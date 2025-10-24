Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Ανεξάρτητη σοσιαλίστρια, έχει καταδικάσει το ΝΑΤΟ, καταψήφισε τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φοβάται να μιλήσει ενάντια του Ντόναλντ Τραμπ και έχει υποστηρίξει το δικαίωμα της Χαμάς να έχει ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα. Αυτή είναι η Κάθριν Κόνολι, η οποία αναμένεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να εκλεγεί πρόεδρος της Ιρλανδίας.

Οι Ιρλανδοί θα μπορούν να πάνε στις κάλπες έως τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, η Κόνολι θα κερδίσει με 55,7% έναντι της αντιπάλου της, της προερχόμενης από το κυβερνών Φάιν Γκέιλ, Χέδερ Χάμφρεϊς. Ο ρόλος του προέδρου στην Ιρλανδία είναι κατά βάσιν εθιμοτυπικός, ωστόσο η νίκη της 68χρονης ανεξάρτητης σοσιαλίστριας βουλευτή θα αποτελέσει αναμφισβήτητα ήττα για την κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Election turnout picking up as polling enters final hours Polls to stay open until 10pm Around 3.6 million people eligible to vote#PresidentalElection #Aras25 #UseYourVote RTÉ News https://t.co/bJ6ynfee5s pic.twitter.com/kqrZ8EtrJM — Mick Caul (@caulmick) October 24, 2025

Την αγαπούν οι νέοι

Η Κάθριν Κόνολι έχει ένα χαρακτηριστικό που έκανε τους νέους να την αγαπήσουν. Δεν φοβάται να μιλήσει. Και παρά το γεγονός ότι έχει διαβεβαιώσει ότι ως πρόεδρος θα είναι τυπική στα καθήκοντά της, πολλοί είναι αυτοί που ελπίζουν ότι δεν θα αλλάξει τόσο ώστε να μη μιλάει όταν πρέπει. Και να συνεχίσει να υψώνει τη φωνή της για τη στεγαστική κρίση, το σύστημα υγείας, την εξωτερική πολιτική.

Ταυτόχρονα πέτυχε κάτι που η Αριστερά στην Ιρλανδία είχε χρόνια να δει. Συνένωσε τα αριστερά κόμμα σε συμμαχία για την εκλογή της. Σιν Φέιν, Εργατικοί, Σοσιαλδημοκράτες, «Άνθρωποι Πάνω από τα Κέρδη» και Πράσινοι έκαναν συντονισμένη εκστρατεία υπέρ της.

Η Κάθριν Κόνολι, με σπουδές στη νομική και την κλινική ψυχολογία, απευθύνθηκε στον κόσμο μέσα από podcast και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γνωστοί καλλιτέχνες, όπως οι Kneecap και Mary Wallopers δήλωσαν ότι τη στηρίζουν.

Κατά του μιλιταρισμού

Η Κόνολι υποστηρίζει την ισότητα. Δηλώνει ότι επιθυμεί να οριοθετήσει την ουδετερότητα της Ιρλανδίας από αυτό που αποκαλεί δυτικό «μιλιταρισμό».

Επίσης, έχει συγκρίνει τις δαπάνες όπλων της Γερμανίας με την εποχή των Ναζί. Επίσης, κατηγόρησε το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ ότι επέτρεψαν τη γενοκτονία στη Γάζα. Όλα τα παραπάνω, κάνουν τους επικριτές να την παρουσιάζουν ριζοσπαστική που θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις της Ιρλανδίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ωστόσο, η εκλογή προέδρου που «υπερβαίνει» τον παραδοσιακό εθιμοτυπικό ρόλο του δεν θα είναι κάτι καινούργιο για την Ιρλανδία. Από το 1990 και μετά, υπήρξαν πρόεδροι, όπως η Μέρι Ρόμπινσον και η Μέρι ΜακΑλίζ, αλλά και τον νυν πρόεδρο, επίσης σοσιαλιστή Μάικλ Χίγκινς, που μίλησαν ανοιχτά για πολυφωνία, συμφιλίωση με τη Βόρεια Ιρλανδία, ηθική εξωτερική πολιτική. Ο Χίγκινς ολοκληρώνει τη δεύτερη επταετή θητεία του.

🇮🇪 Irish Presidential Election 2025: Candidates’ Key Positions ✳ Explore where each candidate stands on crucial issues shaping Ireland’s future, from EU integration and defense to social values and foreign policy. Here’s a breakdown of their positions:#Ireland #IrishElection… pic.twitter.com/9YganPFzit — EU Made Simple (@EU_Made_Simple) October 23, 2025

Όπως και ο Χίγκινς, η Κόνολι έχει καταδικάσει χωρίς περιστροφές το Ισραήλ για τον διετή πόλεμο στη Γάζα. Οι Ιρλανδοί συμπάσχουν με τους Παλαιστίνιους, το απέδειξε και η κεντροδεξιά κυβέρνηση, που αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης. Αλλά η Κόνολι πήγε ακόμη παραπέρα. Υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Χαμάς να διαδραματίσει μελλοντικό ρόλο σε οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος. Αυτό προκάλεσε επικρίσεις από τον πρωθυπουργό Μίκαελ Μάρτιν, ηγέτη του Φιάνα Φέιλ, και τον υπουργό Εξωτερικών Σάιμον Χάρις, ηγέτη του Φάιν Γκάελ, του άλλου κόμματος στην κεντροδεξιά κυβέρνηση της Ιρλανδίας.

Επίσης, επικρίνει το ΝΑΤΟ για τη στάση του στο Ουκρανικό, ενώ είναι αντίθετη με τις κινήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ

Η υποψήφια για την προεδρία στην Ιρλανδία δεν έχει καθόλου καλή άποψη για τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο τελευταίο τηλεοπτικό προεδρικό ντιμπέιτ που συμμετείχει, ρωτήθηκε πώς θα αντιμετώπιζε τον Ντόναλντ Τραμπ, αν ερχόταν επίσκεψη στην Ιρλανδία. Και αν θα τον αμφισβητούσε κατά πρόσωπο για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και τον πόλεμό του στη Γάζα.

«Η γενοκτονία κατέστη δυνατή και χρηματοδοτήθηκε από αμερικανικά χρήματα», είπε. Και όταν την ξαναρώτησαν αν θα το έλεγε αυτό στον Τραμπ, που έχει θέρετρο γκολφ στην Ιρλανδία, απάντησε: «Αν είναι απλώς μια συνάντηση και χαιρετισμός, τότε θα συναντηθώ και θα χαιρετήσω. Αν η συζήτηση αφορά τη γενοκτονία, τότε αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα».

Βετεράνοι Ιρλανδοί διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι ως πρόεδρος η Κόνολι θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στον κόσμο σχετικά με τις πραγματικές θέσεις της ιρλανδικής κυβέρνησης.

Τονίζουν ότι την οικονομική εξάρτηση της Ιρλανδίας από εκατοντάδες αμερικανικές πολυεθνικές και την ισχυρή υποστήριξη της ΕΕ προς την Ιρλανδία μετά την αποδιοργανωτική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μπόμπι ΜακΝτόνα, πρώην πρέσβης της Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, είπε στο Politico λέει ότι η Κάθριν Κόνολι «έχει κάνει δηλώσεις και έχει λάβει θέσεις που, κατά την άποψή μου και την άποψη πολλών, είναι ουσιαστικά ενάντια στην ΕΕ».

Ο ΜακΝτόνα είπε ότι, ενώ «η φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα και η κυβέρνηση μπορούν απλώς να την αγνοήσουν», οι θέσεις που θα λάβει μια πρόεδρος Κόνολι θα «καταγραφούν διεθνώς και θα έχουν την ικανότητα να βλάψουν τη φήμη και τα συμφέροντα της Ιρλανδίας».

«Έκανα μια βουτιά και θα περιμένω»

Η Κάθριν Κόνολι πήγε στο εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζει, στο Κλάνταχ στο Γκάλγουεϊ, με το ποδήλατο. Στους δημοσιογράφους που τις έκαναν ερωτήσεις είπε μόνο: «Έκανα μια βουτιά στη θάλασσα σήμερα το πρωί, αυτό με ηρέμησε κάπως». Και πρόσθεσε ότι σχεδίαζε να «κρυφτεί» για το υπόλοιπο της ημέρας.

Από την πλευρά της, η 62χρονη αντίπαλός της, Χέδερ Χάμφρεϊς, πήγε να ψηφίσει συνοδεία της ενός έτους εγγονής της.

Η πρώην υπουργός και υποψήφια του κυβερνώντος Φέιν Γκάελ, είπε: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Ευχαριστώ την εγγονή μου, Σάρλοτ, για τη βοήθεια.

Ανησυχία για τις άκυρες ψήφους

Η τελευταία δημοσκόπηση έδινε στην Κόνολι 40% έναντι 25% για την αντίπαλό της. Στην εκτίμηση ψήφου, όπου τα ποσοστά προσαρμόστηκαν στους αναποφάσιστους και όσους δήλωσαν ότι θα ρίξουν άκυρο, η Κόνολι είχε 55% και η Χάμφρεϊς 35%. Όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδιναν στην Κόνολι μεγάλο προβάδισμα.

Ωστόσο, οι δημοσκόποι μιλούν για τον κίνδυνο αποχής ή υψηλού ποσοστού άκυρων ψήφων. Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι λένε ότι δεν αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από καμία από τις δύο υποψήφιες.

«Θα ρίξω άκυρο», είπε η 35χρονη Κάρεν, από το νότιο Δουβλίνο, στον Guardian. «Δεν το έχω ξανακάνει αυτό, αλλά δεν είμαι ενθουσιασμένη με καμία από τις δύο υποψήφιες. Ήθελα περισσότερους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο. Είμαι απογοητευμένη».

Η Μουιράν Νι Ντρίσεϊλ, 23 ετών, ψήφισε την Κόνολι. «Το γεγονός ότι μπορεί να μιλάει ιρλανδικά (σ.σ. την γαελική) είναι σημαντικό. Και ότι είναι φιλοπαλαιστίνια. Πιστεύω ότι είναι ευθυγραμμισμένη με τις αξίες μου».

Ωστόσο, ο πατέρας της, Μάικλ, 68 ετών, ψήφισε την Χάμφρεϊς. «Η Χάμφρεϊς είναι πολύ αδύναμη υποψήφια, αλλά η Κόνολι είναι λαϊκίστρια. Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά της. Θα προκαλέσει τριβές με την κυβέρνηση».