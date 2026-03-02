science
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 14:56
Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι
Βλάβη στο cloud της Amazon έπειτα από επίθεση στα Εμιράτα – Οι υποψίες στο Ιράν
Τεχνολογία 02 Μαρτίου 2026, 16:12

Βλάβη στο cloud της Amazon έπειτα από επίθεση στα Εμιράτα – Οι υποψίες στο Ιράν

Κέντρο δεδομένων της Amazon χτυπήθηκε από «αντικείμενα» με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οικονομικά ιδρύματα.

Τρως το ίδιο, χάνεις περισσότερο: Η κίνηση που «ρίχνει» 300 θερμίδες χωρίς στέρηση

Τρως το ίδιο, χάνεις περισσότερο: Η κίνηση που «ρίχνει» 300 θερμίδες χωρίς στέρηση

Spotlight

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν τη Δευτέρα υπηρεσίες νέφους της Amazon στη Μέση Ανατολή λόγω «αντικειμένων» που χτύπησαν κέντρο δεδομένων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις υποψίες να στρέφονται στο Ιράν.

Τα αντικείμενα που κατέπεσαν την Κυριακή προκάλεσαν πυρκαγιά και ανάγκασαν τις αρχές να κόψουν την ηλεκτροδότηση σε δύο συστοιχίες διακομιστών. Σύμφωνα με τη σελίδα ελέγχου λειτουργίας του Amazon Web Services (AWL), οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με την ίδια σελίδα, η διακοπή ηλεκτροδότησης επηρέασε τις υπηρεσίες cloud τόσο στα Εμιράτα όσο και στο γειτονικό Μπαχρέιν. Πηγή που μίλησε ανώνυμα στο Reuters ανέφερε η βλάβη στην Amazon επηρέασε οικονομικά ιδρύματα.

Αν και η Amazon δεν διευκρίνισε για τι είδους αντικείμενα επρόκειτο, το περιστατικό συνέβη την ημέρα που το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drone και πυραύλους σε χώρες του Περσικού Κόλπου, αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση που σκότωσε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Αν όντως επρόκειτο για επίθεση, θα ήταν η πρώτη φορά που μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας επηρεάζεται από εχθρικές στρατιωτικές ενέργειες.

Θα έθετε επίσης υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια του σχεδίου πολλών εταιρειών τεχνολογίας να επεκταθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία προσφέρουν άφθονη και φθηνή ενέργεια για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, η Microsoft ανέφερε ότι οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα έως το 2029 θα ανέλθουν στα 15 δισ. δολάρια.

«Σε προηγούμενες συγκρούσεις, περιφερειακοί αντίπαλοι όπως το Ιράν και οι δορυφορικές του δυνάμεις στόχευαν αγωγούς, διυλιστήρια και πεδία πετρελαίου σε κράτη εταίρους στον Κόλπο. Στην εποχή των υπολογιστών, οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν επίσης να στοχεύσουν κέντρα δεδομένων, υποδομές ενέργειας που και κόμβους οπτικών ινών» προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα το Center for Strategic and International Studies, δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον.

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού
Συστάσεις ειδικών 01.03.26

Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας - Πότε έρχονται στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού

Προτεραιότητα παραμένει το προφίλ ασφαλείας και ο συνδυασμός των φαρμάκων με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης - Μέσα στο 2026 στην Ελλάδα το χάπι ημερήσιας χορήγησης για την παχυσαρκία

Σύνταξη
Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
Τα ευρήματα 01.03.26

Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», σημειώνει ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας και Ανθρώπινης Κατοίκησης στο Χάρβαρντ, Πέτρος Κουτράκης

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
