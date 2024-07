Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Νίκαια της Γαλλίας όταν ξέσπασε φωτιά σε κτίριο κατοικιών, ανακοίνωσε η πυροσβεστική της πόλης.

Τα αίτια της φωτιάς, που ξέσπασε στον έβδομο όροφο κτιρίου κατοικιών στη συνοικία Μουλς, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, «δυστυχώς επτά άνθρωποι πέθαναν», διευκρίνισαν οι αρχές.

🔴FRANCE 🇫🇷| A violent #fire broke out in the city of #Nice on Wednesday night, on the 7th floor of a building in Rue de la Santoline, Moulins district. 72 firefighters & 25 engines are still mobilized on site this morning. 7 people died, 40 injured. The criminal trail envisaged. pic.twitter.com/BL5IWHuxij

— Nanana365 (@nanana365media) July 18, 2024