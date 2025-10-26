Αν και επικριτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, η 68χρονη Κάθριν Κόνολι στηρίχθηκε συντριπτικά από τους φιλοευρωπαϊστές, είχε σταθερό ρόλο στην αριστερή αντιπολίτευση και κυρίως, δεν ήταν γνωστό όνομα – και έτσι υποτιμήθηκε από πολλούς στην αρχή της υποψηφιότητας για το ρόλο του προέδρου.

Η Κόνολι, ανεξάρτητη υποψήφια, δημιούργησε δυναμική καθώς προχωρούσε η προεκλογική εκστρατεία, ενθουσίασε τους νεότερους ψηφοφόρους και εξελέγη με 63,4% των ψήφων. Η άλλη υποψήφια που διεκδικούσε την εκλογή, η πρώην υπουργός Χέδερ Χάμφρεϊς, κέρδισε το 29,5%.

«Θα είμαι ένας πρόεδρος που ακούει, που σκέφτεται και που μιλάει όταν είναι απαραίτητο. Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε μια νέα δημοκρατία που εκτιμά τους πάντες», δήλωσε η Κόνολι σε ομιλία της στο Κάστρο του Δουβλίνου.

Ο πρόεδρος στην Ιρλανδία

Ο πρόεδρος της Ιρλανδίας είναι σε μεγάλο βαθμό μια φιγούρα, με σπάνια χρησιμοποιούμενες εξουσίες για να ελέγχει τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας, αλλά συχνά μιλάει στην παγκόσμια σκηνή και καλωσορίζει άλλους αρχηγούς κρατών στη χώρα.

Πολλές από τις απόψεις της Κόνολι – από την καταγγελία των σχεδίων της ΕΕ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών έως την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Γαλλίας σχετικά με τη στάση τους στον πόλεμο στη Γάζα – είναι πολύ αριστερά από πολλά από τα κόμματα που την υποστηρίζουν, καθώς και από τον εν ενεργεία πρόεδρο Μάικλ Ντ. Χίγκινς.

Ο πρώην κλινικός ψυχολόγος και δικηγόρος είναι επίσης μια από τις κορυφαίες φιλοπαλαιστινιακές φωνές στο κοινοβούλιο – μια στάση που συμμερίζονται η κυβέρνηση και οι περισσότεροι ψηφοφόροι.

Παρόλο που η Κόνολι διετέλεσε αντιπρόεδρος της κάτω βουλής της Ιρλανδίας μετά την πρώτη της εκλογή το 2016, η νίκη της θεωρήθηκε ευρέως ως συνέχεια της πρόσφατης τάσης επιλογής ενός πιο ανεξάρτητου προέδρου με βάση τις αξίες του υποψηφίου.

Τι συνέβη στην ιρλανδική αριστερα

Το αποτέλεσμα ενίσχυσε τις ελπίδες της προηγουμένως διχασμένης αριστερής αντιπολίτευσης, με επικεφαλής το Σιν Φέιν, για τη δημιουργία ενός μπλοκ ικανού να τερματίσει την κυριαρχία των κεντροδεξιών αντιπάλων τους στην εξουσία.

Οι πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια συνοχή θα είναι πιο δύσκολη όταν τα κόμματα ανταγωνίζονται σε βουλευτικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν το 2030. Μια έρευνα της Ireland Thinks την ημέρα των εκλογών διαπίστωσε ότι μόνο το 51% των ψηφοφόρων της Κόνολι θα ψήφιζαν μια αριστερή συμμαχία.

Η ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Ιβάνα Μπάτσικ επισήμανε πως το κεντροαριστερό κόμμα θα είχε προβλήματα με έναν συνασπισμό με επικεφαλής το Σιν Φέιν.