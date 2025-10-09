Η ΕΕ ζητά μισθολογική διαφάνεια – Ποιες χώρες είναι πιο κοντά στο να την πετύχουν;

Η Σουηδία προετοιμάζεται για μια νέα εποχή, όπου οι μισθοί των πολιτών δεν θα είναι πλέον μυστικό.

Η σκανδιναβική χώρα είναι σε καλό δρόμο για να γίνει μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι έτοιμες να εφαρμόσουν την οδηγία της ΕΕ για τη διαφάνεια των αμοιβών του 2023.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους μισθούς όταν δημοσιεύουν αγγελίες για κενές θέσεις εργασίας και θα απαγορεύεται να ρωτούν τους υποψηφίους για το ιστορικό των αμοιβών τους.

Οι εργαζόμενοι θα έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν από τους εργοδότες τους πληροφορίες σχετικά με τους μέσους μισθούς των συναδέλφων τους με παρόμοια καθήκοντα.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην «καταπολέμηση των μισθολογικών διακρίσεων και στη μείωση του μισθού διαφοράς μεταξύ των φύλων στην ΕΕ».

Το 2023, οι γυναίκες στην ΕΕ κέρδιζαν κατά μέσο όρο 12% λιγότερο από τους άνδρες, σύμφωνα με την Eurostat.

Στη Σουηδία, η διαφορά ήταν 11,2%, σύμφωνα με το euronews.

Τον περασμένο μήνα, η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει νομοσχέδιο για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026.

Η νομική βάση της Σουηδίας

Μια έρευνα που διενήργησε η κυβέρνηση το 2024 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Σουηδία θα πρέπει να τροποποιήσει τον υφιστάμενο νόμο περί διακρίσεων αντί να δημιουργήσει έναν νέο νόμο για να συμμορφωθεί με την οδηγία της ΕΕ.

Νομικοί εμπειρογνώμονες στη Σουηδία αναφέρουν ότι ο νόμος περιέχει ήδη διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους των μισθών και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στη δημιουργία ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

«Ωστόσο, πρόκειται για εσωτερικά έγγραφα, οπότε η υποβολή εκθέσεων σε εξωτερικούς φορείς θα είναι κάτι καινούργιο για τις σουηδικές εταιρείες», δήλωσε η Sanna Lindgren, διευθύνουσα συνεργάτης της DLA Piper Sweden, μιας διεθνούς δικηγορικής εταιρείας, στο Euronews Next.

Η Lindgren ανέφερε ότι η Σουηδία έχει ιστορικό «υπερβολικής εφαρμογής» των πρωτοβουλιών της ΕΕ και είναι απίθανο να αρκεστεί στις ελάχιστες απαιτήσεις.

«Αντίθετα, αναμένουμε ότι η Σουηδία θα υπερβεί τις ελάχιστες προδιαγραφές και θα απαιτήσει, για παράδειγμα, δομημένη συνεργασία με εκπροσώπους των εργαζομένων και ευρύτερες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για εργοδότες με 100 ή περισσότερους υπαλλήλους», πρόσθεσε.

Η νέα νομοθεσία αντικατοπτρίζει επίσης μια αυξανόμενη τάση των Σουηδών προς την ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με τους μισθούς.

Σύμφωνα με μια έρευνα της σουηδικής πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας Jobbland, το 42% των Σουηδών είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις πληροφορίες σχετικά με τον μισθό τους και θέλουν όλοι οι μισθοί να δημοσιοποιούνται στον χώρο εργασίας.

Ωστόσο, όπως έχει συνταχθεί, ο νέος νόμος δεν θα δίνει το δικαίωμα στους εργαζομένους να έχουν πρόσβαση στους ατομικούς μισθούς των συναδέλφων τους.

Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ένωση

Αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη παρουσιάσει σχέδια νόμων, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών τον Ιούνιο του 2026.

Τον περασμένο μήνα, για παράδειγμα, η Σλοβακία παρουσίασε το δικό της σχέδιο νόμου για τη διαφάνεια των αμοιβών.

Η κυβέρνηση επέλεξε να εισαγάγει έναν αυτόνομο νόμο για τη διαφάνεια των αμοιβών αντί να τροποποιήσει τον υπάρχοντα εργατικό κώδικα.

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να εγκριθεί από το σλοβακικό υπουργικό συμβούλιο αργότερα αυτό το μήνα.

Εν τω μεταξύ, η ομάδα εργασίας της φινλανδικής κυβέρνησης δημοσίευσε σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του νόμου περί ισότητας τον Μάιο, ενώ το σχέδιο νόμου της ολλανδικής κυβέρνησης, που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο, εκκρεμεί προς έγκριση από το κοινοβούλιο από την πτώση της κυβέρνησης τον Ιούνιο.

Οι περιφερειακές κυβερνήσεις σε χώρες όπως το Βέλγιο έχουν επίσης λάβει μέτρα για την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας των αμοιβών.