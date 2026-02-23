Μια δικαστής απαγόρευσε σήμερα τη δημοσίευση της έκθεσης του πρώην ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ σχετικά με τη φερόμενη παρακράτηση απορρήτων εγγράφων από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη λήξη της πρώτης θητείας του, το 2021, ικανοποιώντας το αίτημα του Αμερικανού προέδρου.

Μετά την επανεκλογή του Τραμπ, τον Νοέμβριο του 2024, ο Τζακ Σμιθ τερμάτισε τις δύο ομοσπονδιακές έρευνες σε βάρος του: η μία αφορούσε την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 και η δεύτερη τα απόρρητα έγγραφα που είχε κρατήσει ο Τραμπ αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο το 2021.

Είναι συνήθης πρακτική του υπουργείου Δικαιοσύνης να μην ασκεί δίωξη σε εν ενεργεία προέδρους.

Τη δικαστή είχε διορίσει ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δικαστής Αϊλίν Κάνον, την οποία διόρισε ο νυν Αμερικανός πρόεδρος κατά την πρώτη θητεία του, εκτίμησε σήμερα ότι «η αποκάλυψη μη δημοσίων εγγράφων θα ήταν αντίθετη με τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης», υπενθυμίζοντας ότι «οι πρώην κατηγορούμενοι σε αυτήν την υπόθεση διατηρούν πάντα το τεκμήριο της αθωότητας».

«Το Δικαστήριο δυσκολεύεται να βρει μία περίπτωση στην οποία ένας πρώην ειδικός εισαγγελέας να δημοσιοποίησε μια έκθεση αφού ξεκίνησε ποινικές διώξεις που δεν οδήγησαν στην απόδειξη ενοχής», πρόσθεσε η δικαστής.

Στην υπόθεση αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορηθεί ότι πήρε μαζί του στην ιδιωτική κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, απόρρητα έγγραφα αφού έφυγε από τον Λευκό Οίκο και παρεμπόδισε την έρευνα για την ανάκτησή τους. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Πριν από έναν χρόνο, στην τελική έκθεσή του για την υπόθεση της παρέμβασης στις εκλογές, ο Τζακ Σμιθ δήλωνε πεπεισμένος ότι «χωρίς την επανεκλογή του Τραμπ και την επικείμενη επιστροφή του στην προεδρία» θα κατάφερνε να τον καταδικάσει.