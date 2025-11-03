science
Η Σαουδική Αραβία φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμια δύναμη στην ΑΙ
Η Σαουδική Αραβία φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμια δύναμη στην ΑΙ
AI 03 Νοεμβρίου 2025 | 16:21

Η Σαουδική Αραβία φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμια δύναμη στην ΑΙ

Ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αποκάλυψε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Humain τον Μάιο.

Spotlight

Η Σαουδική Αραβία στρέφει τον πετρελαϊκό της πλούτο προς τις τεράστιες φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά του το CNN, εστιάζοντας στο κύριο επενδυτικό της όχημα που είναι η Humain, μια εγχώρια εταιρεία που κατασκευάζει ένα πλήρες σύνολο κέντρων δεδομένων, δυνατοτήτων cloud, μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και εφαρμογών. Η Humain ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Βασιλείου, ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Στόχος να καταστεί η Σαουδική Αραβία η τρίτη μεγαλύτερη αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο

Ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (εικόνα) αποκάλυψε τη Humain τον Μάιο, ενόψει της επίσημης επίσκεψης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ. Αυτή την εβδομάδα, στην ετήσια Πρωτοβουλία Μελλοντικών Επενδύσεων στην ίδια τοποθεσία, η κλίμακα, η φιλοδοξία και οι βαθιές επενδύσεις πίσω από το έργο έγιναν πιο ξεκάθαρες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Humain, Ταρέκ Αμίν, έχει θέσει ως στόχο να καταστήσει τη Σαουδική Αραβία την τρίτη μεγαλύτερη αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Πρόκειται για μια τολμηρή φιλοδοξία για έναν νεοφερμένο στον κλάδο, αλλά ο Αμίν υποστηρίζει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Βασιλείου έγκειται στους άφθονους και φθηνούς ενεργειακούς πόρους του που μπορούν να τροφοδοτήσουν την φαινομενικά ακόρεστη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ.

Το ενεργειακό πλεονέκτημα της Σ. Αραβίας

«Κοιτάξτε το εκπληκτικό ενεργειακό δίκτυο αυτής της χώρας, το οποίο δεν απαιτεί μια εταιρεία όπως η Humain να κατασκευάσαει υποσταθμούς για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα κέντρο δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι έχω εξοικονομήσει 18 μήνες χρόνου.»

Η Humain σχεδιάζει να κατασκευάσει έως και έξι γιγαβάτ σε χωρητικότητα κέντρων δεδομένων σε όλη τη χώρα έως το 2034, με μια παρουσίαση βασικών συνεργατών Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, AMD, Amazon Web Services, Qualcomm και Cisco.

Την Τρίτη, η Humain ανακοίνωσε μια συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τον γίγαντα ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στο Βασίλειο.

Επίσης, κυκλοφόρησε δημόσια το Humain One , ένα λειτουργικό σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι χρήστες μιλούν ή πληκτρολογούν σε έναν υπολογιστή για να του πουν να εκτελέσει εργασίες, αντί να κάνουν κλικ σε εικονίδια, όπως συμβαίνει συνήθως σε συστήματα όπως τα Windows ή το iOS.

Η Humain χρησιμοποιεί το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εσωτερικά για τη λειτουργία μεγάλου μέρους των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, νομικών, λειτουργικών και πληροφορικής. Ο Αμίν λέει ότι πλέον υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος στο τμήμα μισθοδοσίας του, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα τα ΑΙ agents.

Το Βασίλειο εισέρχεται στο τελευταίο στάδιο του σχεδίου οικονομικού μετασχηματισμού του «Vision 2030», αντιμετωπίζοντας αντιξοότητες από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και τις καθυστερήσεις στην κατασκευή γιγάντιων έργων όπως το Neom, γεγονός που καθιστά επείγουσα την προσπάθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης να υποστηρίξει την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας του αραβικού κόσμου.

Ανταγωνισμός από τα Εμιράτα

Αντιμετωπίζει επίσης ανταγωνισμό από τα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία διαθέτουν το δικό τους όχημα τεχνητής νοημοσύνης, το G42, και πρόσφατα εξασφάλισαν μια συμφωνία-ορόσημο με την κυβέρνηση Τραμπ για την κατασκευή του « Stargate UAE », ενός εκτεταμένου έργου κέντρου δεδομένων αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, με τη βοήθεια των OpenAI, Oracle, Nvidia και Cisco.

Ερωτηθείς αν υπάρχει χώρος για δύο περιφερειακούς κολοσσούς, ο Αμίν είπε ότι υποστηρίζει τον εκδημοκρατισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ παράλληλα επαινεί τις ισχυρές δραστηριότητες  της Humain.

«Είναι καλό για την ανθρωπότητα να έχει γνώση — ειδικά γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη — και να μην είναι όλη συγκεντρωμένη σε ένα μέρος. Είναι λοιπόν καλό αυτό που συμβαίνει στα ΗΑΕ. Είναι πολύ καλό αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία», είπε. «Θα σας πω τι αποφασίσαμε να κάνουμε, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό… Η Humane δεν είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Είμαστε μια εταιρεία εκμετάλλευσης».

Πηγή: OT.gr

