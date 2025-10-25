Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η σοσιαλίστρια, ανεξάρτητη υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία αναδεικνύεται σε νικήτρια της εκλογικής αναμέτρησης. Με καταμετρημένες λίγο πάνω από τα δύο τρίτα των ψήφων, η Κάθριν Κόνολι λαμβάνει ποσοστά κοντά στο 64%, έναντι 29% της Χέδερ Χάμφρεϊς, του κυβερνώντος Φέιν Γκάελ. Ο τρίτος υποψήφιος, Τζιμ Γκάβιν, λαμβάνει περίπου 7,5%.

Η Χέδερ Χάμφρεϊς έχει ήδη παραδεχθεί την ήττα της στις εκλογές, αναγνωρίζοντας ότι η διαφορά στις ψήφους δεν θα μπορούσε να ανατραπεί. Συνεχάρη την Κάθριν Κόνολι, η οποία θα διαδεχθεί τον νυν πρόεδρο της Ιρλανδίας, Εργατικό Μάικλ Χίγκινς, ο οποίος εξελέγη δύο συνεχόμενες φορές πρόεδρος.

«Η Κάθριν θα είναι πρόεδρος όλων μας και θα είναι η πρόεδρός μου και θα ήθελα πραγματικά να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο», δήλωσε η Χάμφρεϊς.

Εθιμοτυπικό αξίωμα, αλλά…

Η 68χρονη Κάθριν Κόνολι είναι νομικός, αλλά έχει κάνει και σπουδές κλινικής ψυχολογίας. Εκλέγεται πολλά χρόνια βουλευτής και στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας κατόρθωσε να κερδίσει κυρίως τους νέους. Αυτό, διότι μιλάει ανοιχτά για τις πεποιθήσεις της, ενώ ανέδειξε θέματα όπως η στεγαστική κρίση και το κόστος ζωής. Έχει επικρίνει πολύ σφοδρά το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει καταγγείλει τη Βρετανία και τις ΗΠΑ ότι με τη στάση τους συνέβαλαν στη γενοκτονία στη Γάζα. Επίσης, κέρδισε την υποστήριξη όλων των αριστερών κομμάτων στην Ιρλανδία.

Η προεδρία είναι ένα σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικό αξίωμα, αλλά ο θρίαμβός της Κόνολι αποτελεί βαρύ πλήγμα για την κεντροδεξιά κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι νίκησε την Χάμφρεϊς ακόμη και σε προπύργια του Φάιν Γκέιλ, όπως το νότιο Δουβλίνο.

Catherine Connolly, who has just won the Irish presidency in a landslide: «History did not begin on October 7. It’s important to point out the history of the many atrocities committed by the Israeli regime. Western countries should have no say about Hamas. They should stop the… pic.twitter.com/TOlnNIlThr — ☀👀 (@zei_squirrel) October 25, 2025

Μετά το θετικό αποτέλεσμα, η Κάθριν Κόνολι δήλωσε ενθουσιασμένη. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους, ακόμη και εκείνους που δεν με ψήφισαν. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες τους σε σχέση με το ποιος θα τους εκπροσωπήσει καλύτερα».

Συγχαρητήρια από τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μάικλ Μάρτιν συνεχάρη την Κάθριν Κόνολι.

«Θα ήθελα να συγχαρώ την Κάθριν Κόνολι για μια ξεκάθαρη εκλογική νίκη. Είναι σαφές ότι θα είναι η επόμενη πρόεδρος της Ιρλανδίας. Διεξήγαγε μια επιτυχημένη και αποτελεσματική εκστρατεία», είπε.

Και πρόσθεσε:

«Έχει εξασφαλίσει σαφή εντολή να εκπροσωπήσει τον λαό της Ιρλανδίας ως πρόεδρος της δημοκρατίας για τα επόμενα επτά χρόνια. Ο λαός έχει κάνει την επιλογή του και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Κάθριν Κόνολι θα υπηρετήσει καλά τη χώρα.

»Ως Πρωθυπουργός, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη νέα πρόεδρο στο μέλλον, καθώς η Ιρλανδία συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή και καθώς ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2026».