Κίνα: 13 νεκροί από πυρκαγιά σε κοιτώνα σχολείου

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κοιτώνα σχολείου στην επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Pixabay).

«Στις 23:00 χθες Παρασκευή (σ.σ. τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), η τοπική υπηρεσία της πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε για την εκδήλωση φωτιάς στον κοιτώνα του σχολείου Γινγκτσάι στο χωριό Γιανσανπού», ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τις αρχές.

Thirteen people have been confirmed dead in a fire that took place in a school dormitory in the county of Fangcheng, Nanyang City, central China’s Henan Province, on Friday night, local authorities said Saturday morning https://t.co/T2qCbwAOfZ pic.twitter.com/7vbGJwuuWd

— China Xinhua News (@XHNews) January 20, 2024