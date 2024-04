Η τελευταία φορά που η 16χρονη Νίκα Σακαραμί εθεάθη ζωντανή ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου του 2022. Έφυγε από το σπίτι της στην Τεχεράνη το απόγευμα εκείνης της ημέρας για να συμμετάσχει στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που πυροδότησε η ευρέως καταγγελλόμενη ως βάναυση δολοφονία -επισήμως «θάνατος από πολυοργανική ανεπάρκεια»- της 22χρονης Ιρανής Κούρδισσας Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της από την «αστυνομία ηθών».

Το πτώμα της Σακαραμί βρέθηκε εννέα ημέρες αργότερα, με τις Αρχές να ισχυρίζονται ότι η 16χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της, πέφτοντας από μία ταράτσα, ενώ διέψευδαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται πίσω από τον θάνατό της, χωρίς όμως να πείθει. Η εξαφάνιση και ο θάνατος της Νίκα έγιναν ευρέως γνωστά και καθώς οι διαδηλώσεις στους δρόμους εξαπλώνονταν σε όλο το Ιράν το φθινόπωρο του 2022, το όνομά της έγινε σύμβολο των αγώνων των γυναικών κατά της υποχρεωτικής μαντίλας.

Σύμφωνα με το BBC, απόρρητο έγγραφο που διέρρευσε, αναφέρει ότι η Νίκα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση και δολοφονήθηκε από τρεις άνδρες που εργάζονταν για τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν.

Με την ένδειξη “άκρως εμπιστευτική“, η έκθεση συνοψίζει μια ακρόαση για την υπόθεση της Νίκα που πραγματοποιήθηκε από το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Περιλαμβάνει τα ονόματα, όπως λέει, των δολοφόνων της και των ανώτερων διοικητών που προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια.

NEW: BBC finally confirms 16 year old Iranian Nika Shakarami was raped and murdered by regime thugs.

Every Iranian already knew what happened to her and countless others after the 2022 uprising.

But let’s keep drawing comparisons to upper class commies on US campuses, right? pic.twitter.com/6lv5UCs0KT

— Nioh Berg ♛ ✡︎ אסתר (@NiohBerg) April 30, 2024