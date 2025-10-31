Ποια ήταν η «Μούσα του Εγκλήματος», από τα πλέον σκληρά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho

Αναγνωρισμένη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ρίο ως μία από τις κύριες μαχήτριες της συμμορίας Comando Vermelho – CV, η Πενέλοπε (γνωστή και ως «Τζαπίνια ντο CV» και «μούσα του εγκλήματος») ήταν ένα από τα θύματα της αστυνομικής επιχείρησης στα συγκροτήματα Αλεμάο και Πένια, στη βόρεια ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο, την Τρίτη, σύμφωνα με την O Globo.

Προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι η Πενέλοπε, η οποία δραστηριοποιούνταν στην προστασία διαδρομών διαφυγής και στην υπεράσπιση στρατηγικών σημείων πώλησης ναρκωτικών, «αντιστάθηκε στην αστυνομική προσέγγιση και άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών», αλλά τελικά χτυπήθηκε από σφαίρα πολεμικού τυφέκιου.

Φωτογραφίες του πτώματός της (που βρέθηκε κοντά σε μία από τις εισόδους της κοινότητας), με ρούχα παραλλαγής και αλεξίσφαιρο γιλέκο, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως δείχνουν το μισό αριστερό μέρος του προσώπου εντελώς διαλυμένο. Αυτός είναι και ο λόγος που οι φήμες πως είναι ζωντανή έγιναν γρήγορα viral.

Αντίστοιχα η ρομαντικοποίηση της συμμορίας στο εσωτερικό της Βραζιλίας είναι επίσης μεγάλη, καθώς μιλάμε για φτωχόπαιδα από φαβέλες χωρίς καμία καλή τύχη μπροστά τους, που απέκτησαν τεράστια δύναμη. Το παρατσούκλι «Μούσα του εγκλήματος» είναι αποτέλεσμα των δημοσιεύσεών της στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες συνήθιζε να εμφανίζεται επιδεικνύοντας όπλα ενώ ποζάριζε με «σέξι» στιλ. Εικόνες δείχνουν την Πενέλοπε με τυφέκια και να φοράει στρατιωτικά ρούχα.

O τελευταίος διάλογος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης

Σε στιγμιότυπα οθόνης που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ της Βραζιλίας, η Πενέλοπε ξεκινά τη συνομιλία με ένα απλό «γεια» και πραγματοποιεί μια βιντεοκλήση διάρκειας περίπου τριών λεπτών. Λίγο μετά, στέλνει μήνυμα: «Γεια. Δεν θα μείνουμε εδώ». Η φίλη της ρωτά: «Τελείωσε η επιχείρηση;». Η Πενέλοπε απαντά: «Όχι. Είναι ακριβώς από πάνω μας. Υπάρχουν πολλοί πυροβολισμοί. Ένα ελικόπτερο κάνει κύκλους εδώ».

Ανησυχώντας, η άλλη γυναίκα ρωτά: «Μείνε εκεί που είσαι, μην τρελαίνεσαι. Είσαι ασφαλής εκεί;». Λίγο μετά, η έμπορος ναρκωτικών θα σκοτωνόταν κατά τη διάρκεια της έντονης ανταλλαγής πυροβολισμών.

Οι πληροφορίες λένε πως τα ηγετικά μέλη της συμμορίας έστειλαν τους «στρατιώτες» προς την αστυνομία, ώστε να μπορέσουν να διαφύγουν. Δύο ηγετικά πρόσωπα της συμμορίας συνελήφθησαν και ένας παραμένει ελεύθερος.

Ποιος είναι ο κυριότερος ασύλληπτος ηγέτης της Comando Vermelho

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Ειδικής Ομάδας Δράσης για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Gaeco/MPRJ), ο 55χρονος φυγάς Ντόκα είναι ο κύριος ηγέτης της CV στο συγκρότημα Πένια και σε κοινότητες στη Νοτιοδυτική και τη Βόρεια Ζώνη. Ορισμένα από αυτά τα εδάφη καταλήφθηκαν πρόσφατα από τη στρατιωτικοποιημένη αστυνομία.

Η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της Αστυνομίας και της Στρατιωτικής Αστυνομίας στα συγκροτήματα Πένια και Αλεμάο, στη βόρεια ζώνη του Ρίο, είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς αστυνομικούς και οκτώ τραυματίες, το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, 60 ύποπτοι σκοτώθηκαν, όμως ο αληθινός αριθμός των νεκρών ήταν 132 άτομα. Άλλοι 113 συνελήφθησαν.

Στόχος της επιχείρησης ήταν η εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον μελών της Comando Vermelho, 30 από τα οποία προέρχονταν από περιοχές εκτός του Ρίο και κρύβονταν στις δύο φτωχογειτονιές. Οι φαβέλες είχαν αναγνωριστεί από την αστυνομική έρευνα ως βάσεις της συμμορίας.