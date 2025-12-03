Γκολ για το 0-2 του Ολυμπιακού ο Ταρέμι, μείωσε η Σύρος (vids)

Με δύο γκολ εκατέρωθεν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός.

Ο Ταρέμι στο 49ο λεπτό έκανε το 0-2 για τους Πειραιώτες, όταν ο Γιαζίτζι από τα δεξιά έκανε το γέμισμα στην περιοχή και ο Ιρανός με προβολή διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Μειώνει σε 1-2 η Ελλάς Σύρου

Ωστόσο, δύο λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 51′, μετά από εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Ολυμπιακού από το κεφάλι του Καλογερόπουλου.