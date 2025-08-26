Εγκαινιάστηκε το κολυμβητήριο του Δήμου Δυτικής Σάμου

Άνοιξε επίσημα τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρλοβασίου, δίνοντας στο κοινό της Δυτικής Σάμου πρόσβαση σε μια νέα αθλητική υποδομή.

Η ημέρα ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ αμέσως μετά πολίτες επισκέφθηκαν τον χώρο για να ενημερωθούν και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα κολύμβησης. Η ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τον αθλητισμό και την αξιοποίηση σύγχρονων εγκαταστάσεων.

Το κολυμβητήριο θα λειτουργήσει πιλοτικά για δύο μήνες, με ελεύθερη πρόσβαση για μικρούς και μεγάλους. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους κατοίκους να γνωρίσουν τον νέο χώρο και να ενταχθούν σε δραστηριότητες που συνδέονται με την άθληση, την ψυχαγωγία και την υγεία.

Η αναγκαιότητα σύγχρονων υποδομών στην περιφέρεια

Η δημιουργία τέτοιων υποδομών έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιφέρεια και τα νησιά. Σε μια περίοδο που το μεγάλο δημογραφικό ζητούμενο για τη χώρα είναι η αποκέντρωση, η ύπαρξη σύγχρονων αθλητικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δομών λειτουργεί ως ανάχωμα στην φυγή του πληθυσμού προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Οι υποδομές κάθε είδους συμβάλλουν ώστε οι πολίτες να παραμένουν στον τόπο τους, να έχουν ποιοτική καθημερινότητα και να διαμορφώνονται συνθήκες ανάπτυξης.

Το Καρλόβασι, με το νέο κολυμβητήριο, αποκτά έναν χώρο που δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό αλλά και την κοινωνική ζωή, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη Δυτική Σάμο και ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια στήριξης της τοπικής κοινωνίας.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Δυτικής Σάμου