Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Μεταξύ 1885 και 1916, η εταιρεία κοσμημάτων House of Fabergé με έδρα την Αγία Πετρούπολη δημιούργησε πολυτελή πασχαλινά αυγά για την δυναστεία των Ρομάνοφ – η πλειονότητα των έργων βρίσκεται σε μουσεία, με μόνο επτά να βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

Ένα από τα πενήντα που φιλοτέχνησε o οίκος αναμένεται να σπάσει το ρεκόρ των 27 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ) σε δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο Christie’s στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο.

«Έίναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργήματα του Fabergé»

Το Winter Egg δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie’s στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για ένα αντικείμενο Fabergé.

Οκτώ χρόνια αργότερα, το αυγό έσπασε το ίδιο ρεκόρ όταν πωλήθηκε για 9.579.500 δολάρια σε άλλη δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους συλλέκτες να αποκτήσουν αυτό που είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργήματα του Fabergé, τόσο από τεχνική όσο και από καλλιτεχνική άποψη», δηλώνει η Μάργκο Ογκανέσιαν, υπεύθυνη για τα έργα Fabergé και τη ρωσική τέχνη στο Christie’s, όπως μεταδίδει το Smithsonian Magazine.

Το κέλυφος του Winter Egg είναι διακοσμημένο με ένα μοτίβο χιονιού από πλατίνα με διαμάντια. Ανοίγει για να αποκαλύψει ένα κρεμαστό καλάθι, το οποίο περιέχει ένα μπουκέτο λευκών λουλουδιών. Το αυγό βρίσκεται πάνω σε μια βάση από κρύσταλλο που δημιουργεί την ψευδαίσθηση λειωμένου πάγου.

«Αντιπροσωπεύει την ιδέα της ανάστασης, αποτυπώνοντας τη μετάβαση από τη σκληρότητα του χειμώνα στη ζωντανή ανανέωση της άνοιξης», αναφέρει ο οίκος σε σχετικό δελτίο τύπου.

«Το περίφημο σχέδιο με τις νιφάδες χιονιού»

Το Winter Egg, ήταν απευθείας ανάθεση του Νικόλαου Β’, ο οποίος ήθελε να το προσφέρει ως πασχαλινό δώρο στη μητέρα του και, σχεδιάστηκε από την Άλμα Πιλ. Γεννημένη σε οικογένεια φινλανδών κοσμηματοπωλών που εργάζονταν για την εταιρεία, η πρώτη δουλειά της Πιλ ήταν να ζωγραφίζει αναπαραστάσεις σε φυσικό μέγεθος των σχεδίων Fabergé για τα αρχεία της εταιρείας.

Στον ελεύθερο χρόνο της, όμως, η Πιλ σχεδίαζε τα δικά της περίτεχνα σχέδια, τα οποία τράβηξαν την προσοχή του θείου της, Άλμπερτ Χολμστρόμ. Αυτός παρήγγειλε μερικά από τα σχέδιά της για να εκτελεστούν από τον Fabergé, ξεκινώντας έτσι την καριέρα της ως σχεδιάστρια. Τα σχέδιά της αποτέλεσαν τη βάση για το Winter Egg και το Mosaic Egg του 1914, το οποίο σήμερα βρίσκεται στη Βασιλική Συλλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Το περίφημο σχέδιο με τις νιφάδες χιονιού πήρε ζωή όταν η Άλμα, αναζητώντας έμπνευση, κοίταξε έξω από το παγωμένο παράθυρο του εργαστηρίου της και είδε τους κρυστάλλους πάγου να σχηματίζουν «έναν κήπο από εξαίσια παγωμένα λουλούδια», αναφέρει ο Christie’s.

Μετά την Ρωσική Επανάσταση το 1917, «τα αγαθά των αστών που εκτιμούσε το παλιό καθεστώς είχαν θεωρηθεί από ιδεολογικής άποψης άχρηστα και ανήθικα», έγραψε ο Digby Warde-Aldam στο περιοδικό Apollo το 2014. «Τα αυγά Fabergé —τα οποία σχεδόν όλα βρισκόταν στα χέρια της κυβέρνησης— ήταν σχεδόν σίγουρα τα πιο μισητά σύμβολα του παρελθόντος».

*Με πληροφορίες από: Smithsonian Magazine | ARTnews