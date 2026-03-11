science
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς οι επιθέσεις του Ιράν απειλούν επενδύσεις τρισεκατομμυρίων στην ΑΙ
AI 11 Μαρτίου 2026, 10:36

Πώς οι επιθέσεις του Ιράν απειλούν επενδύσεις τρισεκατομμυρίων στην ΑΙ

Επενδύσεις τρισεκατομμύριων δολαρίων της Big Tech στον αέρα εξαιτίας του τρίτου πολέμου στον Κόλπο.

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Καψύλης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Spotlight

Τα τελευταία αρκετά χρόνια οι ισλαμικές μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ, έχουν προσελκύσει πολλές αμερικανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τεράστια κεφάλαια της Wall Street για να επενδύσουν και να συνεργαστούν με εγχώριες εταιρείες σε έργα.

Πρόσφεραν πολύ συμφέροντες οικονομικούς όρους και πολυτελή γραφεία σε οιονεί αυτόνομες, συχνά περίκλειστες περιοχές και ουρανοξύστες, όπου οι Αμερικανοί και τα άλλα δυτικά επιχειρηματικά στελέχη μπορούν να ζουν όπως στην πατρίδα τους, πίνοντας κοκτέιλ με αλκοόλ και κάνοντας ηλιοθεραπεία με τα μαγιό τους, ακόμα και τα μπικίνι δίπλα στις πισίνες.

Οι επενδύσεις των Big Tech

Κάποιες από τις χώρες του Περσικού μάλιστα, με πρώτα τα Εμιράτα, ανέπτυξαν γιγάντια κρατικά επενδυτικά κεφάλαια για να «διαφοροποιήσουν» την οικονομία τους από τους υδρογονάνθρακες και να αναπτύξουν ακόμα και τον τουρισμό. Και σε ορισμένες περιπτώσεις το κατάφεραν σε απόλυτο βαθμό. Το Ντουμπάι αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, καθώς εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά κέντρα προσελκύοντας υψηλό τουρισμό από κάθε γωνιά της γης – είναι άλλωστε το μοναδικό Εμιράτο που δεν παράγει πετρέλαιο.

Δεν είναι μόνο οι τουριστικές επιχειρήσεις που πρωταγωνίστησαν. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η υψηλή τεχνολογία. Η Silicon Valley συμμετείχε ενεργά στη θεαματική «μεταμόρφωση» των χωρών της ευρύτερης περιοχής του Περσικού (ή τέλος πάντων περίκλειστων τμημάτων τους). Τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Nvidia, η Microsoft και η Oracle επένδυσαν τεράστια κεφάλαια για την ανέγερση εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, όπως είναι τα κέντρα δεδομένων – εγκαταστάσεις ιδιαίτερα ενεργοβόρες, αλλά εκεί η ενέργεια είναι πάμφθηνη.

Στο στόχαστρο των drones

Ήρθε ξαφνικά ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος με το Ιράν – ο γ’ πόλεμος του Κόλπου, όπως αποκαλείται – για να υπονομεύσει σοβαρά αυτή τη πολύ θερμή επιχειρηματική σχέση των περίφημων Big Tech με τις μοναρχίες της περιοχής.

«Ήδη εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον αυτών των επενδύσεων. Τρισεκατομμύρια δολάρια μοιάζουν να κρέμονται από μια κλωστή καθώς η απάντηση των Ιρανών στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ είναι συντονισμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών και μη στρατιωτικών στόχων ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων σε χώρες της περιοχής», γράφει χαρακτηριστικά στους New York Times η Βιβιέν Γουόλτ.

Την περασμένη εβδομάδα ιρανικά drones έπληξαν δύο κέντρα δεδομένων της Amazon Web Service στα Εμιράτα και προκάλεσαν ζημιές σε ένα στο Μπαχρέιν. Σχολεία και γραφεία ξένων εταιρειών έχουν υιοθετήσει την τηλεργασία, πολλοί Δυτικοί υπήκοοι εγκαταλείπουν έντρομοι με έκτακτες πτήσεις τις χώρες της περιοχής, ενώ οι ΗΠΑ έκλεισαν τις πρεσβείες τους στο Κουβέιτ, στο Λίβανο και στη Σαουδική Αραβία.

«Την περασμένη Πέμπτη ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στο Ντουμπάι επιτέθηκε μέσω των social media με σφοδρότητα κατά του προέδρου Τραμπ για την έναρξη του πολέμου, ενώ οι Financial Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι κάποια κράτη του Κόλπου εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποσύρουν τις επενδύσεις στο εξωτερικό λόγω του οικονομικού αντίκτυπου της σύγκρουσης», γράφει η ρεπόρτερ των New York Times.

«Η αγωνία έχει φθάσει στα ύψη. Οι χώρες αυτές ζουν ένα εφιαλτικό σενάριο, καθώς έχουν στοιχηματίσει πάρα πολλά για να δημιουργήσουν μια γεωγραφική περιοχή ‘υπερσυνδεδεμένη’ με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα στοιχήματα και τα όνειρα αυτά βασίζονται στην προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή που ρίχνουν τα χρήματά τους», δήλωσε η Μόνα Γιακουμπιάν, διευθύντρια Προγραμμάτων Μέσης Ανατολής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον.

Τρισεκατομμύρια το διακύβευμα

Το διακύβευμα για τους Δυτικούς είναι μεγάλο επειδή τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονταν διαρκώς στις χώρες του Περσικού. Το Stargate UAE, το οποίο λειτουργεί στα Εμιράτα από την OpenAI και την Oracle και υποστηρίζεται από κορυφαία τσιπάκια της Nvidia, ξεκίνησε τον Μάιο με μια λαμπρή τελετή στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή των μεγάλων αφεντικών της OpenAI και της Nvidia Σαμ Άλτμαν και Τζένσεν Χουάνγκ αντίστοιχα. Πρόκειται να είναι το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων στον κόσμο εκτός ΗΠΑ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών παρουσίασε την «Pax Silica», μια κοινή δήλωση που υπεγράφη από 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, των Εμιράτων και του Κατάρ, με την οποία οι υπογράφουσες δεσμεύονται να συντονίσουν την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Τα κέντρα δεδομένων έχουν ήδη πολλαπλασιαστεί σε όλο τον Περσικό Κόλπο, με 61 να λειτουργούν στη Σαουδική Αραβία και 57 στα Εμιράτα, σύμφωνα με το DataCenter Map. Πλέον η περιοχή έχει εξελιχθεί σε ένα «αναδυόμενο κέντρο υποδομών τεχνητής νοημοσύνης με παγκόσμια εμβέλεια», όπως παρατήρησε η Μόνα Γιακουμπιάν.

Αγωνία για τα καλώδια

Οι ειδικοί ανησυχούν ιδιαίτερα για την τύχη των καλωδίων οπτικών ινών που έχουν ποντιστεί στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα – τα δύο κρισιμότερα γεωγραφικά σημεία της περιοχής όχι μόνο για τις μεταφορές πετρελαίου αλλά και για τον κλάδο των data.

«Περιλαμβάνονται μεταξύ των πλέον κρίσιμων ψηφιακών διαδρόμων στον κόσμο, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνδεση με το Διαδίκτυο τμημάτων της Ευρώπης και της Ασίας. Η σημασία τους για τη διεθνή συνδεσιμότητα έχει ήδη αποδειχθεί το 2024, όταν τέσσερα μεγάλα υποθαλάσσια καλώδια της Ερυθράς Θάλασσας υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις ανταρτών Χούθι. Τότε διακόπηκε περίπου το ένα τέταρτο της κίνησης δεδομένων που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής. Παρόλο που τα δεδομένα ανακατευθύνθηκαν γρήγορα, χρειάστηκαν μήνες για την πλήρη αποκατάσταση των καλωδίων», σημειώνεται στο ρεπορτάζ των ΝΥΤ.

Η απειλή είναι μεγάλη και για τις χερσαίες υποδομές. Την Τρίτη 3 Μαρτίου συντρίμμια από αναχαιτισμένα ιρανικά drones έπεσαν σε μια περιοχή αποθήκευσης πετρελαίου στη Φουτζέιρα, ένα λιμάνι των Εμιράτων όπου βρίσκεται επίσης ένας σημαντικός καλωδιακός κόμβος.

Εθελοτυφλούσαν

Έως τις 28 Φεβρουαρίου, που εκδηλώθηκε η μαζική αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, οι επενδυτές στις υψηλές τεχνολογίες στις χώρες που βρέχονταν από το Περσικό Κόλπο είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τις απειλές για κυβερνοεπιθέσεις, αλλά δεν φαντάζονταν ότι θα προέκυπτε ο σημερινός κυκεώνας που θα ανέτρεπε μεταφορές και συγκοινωνίες.

«Πίστευαν ότι οι εντάσεις της Μέσης Ανατολής ήταν γεωγραφικά μακριά», σημειώνουν οι ΝΥΤ επικαλούμενοι ειδικούς αναλυτές και προκαλεί εντύπωση πώς οι ειδικοί δεν θορυβήθηκαν από τον περυσινό «πόλεμο των 12 ημερών», από τις κοινές αμερικανοϊσραηλινές πυραυλικές επιθέσεις δηλαδή κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Προκαλεί εντύπωση πώς με τις σημερινές ηγεσίες τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ θεώρησαν ότι η όλη επιχείρηση θα περιοριζόταν ως εκεί.

Εθελοτυφλούσαν, όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ των New York Times. Διότι από το 2023 και συγκεκριμένα μόλις δύο εβδομάδες προτού η Χαμάς εξαπολύσει την επιχείρηση σφαγής αμάχων στο μουσικό φεστιβάλ του Ισραήλ πυροδοτώντας τον πόλεμο στη Γάζα, ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικός αναλυτής της BCA Research, είχε ταξιδέψει ταξίδεψε στις χώρες του Περσικού Κόλπου για να συναντηθεί με στελέχη hedge funds και άλλους δυτικούς επενδυτές.

Ο Γκέρτκεν προειδοποίησε τους επενδυτές ότι οι Ισραηλινοί φαίνονταν έτοιμοι να βομβαρδίσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν κάποια στιγμή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πιθανό να τους ακολουθήσουν. Ο αναλυτής φέρεται να είπε στους επενδυτές ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν διευρυνόμενο περιφερειακό πόλεμο απειλώντας ενδεχομένως τόσο τα επιχειρηματικά συμφέροντά τους όσο και τον τρόπο ζωής τους στον Περσικό.

Ο ίδιος ο Γκέρτκεν δήλωσε στους ΝΥΤ ότι στις προειδοποιήσεις του οι επενδυτές αντέδρασαν τότε πολύ επιφυλακτικά. «Ξέρετε, εγώ ασχολούμαι με τις γεωπολιτικές προβλέψεις για βιοποριστικούς λόγους. Βρισκόμουν στο Ντουμπάι και τους έλεγα ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Αλλά οι άνθρωποι εκεί δεν ήθελαν να ακούν τέτοιες προβλέψεις. Ήταν πολύ αντιφατικό…», είπε χαρακτηριστικά στη ρεπόρτερ της εφημερίδας ο αναλυτής.

Έως τώρα οι αξιωματούχοι των χωρών του Περσικού και οι ξένοι επενδυτές αγωνιούσαν για τις κυβερνοεπιθέσεις. Τώρα σπεύδουν ασμένως να δημιουργήσουν υποδομές που θα αντέχουν και σε πυραυλικές επιθέσεις, όχι μόνο σε κυβερνοεπιθέσεις. Όμως και ιστορικά να το δει κανείς, ο κίνδυνος θερμού πολέμου είναι πιο εύκολα κατανοητός και αποδεκτός στους στρατηγικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους παρά στους επενδυτικούς ή τους πολιτικούς, που ανέκαθεν έδιναν μεγαλύτερη σημασία στον κατευνασμό και όχι στην ουσιαστική πολιτική και διπλωματική δράση για την αποτροπή.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Το “hurkle durkle” είναι η πρωινή συνήθεια που όλοι χρειαζόμαστε

Κόσμος
Ιράν: Πλήγματα σε 3 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Πολύνεκροι βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο

Ιράν: Πλήγματα σε 3 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Πολύνεκροι βομβαρδισμοί σε Ιράν και Λίβανο

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών
Τα νέα δεδομένα 02.03.26

«Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Η φρενίτιδα με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικές περιουσίες «αλλάζοντας τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο τι είναι δίκαιο στις σχέσεις και στα χρήματα»

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
Ανησυχητικά σημάδια 27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα – Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα - Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας

«Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων» σημειώνει μεταξύ άλλων η ΟΛΜΕ, που ζητά να στηριχθούν έμπρακτα οι εκπαιδευτικοί

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Ένας κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας
Δημογραφικό 11.03.26

Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας

Ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού συζήτησε διεξοδικά κατά την επίσκεψη του στον Έβρο ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Τασούλα: Έρχεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σε σούπερ μάρκετ για ένα τρίμηνο
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Έρχεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σε σούπερ μάρκετ για ένα τρίμηνο

Στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα τονίζοντας ότι δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα αισχροκέρδειας

Σύνταξη
Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία 11.03.26

Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν ο Κ. Χατζηδάκης, ο Στ. Παπασταύρου και ο Τ. Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Βίντεο από το bullying στην καθηγήτρια ανέβηκε και κατέβηκε αμέσως» – Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειάς της
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

«Βίντεο από το bullying στην καθηγήτρια ανέβηκε και κατέβηκε αμέσως» - Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειάς της

Η εκπαιδευτικός που δίδασκε σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη είχε καταγγείλει συστηματικό bullying εκ μέρους των μαθητών της, έναν μήνα πριν χάσει τη ζωή της από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Σύνταξη
Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές – Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν
Grande Damme 11.03.26

Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές - Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν

Η θρυλική προσωπικότητα της βιομηχανίας του θεάματος, Πέγκι Σίγκαλ, περιγράφει λεπτομερώς τα δώρα, τις χάρες και μια σημαντική ανταλλαγή με τον διασυρμένο χρηματιστή σε μια νέα συνέντευξή της στο περιοδικό «New York».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί
Κόσμος 11.03.26

Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)
Champions League 11.03.26

H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)

Η εφιαλτική βραδιά του τερματοφύλακα της Τότεναμ, Αντονίν Κίνσκι - Τα τραγικά λάθη που χάρισαν τρία εύκολα γκολ στην Ατλέτικο και η αλλαγή του στο 17' που έγραψε ιστορία.

Σύνταξη
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο