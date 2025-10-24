newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κόσμος 24 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Spotlight

Ανεξάρτητη σοσιαλίστρια, έχει καταδικάσει το ΝΑΤΟ, καταψήφισε τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φοβάται να μιλήσει ενάντια του Ντόναλντ Τραμπ και έχει υποστηρίξει το δικαίωμα της Χαμάς να έχει ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα. Αυτή είναι η Κάθριν Κόνολι, η οποία αναμένεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να εκλεγεί πρόεδρος της Ιρλανδίας.

Οι Ιρλανδοί θα μπορούν να πάνε στις κάλπες έως τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, η Κόνολι θα κερδίσει με 55,7% έναντι της αντιπάλου της, της προερχόμενης από το κυβερνών Φάιν Γκέιλ, Χέδερ Χάμφρεϊς. Ο ρόλος του προέδρου στην Ιρλανδία είναι κατά βάσιν εθιμοτυπικός, ωστόσο η νίκη της 68χρονης ανεξάρτητης σοσιαλίστριας βουλευτή θα αποτελέσει αναμφισβήτητα ήττα για την κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Την αγαπούν οι νέοι

Η Κάθριν Κόνολι έχει ένα χαρακτηριστικό που έκανε τους νέους να την αγαπήσουν. Δεν φοβάται να μιλήσει. Και παρά το γεγονός ότι έχει διαβεβαιώσει ότι ως πρόεδρος θα είναι τυπική στα καθήκοντά της, πολλοί είναι αυτοί που ελπίζουν ότι δεν θα αλλάξει τόσο ώστε να μη μιλάει όταν πρέπει. Και να συνεχίσει να υψώνει τη φωνή της για τη στεγαστική κρίση, το σύστημα υγείας, την εξωτερική πολιτική.

Ταυτόχρονα πέτυχε κάτι που η Αριστερά στην Ιρλανδία είχε χρόνια να δει. Συνένωσε τα αριστερά κόμμα σε συμμαχία για την εκλογή της. Σιν Φέιν, Εργατικοί, Σοσιαλδημοκράτες, «Άνθρωποι Πάνω από τα Κέρδη» και Πράσινοι έκαναν συντονισμένη εκστρατεία υπέρ της.

Η Κάθριν Κόνολι, με σπουδές στη νομική και την κλινική ψυχολογία, απευθύνθηκε στον κόσμο μέσα από podcast και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γνωστοί καλλιτέχνες, όπως οι Kneecap και Mary Wallopers δήλωσαν ότι τη στηρίζουν.

Κατά του μιλιταρισμού

Η Κόνολι υποστηρίζει την ισότητα. Δηλώνει ότι επιθυμεί να οριοθετήσει την ουδετερότητα της Ιρλανδίας από αυτό που αποκαλεί δυτικό «μιλιταρισμό».

Επίσης, έχει συγκρίνει τις δαπάνες όπλων της Γερμανίας με την εποχή των Ναζί. Επίσης, κατηγόρησε το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ ότι επέτρεψαν τη γενοκτονία στη Γάζα. Όλα τα παραπάνω, κάνουν τους επικριτές να την παρουσιάζουν ριζοσπαστική που θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις της Ιρλανδίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ωστόσο, η εκλογή προέδρου που «υπερβαίνει» τον παραδοσιακό εθιμοτυπικό ρόλο του δεν θα είναι κάτι καινούργιο για την Ιρλανδία. Από το 1990 και μετά, υπήρξαν πρόεδροι, όπως η Μέρι Ρόμπινσον και η Μέρι ΜακΑλίζ, αλλά και τον νυν πρόεδρο, επίσης σοσιαλιστή Μάικλ Χίγκινς, που μίλησαν ανοιχτά για πολυφωνία, συμφιλίωση με τη Βόρεια Ιρλανδία, ηθική εξωτερική πολιτική. Ο Χίγκινς ολοκληρώνει τη δεύτερη επταετή θητεία του.

Όπως και ο Χίγκινς, η Κόνολι έχει καταδικάσει χωρίς περιστροφές το Ισραήλ για τον διετή πόλεμο στη Γάζα. Οι Ιρλανδοί συμπάσχουν με τους Παλαιστίνιους, το απέδειξε και η κεντροδεξιά κυβέρνηση, που αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης. Αλλά η Κόνολι πήγε ακόμη παραπέρα. Υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Χαμάς να διαδραματίσει μελλοντικό ρόλο σε οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος. Αυτό προκάλεσε επικρίσεις από τον πρωθυπουργό Μίκαελ Μάρτιν, ηγέτη του Φιάνα Φέιλ, και τον υπουργό Εξωτερικών Σάιμον Χάρις, ηγέτη του Φάιν Γκάελ, του άλλου κόμματος στην κεντροδεξιά κυβέρνηση της Ιρλανδίας.

Επίσης, επικρίνει το ΝΑΤΟ για τη στάση του στο Ουκρανικό, ενώ είναι αντίθετη με τις κινήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ

Η υποψήφια για την προεδρία στην Ιρλανδία δεν έχει καθόλου καλή άποψη για τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο τελευταίο τηλεοπτικό προεδρικό ντιμπέιτ που συμμετείχει, ρωτήθηκε πώς θα αντιμετώπιζε τον Ντόναλντ Τραμπ, αν ερχόταν επίσκεψη στην Ιρλανδία. Και αν θα τον αμφισβητούσε κατά πρόσωπο για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και τον πόλεμό του στη Γάζα.

«Η γενοκτονία κατέστη δυνατή και χρηματοδοτήθηκε από αμερικανικά χρήματα», είπε. Και όταν την ξαναρώτησαν αν θα το έλεγε αυτό στον Τραμπ, που έχει θέρετρο γκολφ στην Ιρλανδία, απάντησε: «Αν είναι απλώς μια συνάντηση και χαιρετισμός, τότε θα συναντηθώ και θα χαιρετήσω. Αν η συζήτηση αφορά τη γενοκτονία, τότε αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα».

Βετεράνοι Ιρλανδοί διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι ως πρόεδρος η Κόνολι θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στον κόσμο σχετικά με τις πραγματικές θέσεις της ιρλανδικής κυβέρνησης.

Τονίζουν ότι την οικονομική εξάρτηση της Ιρλανδίας από εκατοντάδες αμερικανικές πολυεθνικές και την ισχυρή υποστήριξη της ΕΕ προς την Ιρλανδία μετά την αποδιοργανωτική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μπόμπι ΜακΝτόνα, πρώην πρέσβης της Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, είπε στο Politico λέει ότι η Κάθριν Κόνολι «έχει κάνει δηλώσεις και έχει λάβει θέσεις που, κατά την άποψή μου και την άποψη πολλών, είναι ουσιαστικά ενάντια στην ΕΕ».

Ο ΜακΝτόνα είπε ότι, ενώ «η φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα και η κυβέρνηση μπορούν απλώς να την αγνοήσουν», οι θέσεις που θα λάβει μια πρόεδρος Κόνολι θα «καταγραφούν διεθνώς και θα έχουν την ικανότητα να βλάψουν τη φήμη και τα συμφέροντα της Ιρλανδίας».

«Έκανα μια βουτιά και θα περιμένω»

Η Κάθριν Κόνολι πήγε στο εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζει, στο Κλάνταχ στο Γκάλγουεϊ, με το ποδήλατο. Στους δημοσιογράφους που τις έκαναν ερωτήσεις είπε μόνο: «Έκανα μια βουτιά στη θάλασσα σήμερα το πρωί, αυτό με ηρέμησε κάπως». Και πρόσθεσε ότι σχεδίαζε να «κρυφτεί» για το υπόλοιπο της ημέρας.

Από την πλευρά της, η 62χρονη αντίπαλός της, Χέδερ Χάμφρεϊς, πήγε να ψηφίσει συνοδεία της ενός έτους εγγονής της.

Η πρώην υπουργός και υποψήφια του κυβερνώντος Φέιν Γκάελ, είπε: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Ευχαριστώ την εγγονή μου, Σάρλοτ, για τη βοήθεια.

Ανησυχία για τις άκυρες ψήφους

Η τελευταία δημοσκόπηση έδινε στην Κόνολι 40% έναντι 25% για την αντίπαλό της. Στην εκτίμηση ψήφου, όπου τα ποσοστά προσαρμόστηκαν στους αναποφάσιστους και όσους δήλωσαν ότι θα ρίξουν άκυρο, η Κόνολι είχε 55% και η Χάμφρεϊς 35%. Όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδιναν στην Κόνολι μεγάλο προβάδισμα.

Ωστόσο, οι δημοσκόποι μιλούν για τον κίνδυνο αποχής ή υψηλού ποσοστού άκυρων ψήφων. Σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι λένε ότι δεν αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από καμία από τις δύο υποψήφιες.

«Θα ρίξω άκυρο», είπε η 35χρονη Κάρεν, από το νότιο Δουβλίνο, στον Guardian. «Δεν το έχω ξανακάνει αυτό, αλλά δεν είμαι ενθουσιασμένη με καμία από τις δύο υποψήφιες. Ήθελα περισσότερους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο. Είμαι απογοητευμένη».

Η Μουιράν Νι Ντρίσεϊλ, 23 ετών, ψήφισε την Κόνολι. «Το γεγονός ότι μπορεί να μιλάει ιρλανδικά (σ.σ. την γαελική) είναι σημαντικό. Και ότι είναι φιλοπαλαιστίνια. Πιστεύω ότι είναι ευθυγραμμισμένη με τις αξίες μου».

Ωστόσο, ο πατέρας της, Μάικλ, 68 ετών, ψήφισε την Χάμφρεϊς. «Η Χάμφρεϊς είναι πολύ αδύναμη υποψήφια, αλλά η Κόνολι είναι λαϊκίστρια. Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά της. Θα προκαλέσει τριβές με την κυβέρνηση».

Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

World
Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

inWellness
inTown
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage
Πόλεμος στην Ουκρανία 24.10.25

Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage

Την παράδοση στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλων Aster και πολεμικών αεροσκαφών Mirage, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Επίσης, μίλησε για «πρωτοβουλίες» στο πλαίσιο της «συμμαχίας των προθύμων».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική – Φόβος για κλιμάκωση
Κόσμος 24.10.25

Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική - Φόβος για κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την κόντρα τους με την Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στην Καραϊβική μαζί με άγνωστο αριθμό των πλοίων συνοδείας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Κόσμος 24.10.25

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση η οποία αποτελεί την εγγύησή τους για την δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι
Φόρος Ζουκμάν 24.10.25

Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι

Οι Σοσιαλιστές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Λεκορνί, αν δεν αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Και κραδαίνουν ως απειλή την πρόταση μομφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
Νέα σύνορα; 24.10.25

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«Οne in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία – Μάχη με την πείνα δίνουν οι Παλαιστίνιοι
Δημόσιες επιπλήξεις 24.10.25

Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία - Σε καταστροφικά επίπεδα παραμένει ο λιμός στη Γάζα

Να εξασφαλίσουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα προσπαθούν οι ΗΠΑ - Την ίδια ώρα η κατάσταση στον θύλακα παραμένει δραματική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
