αυτή η αίσθηση του καθήκοντος τον έσπρωξε να ξαναγράψει τον λόγο σε μόλις μιάμιση ώρα, μετατρέποντάς τον σε ένα κείμενο που καατήγγειλε τη σκληρή μεταχείριση της Νταϊάνα και ορκίστηκε ότι οι γιοι της θα μεγάλωναν έτσι ώστε οι ψυχές τους «να είναι ελεύθερες, όπως ακριβώς το ήθελε εκείνη».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Κάρολος Σπένσερ αποκάλυψε επίσης ότι αφαίρεσε ένα τμήμα από τον τελικό του λόγο, το οποίο αφορούσε τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ, κρίνοντάς το «μάλλον περιττό».

Παρόλο που το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν εκφωνήθηκε, η στάση του Σπένσερ απέναντι στα μέσα ενημέρωσης παρέμεινε αμετάβλητη. Χαρακτηριστική ήταν η στήριξή του στον ανιψιό του, Πρίγκιπα Χάρι, 41, τον Ιανουάριο, όταν κινήθηκε νομικά κατά της News Group Newspaper (ιδιοκτησίας του Μέρντοχ) για τη σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της μητέρας του και του ιδίου.

Ο Σπένσερ είχε τότε δημόσια επαινέσει τον Χάρι, γράφοντας ότι «χρειάζεται τεράστιο κουράγιο για να αντιμετωπίσεις μεγάλους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης σαν αυτόν, και απίστευτη επιμονή για να κερδίσεις εναντίον τους».

Η απόφαση να «κόψει» την αναφορά το 1997, αν και ίσως έγινε για λόγους επισημότητας, δεν μείωσε την πολεμική διάθεση του Καρόλου Σπένσερ εναντίον όσων θεωρούσε υπεύθυνους για την τραγική κατάληξη της αδελφής του -δηλαδή τον Τύπο.