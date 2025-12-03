Γκολ για το 0-2 του Ολυμπιακού ο Ταρέμι, μείωσε η Σύρος (vids)
Με γκολ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονιο στο Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός, με τον Ταρέμι να κάνει το 0-2 στο 49′ και στο 51′ ο Καλογερόπουλος με αυτογκόλ να μειώνει.
- Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν
- Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα
- Κρίσιμη η κατάσταση στη νευρολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ – «Το περιβάλλον εργασίας ολοένα και πιο απωθητικό»
- ΙΕΛΚΑ: Ανεβαίνει κι άλλο το κρέας – Στο 1,75% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2025
Με δύο γκολ εκατέρωθεν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός.
Ο Ταρέμι στο 49ο λεπτό έκανε το 0-2 για τους Πειραιώτες, όταν ο Γιαζίτζι από τα δεξιά έκανε το γέμισμα στην περιοχή και ο Ιρανός με προβολή διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.
Μειώνει σε 1-2 η Ελλάς Σύρου
Ωστόσο, δύο λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 51′, μετά από εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Ολυμπιακού από το κεφάλι του Καλογερόπουλου.
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν χαλαρώσαμε καθόλου»
- Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
- Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
- Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)
- Γκολ για το 0-2 του Ολυμπιακού ο Ταρέμι, μείωσε η Σύρος (vids)
- LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
- Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις