Νότια Αφρική: Έβαλε φωτιά σε πολυώροφο κτίριο και σκότωσε 76 ανθρώπους – Ήθελε να ξεφορτωθεί ένα πτώμα

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για 76 δολοφονίες, αφού δήλωσε σε δημόσια έρευνα ότι ξεκίνησε τη φονική πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου σε κτίριο του Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Ο 29χρονος ομολόγησε ενώ κατέθετε στοιχεία στην έρευνα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πέρυσι η πυρκαγιά κατέστρεψε το κτίριο Usindiso στο Μάρσαλταουν, όπου ζούσαν εκατοντάδες φτωχοί πολίτες.

Η τραγωδία ανέδειξε το ζήτημα των κτιρίων που εγκαταλείπονται ή παραμελούνται από τους ιδιοκτήτες τους στη Νότια Αφρική.

Τον περιέλουσε με βενζίνη και του έβαλε φωτιά

Εκπρόσωπος της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι ο ύποπτος, αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα στο δικαστήριο. Αναμένεται επίσης να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εμπρησμό και 120 απόπειρες δολοφονίας.

#BuildingFire A man arrested in connection with the Usindiso building fire which claimed 76 lives in Marshalltown, is expected to appear in the Johannesburg Magistrate’s Court soon. RM pic.twitter.com/yv6KHNijpH — CapricornFM News (@CapricornFMNews) January 24, 2024

Το άτομο ομολόγησε ότι «συμμετείχε στην έναρξη της τραγικής πυρκαγιάς» καθώς λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σκοτώσει έναν άνδρα στο υπόγειο του κτιρίου χτυπώντας τον και στραγγαλίζοντάς τον. Είπε ότι στη συνέχεια έριξε βενζίνη στη σορό του και του έβαλε φωτιά, σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald.

Τέτοια εγκαταλελειμμένα κτίρια συχνά μένουν χωρίς βασικές υπηρεσίες, όπως νερό και ηλεκτρικό ρεύμα ή μέτρα πυρασφάλειας και μερικές φορές καταλαμβάνονται από εγκληματίες που έχουν απαιτήσεις από τους κατοίκους.

[WATCH]: A 30 year old woman arrested in connection with the fire incident which occurred in Joburg CBD on Sunday is expected to appear in the Johannesburg Magistrate’s Court today.#KayaNews #JHBFire NPM pic.twitter.com/vgyNGF7RQM — Kaya 959 News (@KayaNews) January 23, 2024

Ο Δήμος του Γιοχάνεσμπουργκ είναι ιδιοκτήτης του κτιρίου Usindiso και τη Δευτέρα, ο δήμαρχος Kabelo Gwamanda δήλωσε ότι ερευνώνται 188 «κακά» κτίρια, εκ των οποίων τα 134 βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

Η δημόσια έρευνα για την καταστροφή λαμβάνει στοιχεία για την πυρκαγιά και το ευρύτερο ζήτημα των μη ασφαλών κτιρίων και αναμένεται να υποβάλει έκθεση αργότερα εντός του έτους.

Λίγο μετά την πυρκαγιά, ο πρόεδρος Cyril Ramaphosa δήλωσε ότι η πυρκαγιά ήταν ένα «ξυπνητήρι» για τη Νότια Αφρική και ότι η πόλη του Γιοχάνεσμπουργκ πρέπει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που αφορούν τη στέγαση και τις υπηρεσίες στο κέντρο της.

Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει χρόνια έλλειψη στέγασης, ενώ υπολογίζεται ότι 15.000 άνθρωποι είναι άστεγοι στο Γιοχάνεσμπουργκ.