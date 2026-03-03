Ξεκινάει η κατασκευή νέου κολυμβητηρίου στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Σε πολλές πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές της χώρας, η έλλειψη επαρκών δημόσιων χώρων άθλησης αποτελεί διαχρονικό ζήτημα. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ελεύθερων χώρων, η αυξημένη πληθυσμιακή πυκνότητα και οι ανάγκες των αθλητικών σωματείων δημιουργούν πιέσεις που συχνά υπερβαίνουν τις υφιστάμενες υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία νέων, σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων θεωρείται κρίσιμη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση του μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού.

Ένα τέτοιο έργο δρομολογείται πλέον στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, όπου υπογράφηκε στις 3 Μαρτίου 2026 η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Βιοκλιματικού/Ενεργειακά Αυτόνομου Κολυμβητικού Συγκροτήματος Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης». Τη σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου με τους αναδόχους του έργου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 ευρώ, έχει ενταχθεί στο «ΤΠΑ Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025» και χαρακτηρίζεται ως υπερτοπικής σημασίας, καθώς εκτιμάται ότι θα καλύψει ανάγκες όχι μόνο της Θεσσαλονίκης στα αθλήματα του υγρού στίβου. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, θα είναι το μοναδικό πλήρες κολυμβητικό συγκρότημα της πόλης με βατήρα καταδύσεων 10 μέτρων, ικανό να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις.

Το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει:

Κλειστή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων (25 x 50 μ.) με κερκίδες περίπου 1.250 θέσεων.

Κλειστή πισίνα εκμάθησης για παιδιά (10 x 12,5 μ.).

Ανοικτή πισίνα (25 x 33 μ.) με περίπου 450 θέσεις θεατών.

Παράλληλα, προβλέπονται όλοι οι απαραίτητοι υποστηρικτικοί χώροι για αθλούμενους, θεατές και δημοσιογράφους, με πλήρη πρόβλεψη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

Η εγκατάσταση χωροθετείται στο πρώην στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος», σε έκταση 16.100 τ.μ., σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως «διαδημοτικός – υπερτοπικός πυρήνας Β΄ αθλητικών εγκαταστάσεων». Στον ίδιο χώρο λειτουργούν ήδη δημοτικές και κρατικές αθλητικές υποδομές, γεγονός που ενισχύει τον χαρακτήρα του ως ενιαίου αθλητικού πόλου.

Ενεργειακά αυτόνομο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό. Τα κλειστά κολυμβητήρια συγκαταλέγονται στις πλέον ενεργοβόρες εγκαταστάσεις, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων θέρμανσης και εξαερισμού. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση, η μελέτη βασίστηκε σε θερμικές προσομοιώσεις και παραμετρική ανάλυση, με στόχο τη σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Προβλέπονται βελτιστοποιημένα ανοίγματα, ειδικοί υαλοπίνακες, συστήματα ηλιοπροστασίας και σχεδιασμός που αξιοποιεί τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής, τόσο για συνθήκες καθημερινής λειτουργίας όσο και για περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνων με παρουσία θεατών.

Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για δημόσιους, οργανωμένους χώρους άθλησης αυξάνονται, ιδιαίτερα σε πυκνοδομημένους δήμους, η υλοποίηση τέτοιων έργων αναδεικνύει τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού και της συνέχειας στη διεκδίκηση υποδομών με ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα.