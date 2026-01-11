science
11.01.2026 | 12:01
Τριήμερο κύμα ψύχους σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα χιονίσει
Πώς η AI φέρνει αυξήσεις τιμών σε υπολογιστές και κινητά
Τεχνολογία 11 Ιανουαρίου 2026 | 17:31

Πώς η AI φέρνει αυξήσεις τιμών σε υπολογιστές και κινητά

Η εκρητική ανάπτυξη των υποδομών ΑΙ δημιουργεί ελλείψεις σε τσιπ μνήμης.

Spotlight

Στελέχη εταιρειών στην έκθεση CES (Consumer Electronics Show) στο Λας Βέγκας δηλώνουν ότι η προσπάθεια δημιουργίας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει τα οικονομικά δεδομένα των καταναλωτικών τεχνολογικών προϊόντων. Οι τιμές των smartphone και των PC πρόκειται να αυξηθούν φέτος, καθώς τα καταναλωτικά προϊόντα πλήττονται από ελλείψεις σε τσιπ μνήμης που προκλήθηκε από την ταχεία ανάπτυξη στις κατασκευές νέων κέντρων δεδομένων ΑΙ.

Οι εταιρείες Arm, Qualcomm και Samsung προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα ότι ο παγκόσμιος αγώνας για την οικοδόμηση τεράστιων υποδομών AI έχεις σαν «παράπλευρη απώλεια» το γεγονός ότι πιέζει τα αποθέματα εξαρτημάτων που απαιτούνται για κινητές συσκευές και άλλες οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές, αναφέρουν σχετικά οι Financial Times.

Μιλώντας στην Consumer Electronics Show, την ετήσια έκθεση όπου οι κατασκευαστές παρουσιάζουν τα τελευταία τους προϊόντα, ο διευθύνων σύμβουλος της Arm, Ρενέ Χας, δήλωσε ότι οι περιορισμοί στα τσιπ μνήμης ήταν «οι πιο σοβαροί που έχω δει εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες». Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Samsung, TM Ροχ, δήλωσε επίσης ότι η έλλειψη ήταν «πρωτοφανής» και θα είχε «αναπόφευκτο» αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Τα data centers χρειάζονται τεράστιες ποσότητες της τελευταίας τεχνολογίας μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (high bandwidth memory), ή HBM

Κατά το περασμένο έτος, όμιλοι όπως οι Google, Amazon, Meta και OpenAI έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων που μπορούν να τροφοδοτήσουν προηγμένα μοντέλα και προϊόντα AI, πιστεύοντας ότι η τεχνολογία θα μεταμορφώσει πολλούς κλάδους. Αυτές οι τεράστιες υπολογιστικές εγκαταστάσεις χρειάζονται επίσης τεράστιες ποσότητες της τελευταίας τεχνολογίας ευρυζωνικής μνήμης (high bandwidth memory), ή HBM. Αυτό ώθησε τους προμηθευτές μνήμης — μια αγορά στην οποία κυριαρχούν οι νοτιοκορεατικές Samsung και SK Hynix μαζί με τον αμερικανικό όμιλο Micron — να διαθέσουν περισσότερους πόρους παραγωγής για προηγμένη HBM και λιγότερους για τη μνήμη που απευθύνεται σε καταναλωτές και απαιτείται για τον εξοπλισμό smartphone και φορητών υπολογιστών.

Η Samsung ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα λειτουργικά της κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο τριπλασιάστηκαν, κυρίως λόγω των πωλήσεων HBM. Η Micron δήλωσε ότι σταματά τη λειτουργία της καταναλωτικής της επωνυμίας «Crucial» τον Δεκέμβριο, επικαλούμενη την αυξανόμενη ζήτηση για κέντρα δεδομένων AI. Ο οικονομικός διευθυντής της Qualcomm, Ακάς Παλχιβάλα, δήλωσε ότι η κρίση στα τσιπ μνήμης ήταν «αρκετά δραματική, [και] αυτό που οδηγεί την έλλειψη είναι οι αναπτύξεις κέντρων δεδομένων από πέντε ή έξι εταιρείες στον κόσμο με ένα απίστευτο ποσό κεφαλαιουχικών δαπανών».

H Apple και η Samsung ήταν σε καλύτερη θέση για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές των κινητών τους προϊόντων

Η απότομη αύξηση του κόστους στις μνήμες που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους σήμαινε ότι οι περισσότερες εταιρείες υλικού τεχνολογίας θα αύξαναν τις τιμές των προϊόντων «σημαντικά» στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley. Αυτό πιθανότατα θα σήμαινε μείωση των πωλήσεων για τα Android smartphone και τα Windows PC. Μια εξαίρεση είναι η Apple, η οποία δεν αύξησε τις τιμές για την τελευταία της σειρά iPhone 17 παρά την επίδραση των δασμών και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εταιρεία μετρήσεων αγοράς International Data Corporation (IDC) ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι, στην αγορά των smartphone, η Apple και η Samsung ήταν σε καλύτερη θέση για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές των κινητών τους προϊόντων. Και οι δύο εταιρείες έχουν μακροχρόνιες συμφωνίες για την εξασφάλιση προμηθειών εξαρτημάτων έως και δύο χρόνια νωρίτερα. Ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η έλλειψη στις μνήμες, η αγορά των smartphone θα μπορούσε να συρρικνωθεί έως και 5,2% το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις της IDC.

Η IDC ανέφερε επίσης ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές smartphone χαμηλότερης κατηγορίας είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο. Οι Αμερικανοί καταναλωτές βγαίνουν ήδη από μια επώδυνη χρονιά που σημαδεύτηκε από τον αντίκτυπο των δασμών, του πληθωρισμού και της ανεργίας. Η Consumer Technology Association, η οποία διοργανώνει το συνέδριο CES, ανέφερε σε έκθεσή της αυτή την εβδομάδα ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα τέλη του 2025 έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022, καταλήγουν οι Financial Times.

Πηγή: OT.gr

Σύνταξη
science
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους
Ποδόσφαιρο 11.01.26

ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους

Σούπερ σταρ του αγώνα ο Τιάγκο Νους καθώς ο Αργεντινός μεταμορφώθηκε με τον Κόντη στον πάγκο. Ηταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ματς με τον Αστέρα και οδήγησε τον ΟΦΗ σε βαθιά βαθμολογική ανάσα

Σύνταξη
Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξαν;
11.01.26

Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξαν;

Τα πορτρέτα των ατόμων που συναντάμε στο «The Innocents» της καλλιτέχνιδας Taryn Simon αντιπροσωπεύουν ένα μονάχα δείγμα ανθρώπων που βρέθηκαν στη φυλακή λόγω της σαθρότητας των θεσμών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ απαντά στον Τραμπ – «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα»
11.01.26

Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ απαντά στον Τραμπ – «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα»

Ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε επίσης ότι «κανείς δεν υπαγορεύει τι να κάνει» στη χώρα του, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κυριακή την Αβάνα να «κάνει συμφωνία».

Σύνταξη
Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Νέα πρόσωπα στην 11άδα του Άρη οι Καντεβέρε, Άλβαρο, Γένσεν και Ντούντου για το αποψινό (11/1, 19.30) ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Δώνης επιστρέφει στην αποστολή μετά από καιρό.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Από τη Δυτική Μακεδονία για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κοζάνη - Αναδεικνύει την ανάγκη πολιτικής αλλαγής

Μετά το μπαράζ παρεμβάσεων για το ενεργειακό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθυνθεί, από το Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, στην κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»
Μπάσκετ 11.01.26

Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με όσα είδε από τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Περιστερίου Betsson και αυτό φάνηκε στις δηλώσεις του μετά το ματς, όταν επέλεξε να αποθεώσει τον «αιώνιο» αντίπαλο της ομάδας του, τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Ελλάδα 11.01.26

Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Μετά το πόρισμα των κτηνίατρων του ΔΙΚΕΠΑΖ η αρμόδια επιτροπή του δήμου Ζακύνθου θα αποφασίσει για το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή όχι του σκύλου

Σύνταξη
Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών
11.01.26 Upd: 19:26

Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και ανδρών των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 500. Ο γενικός εισαγγελέας απείλησε τους διαδηλωτές με ποινές εκτέλεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραυματισμός στο κεφάλι για τον Μαυροπάνο! Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο (vid)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Τραυματισμός στο κεφάλι για τον Μαυροπάνο! Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο (vid)

Σοβαρός τραυματισμός για τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος μετά από χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα Γουέστ Χαμ - ΚΠΡ στο FA Cup αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, φορώντας κολάρο.

Σύνταξη
«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας
Βίντεο 11.01.26

«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας

«Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα ‘’ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω’’», δήλωσε μεταξύ άλλων η Άριελ Κωνσταντινίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Θα δικαιωθεί η πρόβλεψη για Ταρέμι
On Field 11.01.26

Θα δικαιωθεί η πρόβλεψη για Ταρέμι

Ο Ιρανός σέντερ φορ έχει ήδη 13 γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού και όλα δείχνουν ότι η πρόβλεψη για 20 γκολ θα δικαιωθεί

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ηράκλειο: Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο
Ηράκλειο 11.01.26

Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος που πήρε φακελάκι 6.000 ευρώ για να εκδώσει πλαστό έγγραφο για οικογενειακό τάφο

Την καταγγελία έκανε γυναίκα για υπόθεση που αφορά οικογενειακό τάφο στον δήμο Μαλεβιζίου - Ο δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Πόσα απέμειναν
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια για το ματς με τον ΠΑΟΚ - Πόσα απέμειναν

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (14.1, 18.30) στο πλαίσιο του προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τα περισσότερα εισιτήρια να έχουν ήδη βρει κατόχους.

Σύνταξη
Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται
Τρυφερότητα 11.01.26

Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται

Εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του Μάικλ Μποντ, του δημιουργού του Paddington, η κόρη του αποκαλύπτει πώς η αγορά ενός αρκουδάκου ως δώρο για τα Χριστούγεννα άλλαξε τη ζωή του συγγραφέα μέχρι τα τελευταία του χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα
Στο Παρίσι 11.01.26

Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα

Η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και Σπουδών Φύλου στο Πανεπιστήμιο Paris 8/Saint-Denis, Ελένη Βαρίκα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Υπήρξε πρωτοπόρος θεωρητικός του φεμινισμού στην Ελλάδα.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών
Financial Times 11.01.26

ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών

Το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια δήλωση καταδίκης των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία ή έστω επιβεβαίωσης της εδαφικής κυριαρχίας του νησιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
