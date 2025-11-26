Σε δημοπρασία βγαίνει φιάλη Dom Perignon από το γάμο του Καρόλου Γ’ και της Νταϊάνα – H τιμή που ενδέχεται να αγγίξει

Μια μοναδική φιάλη σαμπάνιας Dom Pérignon από το γάμο του βασιλιά Καρόλου Γ΄ (τότε πρίγκιπα της Ουαλίας) με τη λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ το 1981 θα βγει σε δημοπρασία στο Bruun Rasmussen στις 11 Δεκεμβρίου.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 29 Ιουλίου 1981, σε μια τελετή στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, η οποία συνοδεύτηκε από μια πολυτελή δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η περιορισμένη έκδοση Dom Pérignon Vintage του 1961 φτιάχτηκε ειδικά για τον γάμο που απασχόλησε τόσο τους ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης, όσο και τον Τύπο. Οι φιάλες αποσφραγίστηκαν το 1981, με μια ετικέτα που τιμούσε τον γάμο. Εκτιμάται ότι θα πιάσει 67.000 έως 80.000 ευρώ κατά τη διάρκεια μιας πώλησης στην αίθουσα δημοπρασιών Lyngby του δανικού οίκου, λίγο έξω από την Κοπεγχάγη.

«Η σοδειά του 1961 είναι μία από τις πιο περιζήτητες Dom Pérignon. Αυτή η ειδική έκδοση παρήχθη σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό και αποκλειστικά για τις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις και επιλεγμένους καλεσμένους του βασιλικού γάμου», δήλωσε ο Thomas Rosendahl, επικεφαλής του τμήματος οίνου της Bruun Rasmussen.

«Πρόκειται για ένα σαμπάνια που δημιουργήθηκε για μια ιστορική βασιλική περίσταση, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά σπάνιο. Αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια πολύτιμη σοδειά Dom Pérignon, αλλά και ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας. Αναμένουμε έντονο διεθνές ενδιαφέρον τόσο από καταξιωμένους συλλέκτες κρασιών όσο και από λάτρεις των βασιλικών αναμνηστικών», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: ARTnews