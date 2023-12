Γουινέα: 23 οι νεκροί και 241 οι τραυματίες από την έκρηξη και πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων

Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης και της πυρκαγιάς στην κυριότερη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της Γουινέας αυξήθηκε από τους 18 στους 23 νεκρούς χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες νεαρών που απαιτούσαν να ξανανοίξουν τα πρατήρια καυσίμων (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Souleymane Camara).

Η καταστροφή προκάλεσε «23 θανάτους», ενώ τραυμάτισε άλλους 241 ανθρώπους, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που αναγνώστηκε χθες βράδυ στο δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης.

Foreign rescue and aid workers, along with the UN and volunteers, rallied Tuesday to help victims of the explosion and fire at Guinea’s main oil depot on Monday that killed 18 people, injured 212 others and prompted concerns about fuel supplies. pic.twitter.com/5kWBTQ6KZo

