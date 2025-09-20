Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία

Ένας σουρεαλιστικός καμβάς της μεξικανής καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο, με εκτιμώμενη αξία έως και 60 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 51 εκατομμύρια ευρώ), ενδέχεται να σημειώσει ρεκόρ σε δημοπρασία αυτό το φθινόπωρο από τον οίκο Sotheby’s της Νέας Υόρκης.

Το El Sueño (La Cama), που φιλοτεχνήθηκε το 1940, απεικονίζει μια «κοιμωμένη» Κάλο που περιβάλλεται από φύλλα και αιωρείται στον ουρανό, ενώ ένα μεγάλος σκελετός, ζωσμένος με εκρηκτικά και κρατώντας ένα μπουκέτο, βρίσκεται πάνω από τον θόλο του κρεβατιού.

Το έργο αναφέρεται στην πραγματική ζωή: η Κάλο είχε πράγματι τοποθετήσει ένα μικρότερο σκελετό πάνω στο κρεβάτι της, για να συμβολίσει τη συνέχεια μεταξύ ζωής και θανάτου, ένα θέμα που κυριαρχεί σε όλο το έργο της. Ο σύζυγός της, ο καλλιτέχνης Ντιέγκο Ριβέρα, αστειευόταν λέγοντας ότι [ο σκελετός] ήταν ο εραστής της.

«Το El sueño συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα αριστουργήματα της Φρίντα Κάλο — ένα σπάνιο και εντυπωσιακό παράδειγμα των πιο σουρεαλιστικών της παρορμήσεων», δήλωσε η Άννα Ντι Στάσι, ανώτερη αντιπρόεδρος της Sotheby’s και επικεφαλής του τμήματος Λατινοαμερικανικής Τέχνης, σε δελτία τύπου. «Σε αυτή τη σύνθεση, η Κάλο συνδυάζει εικόνες από όνειρα και συμβολική ακρίβεια με απαράμιλλη συναισθηματική ένταση, δημιουργώντας ένα έργο που είναι ταυτόχρονα βαθιά προσωπικό και έχει παγκόσμια απήχηση. Αποτελεί μια διαχρονική απόδειξη της ιδιοφυΐας της και η εμφάνισή του στην αγορά προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την απόκτηση ενός θεμελιώδους έργου του σουρεαλισμού».

«Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρα»

Το El Sueňo της Φρίντα Κάλο είναι ένα από τα πολλά διαμάντια μιας ιδιωτικής συλλογής που θα διατεθεί στην δημοπρασία του Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s.

Άλλα σημαντικά έργα της συλλογής περιλαμβάνουν το Interior with Sudden Joy (1951) της Ντοροθέα Τάνινγκ, δύο πίνακες του Ρενέ Μαγκρίτ, το La Représentation και το La Révélation du présent, καθώς και ένας πίνακας του Σαλβαδόρ Νταλί, το Symbiose de la tête aux coquillages.

«Συλλογές αυτού του επιπέδου και με τέτοια εστίαση συναντά κανείς ίσως μία φορά στη ζωή του», δήλωσε ο Julian Dawes, αντιπρόεδρος της Sotheby’s και επικεφαλής του τμήματος Ιμπρεσιονιστικής και Μοντέρνας Τέχνης για την Αμερική, σε δελτίο τύπου. «Η Exquisite Corpus είναι κάτι περισσότερο από μια αξιοθαύμαστη συλλογή μεμονωμένων αριστουργημάτων — είναι ένα ζωντανό σώμα στο οποίο οι αφηγήσεις και οι εικόνες διαφορετικών καλλιτεχνών συγκλίνουν σε κάτι μεγαλύτερο από το άθροισμα των τμημάτων του. Αιχμαλωτίζει το πνεύμα της φαντασίας και της πνευματικής περιέργειας που χαρακτήρισε την εποχή του Σουρεαλισμού — μια συλλογή που, με κάθε έννοια, είναι το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρα».

«Surrealism, two private eyes»

Αν και ο οίκος Sotheby’s δεν αποκάλυψε την προέλευση της συλλογής, η εφημερίδα The Art Newspaper υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη συλλογή του Τουρκοαμερικανού Νεσούχι Ερτεγκούν και της συζύγου του, Σέλμα.

Ο Νεσούχι πέθανε το 1989 και δύο χρόνια αργότερα η συλλογή του εκτέθηκε μαζί με αυτή του φίλου του Ντάνιελ Φιλιπάτσι στο Μουσείο Solomon R Guggenheim της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της έκθεσης «Surrealism, two private eyes».

«Όλα τα έργα που ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος Sotheby’s παρουσιάστηκαν στην έκθεση του Guggenheim ως μέρος της συλλογής Νεσούχι Ερτεγκούν. Στον κατάλογο της έκθεσης, ο τότε διευθυντής του μουσείου, Τόμας Κρενς, περιέγραψε τις δύο συλλογές ως ‘ίσως τα καλύτερα έργα σουρεαλιστικής τέχνης που υπάρχουν σήμερα σε ιδιωτικά έργα’ », αναφέρει ο Kabir Jhala της The Art Newspaper.

Η Σέλμα πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024.

