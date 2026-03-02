Βλάβη στο cloud της Amazon έπειτα από επίθεση στα Εμιράτα – Οι υποψίες στο Ιράν
Κέντρο δεδομένων της Amazon χτυπήθηκε από «αντικείμενα» με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οικονομικά ιδρύματα.
- Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης - Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
- Συναγερμός: Άντρας με μαχαίρια επιτέθηκε σε πολίτες - Δύο τραυματίες
- Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
- «Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
Εκτός λειτουργίας τέθηκαν τη Δευτέρα υπηρεσίες νέφους της Amazon στη Μέση Ανατολή λόγω «αντικειμένων» που χτύπησαν κέντρο δεδομένων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις υποψίες να στρέφονται στο Ιράν.
Τα αντικείμενα που κατέπεσαν την Κυριακή προκάλεσαν πυρκαγιά και ανάγκασαν τις αρχές να κόψουν την ηλεκτροδότηση σε δύο συστοιχίες διακομιστών. Σύμφωνα με τη σελίδα ελέγχου λειτουργίας του Amazon Web Services (AWL), οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.
Σύμφωνα με την ίδια σελίδα, η διακοπή ηλεκτροδότησης επηρέασε τις υπηρεσίες cloud τόσο στα Εμιράτα όσο και στο γειτονικό Μπαχρέιν. Πηγή που μίλησε ανώνυμα στο Reuters ανέφερε η βλάβη στην Amazon επηρέασε οικονομικά ιδρύματα.
Αν και η Amazon δεν διευκρίνισε για τι είδους αντικείμενα επρόκειτο, το περιστατικό συνέβη την ημέρα που το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drone και πυραύλους σε χώρες του Περσικού Κόλπου, αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση που σκότωσε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ.
Αν όντως επρόκειτο για επίθεση, θα ήταν η πρώτη φορά που μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας επηρεάζεται από εχθρικές στρατιωτικές ενέργειες.
Θα έθετε επίσης υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια του σχεδίου πολλών εταιρειών τεχνολογίας να επεκταθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία προσφέρουν άφθονη και φθηνή ενέργεια για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
Τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, η Microsoft ανέφερε ότι οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα έως το 2029 θα ανέλθουν στα 15 δισ. δολάρια.
«Σε προηγούμενες συγκρούσεις, περιφερειακοί αντίπαλοι όπως το Ιράν και οι δορυφορικές του δυνάμεις στόχευαν αγωγούς, διυλιστήρια και πεδία πετρελαίου σε κράτη εταίρους στον Κόλπο. Στην εποχή των υπολογιστών, οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν επίσης να στοχεύσουν κέντρα δεδομένων, υποδομές ενέργειας που και κόμβους οπτικών ινών» προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα το Center for Strategic and International Studies, δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον.
- Βλάβη στο cloud της Amazon έπειτα από επίθεση στα Εμιράτα – Οι υποψίες στο Ιράν
- Ο Στέντμον Λέμον του Πανιωνίου είναι αποκλεισμένος στο Ντουμπάι
- Αναβαθμίζεται το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης
- Μακελειό στην περιοχή Ρουένγκ: Σχεδόν 170 νεκροί από επίθεση στο Νότιο Σουδάν
- Δημοτική Αγορά Κυψελης: Όλες οι εκδηλώσεις του μήνα
- Τέλος από τον Αστέρα Τρίπολης ο Ράσταβατς
- Ισπανία: Αποχωρούν τα αμερικανικά αεροσκάφη – «Οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στο Ιράν» λέει η Κυβέρνηση
- «Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις