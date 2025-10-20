newspaper
Νέο δημοτικό κολυμβητήριο στα Χανιά
Αυτοδιοίκηση 20 Οκτωβρίου 2025 | 12:28

Νέο δημοτικό κολυμβητήριο στα Χανιά

Ενισχύονται οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις στο δήμο Χανίων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

Εγκαινιάστηκε το πρώτο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χανίων στον Κλαδισό. Τα εγκαίνια του έργου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, παρουσία της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκου Καλογερή, του Παραολυμπιονίκη στην κολύμβηση, Αντώνη Τσαπατάκη, καθώς και σύσσωμης της δημοτικής αρχής, τοπικών φορέων, αθλητικών συλλόγων και αθλητών στον υγρό στίβο.

Στον χώρο πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ αθλητές του υγρού στίβου πλαισίωσαν την εκδήλωση με τη συμμετοχή τους σε αθλήματα και επιδείξεις.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης κατά τον χαιρετισμό του ανέφερε: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή και βαθιά συγκινητική ημέρα για τα Χανιά και για όλους μας. Με υπερηφάνεια, αλλά και με προσωπική συγκίνηση, εγκαινιάζουμε το Νέο Κολυμβητήριο Κλαδισού, ένα έργο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή του αθλητισμού στην πόλη μας και αποδεικνύει ότι οι φορείς του τόπου είναι σε θέση να ακούν και κυρίως να υλοποιούν τα αιτήματα της κοινωνίας.

«Ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ταυτότητας των Χανίων»

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος ως Δήμαρχος Χανίων που καταφέραμε με όλες τις υπηρεσίες, με τον ανάδοχο και τον ΝΟΧ να κάνουμε αυτό το θαύμα, γιατί ένα θαύμα είναι το γεγονός ότι ένα τόσο σημαντικό δημόσιο έργο, υλοποιήθηκε σε μόλις τέσσερις μήνες. Το χρωστούσαμε στην αγωνία και στην φωνή που ακούσαμε με πολύ μεγάλη ένταση το προηγούμενο διάστημα: «Ούτε μία μέρα χωρίς πισίνα». Πιστεύω πως αποδείξαμε ότι μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Είμαστε εδώ με την ευχή αυτές οι πισίνες να προσφέρουν χαρά, υγεία και διακρίσεις. Ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ταυτότητας των Χανίων. Και τα Χανιά συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν με έργα, με ανθρώπους, με πίστη στις δυνάμεις τους».

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, συνεχάρη τον Δήμο Χανίων για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα υλοποίησης του έργου, επισημαίνοντας τη σημασία του για την τοπική αθλητική κοινότητα: «Είμαστε σήμερα εδώ και ζούμε την ευχάριστη στιγμή να μην μείνουν ούτε μια μέρα τα Χανιά χωρίς πισίνα, ούτε οι αθλητές της πόλης μας χωρίς Κολυμβητήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χανίων στον Κλαδισό περιλαμβάνει μια μόνιμη πισίνα διαστάσεων 25×15 μέτρων και βάθους 1,8 μέτρων, καθώς και μια δεύτερη, μικρότερη πισίνα εκμάθησης ενώ δημιουργήθηκαν οι υποδομές και κερκίδες για το κοινό. Τέλος, και οι δύο πισίνες είναι θερμαινόμενες ενώ υπάρχει πρόσβαση στα αποδυτήρια και τις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού του Δήμου Χανίων

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο