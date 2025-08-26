Ολική αναβάθμιση για το κολυμβητήριο Αλίμου

Νέα όψη για το δημοτικό κολυμβητήριο Αλίμου μετά τις εκτεταμένες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο κατά την διάρκεια του Αυγούστου. Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, είχαν στόχο αυτό να είναι έτοιμο να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους τον Σεπτέμβριο.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Βάψιμο όλων των χώρων, εσωτερικών και εξωτερικών

Γενική απολύμανση και καθαριότητα σε βάθος

Εργασίες συντήρησης στο λεβητοστάσιο

Υδραυλικές ανακατασκευές

Ανακαίνιση-αντικατάσταση φθαρμένων αντικειμένων

Ειδική χλωρίωση «σοκ» και συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών.

Ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα

Ο Δήμαρχος Αλίμου τόνισε σε ανάρτηση του: «Το Δημοτικό μας Κολυμβητήριο, ακόμα πιο ασφαλές και λειτουργικό, πεντακάθαρο και οργανωμένο, σας περιμένει από τον Σεπτέμβριο! Είτε για να αθληθείτε συστηματικά, είτε απλώς για να φροντίσετε την υγεία σας και να κρατηθείτε σε φόρμα, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα».