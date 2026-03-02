Βλάβη στο cloud της Amazon έπειτα από επίθεση στα Εμιράτα – Οι υποψίες στο Ιράν

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν τη Δευτέρα υπηρεσίες νέφους της Amazon στη Μέση Ανατολή λόγω «αντικειμένων» που χτύπησαν κέντρο δεδομένων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις υποψίες να στρέφονται στο Ιράν.

Τα αντικείμενα που κατέπεσαν την Κυριακή προκάλεσαν πυρκαγιά και ανάγκασαν τις αρχές να κόψουν την ηλεκτροδότηση σε δύο συστοιχίες διακομιστών. Σύμφωνα με τη σελίδα ελέγχου λειτουργίας του Amazon Web Services (AWL), οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με την ίδια σελίδα, η διακοπή ηλεκτροδότησης επηρέασε τις υπηρεσίες cloud τόσο στα Εμιράτα όσο και στο γειτονικό Μπαχρέιν. Πηγή που μίλησε ανώνυμα στο Reuters ανέφερε η βλάβη στην Amazon επηρέασε οικονομικά ιδρύματα.

Αν και η Amazon δεν διευκρίνισε για τι είδους αντικείμενα επρόκειτο, το περιστατικό συνέβη την ημέρα που το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drone και πυραύλους σε χώρες του Περσικού Κόλπου, αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση που σκότωσε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Αν όντως επρόκειτο για επίθεση, θα ήταν η πρώτη φορά που μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας επηρεάζεται από εχθρικές στρατιωτικές ενέργειες.

Θα έθετε επίσης υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια του σχεδίου πολλών εταιρειών τεχνολογίας να επεκταθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία προσφέρουν άφθονη και φθηνή ενέργεια για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, η Microsoft ανέφερε ότι οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα έως το 2029 θα ανέλθουν στα 15 δισ. δολάρια.

«Σε προηγούμενες συγκρούσεις, περιφερειακοί αντίπαλοι όπως το Ιράν και οι δορυφορικές του δυνάμεις στόχευαν αγωγούς, διυλιστήρια και πεδία πετρελαίου σε κράτη εταίρους στον Κόλπο. Στην εποχή των υπολογιστών, οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν επίσης να στοχεύσουν κέντρα δεδομένων, υποδομές ενέργειας που και κόμβους οπτικών ινών» προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα το Center for Strategic and International Studies, δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον.