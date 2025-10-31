newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Ποια ήταν η «Μούσα του Εγκλήματος», από τα πλέον σκληρά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025

Ποια ήταν η «Μούσα του Εγκλήματος», από τα πλέον σκληρά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho

Η Πενέλοπε δραστηριοποιούνταν στην προστασία διαδρομών διαφυγής και στην υπεράσπιση στρατηγικών σημείων διακίνησης ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην επικράτεια της συμμορίας Comando Vermelho

Σύνταξη
Αναγνωρισμένη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ρίο ως μία από τις κύριες μαχήτριες της συμμορίας Comando Vermelho – CV, η Πενέλοπε (γνωστή και ως «Τζαπίνια ντο CV» και «μούσα του εγκλήματος») ήταν ένα από τα θύματα της αστυνομικής επιχείρησης στα συγκροτήματα Αλεμάο και Πένια, στη βόρεια ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο, την Τρίτη, σύμφωνα με την O Globo.

Προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι η Πενέλοπε, η οποία δραστηριοποιούνταν στην προστασία διαδρομών διαφυγής και στην υπεράσπιση στρατηγικών σημείων πώλησης ναρκωτικών, «αντιστάθηκε στην αστυνομική προσέγγιση και άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών», αλλά τελικά χτυπήθηκε από σφαίρα πολεμικού τυφέκιου.

Η Τζαπίνια ή Πενέλοπε, πιθανότατα και τα δύο παρατσούκλια, απέκτησε στάτους θεάς των κοινωνικών δικτύων αμέσως μετά την δολοφονία της.

Φωτογραφίες του πτώματός της (που βρέθηκε κοντά σε μία από τις εισόδους της κοινότητας), με ρούχα παραλλαγής και αλεξίσφαιρο γιλέκο, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως δείχνουν το μισό αριστερό μέρος του προσώπου εντελώς διαλυμένο. Αυτός είναι και ο λόγος που οι φήμες πως είναι ζωντανή έγιναν γρήγορα viral.

Αντίστοιχα η ρομαντικοποίηση της συμμορίας στο εσωτερικό της Βραζιλίας είναι επίσης μεγάλη, καθώς μιλάμε για φτωχόπαιδα από φαβέλες χωρίς καμία καλή τύχη μπροστά τους, που απέκτησαν τεράστια δύναμη. Το παρατσούκλι «Μούσα του εγκλήματος» είναι αποτέλεσμα των δημοσιεύσεών της στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες συνήθιζε να εμφανίζεται επιδεικνύοντας όπλα ενώ ποζάριζε με «σέξι» στιλ. Εικόνες δείχνουν την Πενέλοπε με τυφέκια και να φοράει στρατιωτικά ρούχα.

O τελευταίος διάλογος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης

Σε στιγμιότυπα οθόνης που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ της Βραζιλίας, η Πενέλοπε ξεκινά τη συνομιλία με ένα απλό «γεια» και πραγματοποιεί μια βιντεοκλήση διάρκειας περίπου τριών λεπτών. Λίγο μετά, στέλνει μήνυμα: «Γεια. Δεν θα μείνουμε εδώ». Η φίλη της ρωτά: «Τελείωσε η επιχείρηση;». Η Πενέλοπε απαντά: «Όχι. Είναι ακριβώς από πάνω μας. Υπάρχουν πολλοί πυροβολισμοί. Ένα ελικόπτερο κάνει κύκλους εδώ».

Ανησυχώντας, η άλλη γυναίκα ρωτά: «Μείνε εκεί που είσαι, μην τρελαίνεσαι. Είσαι ασφαλής εκεί;». Λίγο μετά, η έμπορος ναρκωτικών θα σκοτωνόταν κατά τη διάρκεια της έντονης ανταλλαγής πυροβολισμών.

Οι πληροφορίες λένε πως τα ηγετικά μέλη της συμμορίας έστειλαν τους «στρατιώτες» προς την αστυνομία, ώστε να μπορέσουν να διαφύγουν. Δύο ηγετικά πρόσωπα της συμμορίας συνελήφθησαν και ένας παραμένει ελεύθερος.

Τα φιογκάκια στο όπλο ή τα αρκουδάκια, ήταν για να μην τα ρίξει αυτόματα ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης

Ποιος είναι ο κυριότερος ασύλληπτος ηγέτης της Comando Vermelho

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Ειδικής Ομάδας Δράσης για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Gaeco/MPRJ), ο 55χρονος φυγάς Ντόκα είναι ο κύριος ηγέτης της CV στο συγκρότημα Πένια και σε κοινότητες στη Νοτιοδυτική και τη Βόρεια Ζώνη. Ορισμένα από αυτά τα εδάφη καταλήφθηκαν πρόσφατα από τη στρατιωτικοποιημένη αστυνομία.

Η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της Αστυνομίας και της Στρατιωτικής Αστυνομίας στα συγκροτήματα Πένια και Αλεμάο, στη βόρεια ζώνη του Ρίο, είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς αστυνομικούς και οκτώ τραυματίες, το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, 60 ύποπτοι σκοτώθηκαν, όμως ο αληθινός αριθμός των νεκρών ήταν 132 άτομα. Άλλοι 113 συνελήφθησαν.

Στόχος της επιχείρησης ήταν η εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον μελών της Comando Vermelho, 30 από τα οποία προέρχονταν από περιοχές εκτός του Ρίο και κρύβονταν στις δύο φτωχογειτονιές. Οι φαβέλες είχαν αναγνωριστεί από την αστυνομική έρευνα ως βάσεις της συμμορίας.

Λετονία: Η Βουλή της υπερψήφισε την αποχώρηση από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών
Πρωτόγνωρο στην ΕΕ 31.10.25

Η Βουλή της Λετονίας υπέρ της αποχώρησης από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών

Εάν εγκριθεί η απόφαση της Βουλής από τον πρόεδρο της Λετονίας, θα γίνει η πρώτη χώρα-μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των γυναικών.

Σύνταξη
Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία
Deutsche Welle 30.10.25

Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στη Γερμανία. Τρία κρατίδια προχώρησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της. Πιθανή αύξηση τιμών σε αυγά και πουλερικά ενόψει γιορτών.

Σύνταξη
Ο ρωσικός στρατός κατηγορείται ότι σκοτώνει και βασανίζει τους ίδιους του τους στρατιώτες
Κόσμος 30.10.25

Ο ρωσικός στρατός κατηγορείται ότι σκοτώνει και βασανίζει τους ίδιους του τους στρατιώτες

Η έρευνα απαριθμεί 101 ανώτερους Ρώσους αξιωματικούς που κατηγορούνται για τακτικές όπως η χρήση drones για να εξοντώσουν στρατιώτες που υποχωρούν από το πεδίο της μάχης

Σύνταξη
Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
Κόσμος 30.10.25

Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Σέρβοι φοιτητές ξεκίνησαν πεζοπορία προς το Νόβι Σαντ από όλη τη χώρα, για να τιμήσουν τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας από την κατάρρευση στεγάστρου

Σύνταξη
Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
Κόσμος 30.10.25

Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Λετονία: Η Βουλή της υπερψήφισε την αποχώρηση από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών
Πρωτόγνωρο στην ΕΕ 31.10.25

Η Βουλή της Λετονίας υπέρ της αποχώρησης από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών

Εάν εγκριθεί η απόφαση της Βουλής από τον πρόεδρο της Λετονίας, θα γίνει η πρώτη χώρα-μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των γυναικών.

Σύνταξη
ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά
Οικονομία 30.10.25

ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τα δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα θεωρούνται ενεργειακά φτωχά, ενώ το ένα στα τέσσερα είναι ενεργειακά ευάλωτο. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΕΜΠ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο
Βίντεο 30.10.25

Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο

Αστυνομικός στο Ντιτρόιτ μπήκε σε virtual ακρόαση «ντυμένος υπηρεσιακά» μόνο από τη μέση και πάνω, με τον δικαστή να τον ρωτά: «Φοράτε παντελόνι, αξιωματικέ;»

Σύνταξη
Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία
Deutsche Welle 30.10.25

Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στη Γερμανία. Τρία κρατίδια προχώρησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της. Πιθανή αύξηση τιμών σε αυγά και πουλερικά ενόψει γιορτών.

Σύνταξη
Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο

Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει ένα Χριστουγεννιάτικο πάρκο και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς την περίοδο των εορτών

Βάιος Μπαλάφας
Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν
Ελλάδα 30.10.25

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν

Δράστης και θύμα από το Αφγανιστάν είχαν πολιτικές διαφορές σύμφωνα με καταθέσεις ομοεθνών τους στην Πάρο - Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους πριν τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
CEV Champions League 30.10.25

Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.

Σύνταξη
