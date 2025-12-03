Μεντιλίμπαρ: «Δεν χαλαρώσαμε καθόλου»

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο μεσημέρι απέναντι στην Ελλάδα Σύρου, επικρατώντας 5-2 και κάνοντας το απόλυτο (3/3) μετά και την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Αμέσως μετά τη λήξη του ματς, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην υποδοχή της ομάδας στο νησί της Σύρου, αλλά και στο γεγονός πως οι γηπεδούχοι δεν άφησαν τους παίκτες του να ειναι «άνετοι και χαλαροί».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Ήταν μια πολύ ωραία υποδοχή, μου άρεσε πολύ που παίξαμε εδώ γιατί δώσαμε την ευκαιρία στον κόσμο να δει την ομάδα. Δεν μας άφησαν να είμαστε άνετοι και χαλαροί. Μέχρι τα τελευταία λεπτά που βάλαμε τα δυο συνεχόμενα γκολ δεν χαλαρώσαμε καθόλου».