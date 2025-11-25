magazin
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Χρυσό κέρμα του 1609 που κόπηκε για τον βασιλιά Φίλιππο Γ’ καταρρίπτει ρεκόρ σε δημοπρασία
Χρυσό κέρμα του 1609 που κόπηκε για τον βασιλιά Φίλιππο Γ' καταρρίπτει ρεκόρ σε δημοπρασία

Ενα σπάνιο χρυσό κέρμα, βάρους 339 γραμμαρίων, το οποίο κόπηκε για τον βασιλιά Φίλιππο Γ' της Ισπανίας, πουλήθηκε σε ποσό ρεκόρ σε δημοπρασία που διεξήχθη στην Ελβετία.

Σύνταξη
Spotlight

Ενα χρυσό κέρμα που κόπηκε το 1609 για λογαριασμό του βασιλιά Φιλίππου Γ΄ της Ισπανίας κατέρριψε ρεκόρ σε δημοπρασία που διεξήχθη χθες Δευτέρα στην Ελβετία και έγινε το πολυτιμότερο σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τη Numismatica Genevensis SA (στη φωτογραφία του Reuters/Denis Balibouse, επάνω, το χρυσό κέρμα των… 3,02 εκατ. ευρώ).

Το σπάνιο κέρμα, βάρους 339 γραμμαρίων, πουλήθηκε έναντι 2.817.500 ελβετικών φράγκων (3,02 εκατ. ευρώ). Η τιμή εκκίνησης είχε οριστεί στα 2 εκατ. ελβετικά φράγκα (2,14 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών που εδρεύει στη Γενεύη.

Το σπάνιο κέρμα, βάρους 339 γραμμαρίων, φτιάχτηκε από χρυσό που έφεραν οι κονκισταδόρες από τον «Νέο Κόσμο»

Το Centen ή 100 εσκούδος σε ένα πρώην ισπανικό νόμισμα, φτιάχτηκε στην πόλη Σεγόβια της κεντρικής Ισπανίας, από χρυσό που έφεραν οι κονκισταδόρες από τον «Νέο Κόσμο» (οι κατακτητές από την Αμερική).

Ηταν μια επίδειξη βασιλικού πλούτου και ισχύος, με την αξία του να ισοδυναμεί με τους μισθούς πολλών ετών, και είναι το πολυτιμότερο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, επισήμανε ο ιδρυτής του οίκου δημοπρασιών Αλέν Μπαρόν.

Χαμένο επί πολλούς αιώνες, κατέληξε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950 όπου ένας νεοϋορκέζος συλλέκτης το αγόρασε προτού το πουλήσει σε έναν Ισπανό 10 χρόνια αργότερα. Κατόπιν, το απέκτησε σε δημοπρασία ένας άλλος συλλέκτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή.

«Ηταν πράγματι ένα βασιλικό δώρο, ένα δώρο για βασιλιάδες ή βασίλισσες», είπε ο Μπαρόν. «Ο επόμενος ιδιοκτήτης του θα μπορούσε, κατά κάποιον τρόπο, να θεωρήσει τον εαυτό του ‘βασιλιά’, αφού ένας βασιλιάς το προσέφερε σε άλλον βασιλιά».

«Τρόπαιο»

Υπήρξε ενδιαφέρον από αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή – οι οποίοι ήθελαν να προσθέσουν ένα «τρόπαιο» στη συλλογή τους – καθώς και από ιδρύματα, ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών.

Το προηγούμενο ρεκόρ για ευρωπαϊκό νόμισμα κατείχε ένα κέρμα 100 δουκάτων που ανήκε στον Φερδινάνδο Γ΄ των Αψβούργων, το οποίο είχε πουληθεί έναντι 1,95 εκατ. ελβετικών φράγκων (2,09 εκατ. ευρώ), δήλωσε ο διευθυντής της Numismatica Genevensis Φρανκ Μπαλντάτσι.

Πηγή: ΑΠΕ

Stream magazin
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;
1993 24.11.25

«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;

H Jihan K, κόρη του Λίβυου δικηγόρου Mansour Rashid El-Kikhia, υπογράφει το νέο ντοκιμαντέρ «Ο πατέρας μου και ο Καντάφι», το οποίο κάνει βουτιά στα πολιτικά άδυτα της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια αστεία πλευρά
Η σύζυγος & η ερωμένη 24.11.25

«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» - Κι όμως, ο Αντόν Τσέχωφ είχε μια αστεία πλευρά

«Με ανόητα αστεία και πειραματικά λογοπαίγνια, οι πρώτες ολοκληρωμένες μεταφράσεις των λιγότερο γνωστών ιστοριών του παρουσιάζουν τον Αντόν Τσέχωφ υπό ένα νέο πρίσμα» γράφει η Viv Groskop στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24.11.25

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα
«Flotel» 24.11.25

Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα

Το πρώτο «πλωτό ξενοδοχείο» στην ιστορία, ένα τεράστιο κτίριο επτά ορόφων, 200 δωματίων με ελικοδρόμιο και γήπεδα τένις, άνοιξε το 1988 στη μέση της θάλασσας. Ήταν μια επιτυχία, μέχρι που όλα πήγαν στραβά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.
Τεχνητή Νοημοσύνη 24.11.25

Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.

Τα δύο μέλη των Queen, οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup του συγκροτήματος, φέρνοντας πίσω στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 
Imagine 23.11.25

Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ μίλησε για το άτιτλο ακόμη ντοκιμαντέρ που θέλει να αναδείξει την «πιο επίκαιρη από ποτέ» τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο
Εκρήξεις στο Κίεβο 25.11.25

Ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν την Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση έχουν εξαπολύσει για ακόμα μια νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας με πυραύλους και drones την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 25.11.25

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά καμία τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
Κόσμος 25.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης

Η Ουκρανία φέρεται να παρουσίασε την δική της εκδοχή του σχεδίου ειρήνης, χωρίς όμως να έχουν γνωστοποιηθεί οι όροι του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνεται στους πολίτες της χώρας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άρης: Εκτός δράσης για δυο μήνες ο Αλφαρέλα – Η επίσημη διάγνωση
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Άρης: Η επίσημη διάγνωση για τον τραυματισμό του Αλφαρέλα - Πόσο θα λείψει

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γάλλος επιθετικός έδειξαν ότι υπέστη κάκωση στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα τεθεί εκτός δράσης για 8 εβδομάδες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα
Ελλάδα 24.11.25

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Νεοχωρούδα

Το επεισόδιο σημειώθηκε συνέβη το μεσημέρι, την ώρα που ο 15χρονος έφευγε από το Λύκειο της Καλλιθέας στη Θεσσαλονίκη - Μετά από έρευνες της Αστυνομίας συνελήφθη αργά το απόγευμα ένας ανήλικος

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο
Προσέφυγε δικαστικά 24.11.25

Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο

Ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της startup Figure AI, μήνυσε την εταιρεία καθώς ισχυρίζεται πως απολύθηκε όταν τους ειδοποίησε πως τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας αποτελούν κίνδυνο

Σύνταξη
Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Αποβλήθηκε παίκτης της Έβερτον επειδή χαστούκισε… συμπαίκτη του στο παιχνίδι με τη Γιουνάιτεντ! (vid)

Απίστευτο συμβάν στο Γιουνάιτεντ - Έβερτον, καθώς ο Ιντρίσα Γκουεγέ χτύπησε τον… συμπαίκτη του Μάικλ Κιν και αποβλήθηκε από τον διαιτητή, αφήνοντας την ομάδα του με 10 από το 13ο λεπτό!

Σύνταξη
Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του
Ελλάδα 24.11.25

Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 55χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδερφό του

Για 13χρονια ο 55χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα του κατάκοιτου, από εγκεφαλικό, αδερφού του και της ηλικιωμένης μητέρας του - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση

Σύνταξη
Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Γεροβασίλη για καταστροφές στην Ήπειρο: Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις

«Χωρίς καμία καθυστέρηση, απαιτούνται άμεσα και στοχευμένα μέτρα», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)
Ποδόσφαιρο 24.11.25

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Ανάσαναν» οι Κρητικοί, σε ακόμη πιο δύσκολη θέση οι Θεσσαλοί (vid)

Ο ΟΦΗ πήρε τον «τελικό» με την ΑΕΛ, επικρατώντας με 2-1 στη Λάρισα, για την 11η αγωνιστική, χάρη δύο γκολ στα πρώτά 15 λεπτά. Προτελευταίοι παρέμειναν οι Θεσσαλοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία
«Παραληρήματα των Βρυξελλών» 24.11.25

Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη

LIVE: Εσπανιόλ – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Σεβίλλη για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό
Στο Ιμραλί 24.11.25

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό

Η πρόταση επίσκεψης είχε διατυπωθεί δημοσίως λίγες ημέρες νωρίτερα από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος των Τούρκων εθνικιστικών και κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ερντογάν.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 24.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο
Πολιτική 24.11.25

ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο

Για «επιτυχία» μιλά επισήμως η Πειραιώς για τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, την ώρα που «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για μούδιασμα και απουσία ενθουσιασμού ανά περιοχές. Η κινητικότητα και οι εσωτερικές διεργασίες στο «γαλάζιο» παρασκήνιο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
