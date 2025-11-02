newspaper
Η εβδομάδα που η τεχνητή νοημοσύνη εισχώρησε στις ευρωπαϊκές εκλογές 

Οι εκλογές στην Ολλανδία και την Ιρλανδία δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι πρέπει πλέον να ανησυχούν αν το πολιτικό περιεχόμενο που καταναλώνουν είναι πραγματικό

Όταν οι ψηφοφόροι πήγαν στις κάλπες για να εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της Ιρλανδίας, ορισμένοι από αυτούς μπορεί να εξεπλάγησαν όταν είδαν το όνομα της Κάθριν Κόνολι στο ψηφοδέλτιο.

Λίγες μέρες πριν, είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο deepfake που έδειχνε την τελική νικήτρια να αποσύρεται από την κούρσα, μιμούμενο την Κόνολι και πολλούς δημοσιογράφους μέσα στην ψεύτικη πραγματικότητά του.

Tην ίδια στιγμή , στην Ολλανδία, δύο ακροδεξιοί βουλευτές αποκαλύφθηκε ότι ήταν πίσω από μια σελίδα στο Facebook που προωθούσε deepfake εικόνες του αριστερού αντιπάλου τους πριν από τις σώμα με σώμα εκλογές της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Politico, αυτή η εβδομάδα ανέδειξε πόσο σημαντική έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη στην ευρωπαϊκή πολιτική, αποκαλύπτοντας σημαντικά κενά στις προσπάθειες περιορισμού της αθέμιτης επιρροής στους ψηφοφόρους.

Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική

Υπάρχουν ανησυχίες για το τι σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή πολιτική και τους ψηφοφόρους, καθώς οι πολιτικοί και οι ρυθμιστικές αρχές συνειδητοποιούν την άφιξη περιεχομένου που δημιουργείται με AI — κάτι που στις ΗΠΑ αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος των εκλογών.

«Η κανονικοποίηση τέτοιων πρακτικών είναι ανησυχητική», δήλωσε ο Χανς Κουλς, επίκουρος καθηγητής για τον ανθρώπινο παράγοντα στις νέες τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Ο καθηγητής Κλας ντε Βρις πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες ολλανδικές εκλογές «είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη όπου η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος των εκλογικών εκστρατειών».

Σοκαριστικά ευρήματα στην Ολλανδία

Σε μια μελέτη περίπου 20.000 αναρτήσεων σχετικών με τις ολλανδικές εκλογές, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το Πανεπιστήμιο του Μάιντς διαπίστωσαν ότι πάνω από 400 αναρτήσεις είχαν δημιουργηθεί με AI.

Το κόμμα του ακροδεξιού ηγέτη Γκερτ Βίλντερς, το Κόμμα για την Ελευθερία (PVV), κατέλαβε την πρώτη θέση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερο από το ένα τέταρτο των αναρτήσεων AI (120 συνολικά) μπορούσαν να αναχθούν σε λογαριασμούς που συνδέονται με το PVV.

Ο Βίλντερς ξεκίνησε την εκστρατεία του PVV με ένα βίντεο AI που απεικόνιζε μια φανταστική Ολλανδία υπό το νόμο της Σαρία. Το βίντεο δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Sora της OpenAI.

Ο ερευνητής Φάμπιο Βότα σχολίασε ότι «για την ακροδεξιά, πολλές μέθοδοι είναι παραβατικές και σοκαριστικές. Δεν φοβούνται την πλήξη της φήμης τους».

Ωστόσο, ο Βίλντερς έκανε το σπάνιο βήμα να ζητήσει συγγνώμη από τον Φρανς Τίμερμανς, πρώην μεγάλο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν αποκαλύφθηκε ότι δύο μέλη του PVV διέδιδαν προκλητικές εικόνες  του Τίμερμανς.

Η περίπτωση Κόνολι στις εκλογές της Ιρλανδίας

Στην Ιρλανδία, το ψεύτικο βίντεο στο οποίο η Κόνολι ανακοίνωνε την απόσυρσή της χαρακτηρίστηκε «ντροπιαστική προσπάθεια να παραπλανηθούν οι ψηφοφόροι». Το βίντεο έδειχνε deepfake εκδοχές της Κόνολι και δύο γνωστών τηλεοπτικών παρουσιαστών να επιβεβαιώνουν την είδηση.

Η Meta και το YouTube αφαίρεσαν το βίντεο, ενώ η Κόνολι κέρδισε τελικά τις εκλογές με 63% των ψήφων. Αυτή η περίπτωση δείχνει πώς η AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και την υπονόμευση της δημοκρατίας.

Τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση: τρόποι επιρροής

Η απεικόνιση φανταστικών γεγονότων ή η δυσφήμιση άλλων υποψηφίων είναι μόνο δύο από τους τρόπους με τους οποίους η AI μπορεί να επηρεάσει την πολιτική.

Οι ερευνητές προειδοποιούν επίσης για μια πιο άμεση μέθοδο: χρήστες να ρωτούν chatbots ποιον να ψηφίσουν.

Η ολλανδική αρχή προστασίας δεδομένων προειδοποίησε τους ψηφοφόρους να μην ζητούν συμβουλές από AI, καθώς τα chatbots δίνουν μια «εξαιρετικά παραμορφωμένη και πολωμένη εικόνα».

Ένα πείραμα έδειξε ότι τα chatbots ευνοούσαν το GreenLeft-Labour για τους ψηφοφόρους της αριστεράς και το PVV για τη δεξιά.

Ο Κουλς τόνισε ότι «άτομα με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην παραπληροφόρηση που δημιουργείται από την AI».

Ο ηγέτης του Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) Γκερτ Βίλντερς μιλάει στους δημοσιογράφους στο ολλανδικό κοινοβούλιο, μετά τις ολλανδικές κοινοβουλευτικές εκλογές, στη Χάγη, Ολλανδία, 30 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Ρυθμιστικά κενά και προσπάθειες της ΕΕ

Οι ρυθμιστικές αρχές στις Βρυξέλλες έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ακεραιότητα των εκλογών και τους κινδύνους της AI, αλλά οι τρέχουσες προσπάθειες παραμένουν περιορισμένες.

Ο ισχυρός νόμος της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες επιβάλλει στις πλατφόρμες κάποια ευθύνη, και η Meta και η Google έχουν αναγνωρίσει τη γενετική AI ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου, κάτι που πιθανώς συνέβαλε στην αφαίρεση του βίντεο της Κόνολι.

Η επισήμανση αποτελεί σημαντικό μέρος της αντίδρασης, όμως η πλειονότητα των αναρτήσεων για τις ολλανδικές εκλογές δεν περιείχε δήλωση αποποίησης ευθύνης για την AI. Οι πλατφόρμες πρόσθεταν την επισήμανση και όχι τα πολιτικά κόμματα.

Η εκλεγμένη πρόεδρος Catherine Connolly παρακολουθεί από τη σκηνή στο Κάστρο του Δουβλίνου, την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των ιρλανδικών προεδρικών εκλογών στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, 25 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Μελλοντικές κανονιστικές προτάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει οδηγίες για τα συστήματα AI υψηλού κινδύνου που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ το 2026.

Αυτές θα περιλαμβάνουν μέτρα για AI που αποσκοπούν να επηρεάσουν αποτελέσματα εκλογών ή δημοψηφισμάτων.

Οι προγραμματιστές των πιο σύνθετων μοντέλων AI, όπως το GPT της OpenAI ή το Gemini της Google, έχουν ήδη υποχρεωθεί να μειώσουν τους «συστημικούς κινδύνους» για τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Τον επόμενο μήνα, οι Βρυξέλλες θα παρουσιάσουν πρόταση για την υποστήριξη των χωρών της ΕΕ στην προστασία της ακεραιότητας των εκλογών από ξένες παρεμβάσεις, χωρίς δεσμευτικές νομικές απαιτήσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα εποχή της πολιτικής

Οι πρόσφατες περιπτώσεις σε Ιρλανδία και Ολλανδία δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο, αλλά παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ίδια τη δημοκρατία.

Από τα deepfake βίντεο και τις παραπλανητικές εικόνες μέχρι τα chatbots που κατευθύνουν ψηφοφόρους, η AI φέρνει νέες προκλήσεις για τους πολίτες, τα κόμματα και τις ρυθμιστικές αρχές.

Καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για πιο αυστηρούς κανονισμούς και την εποπτεία των συστημάτων AI, οι πρόσφατες εκλογές λειτουργούν ως προειδοποίηση: η ψηφιακή εποχή απαιτεί νέες στρατηγικές για την προστασία της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης και της δημοκρατίας.

