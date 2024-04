Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Λονδίνου

Ένας άνδρας σε αμόκ κρατώντας σπαθί επιτέθηκε σε πολίτες και δύο αστυνομικούς σήμερα το πρωί στο μετρό της περιοχής Hainault του ανατολικού Λονδίνου, προτού συλληφθεί. Υπάρχουν αναφορές για πολλαπλά μαχαιρώματα, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η Daily Mail, οι κάτοικοι ξύπνησαν από «πολλές φωνές» και «διαπεραστικές κραυγές» και είδαν έναν άνδρα να είναι μέσα στα αίματα και να περιφέρεται έξω από τα σπίτια τους.

Ο Daniel Garfinkle που ζει έξω από τον σταθμό δήλωσε ότι ξύπνησε στις 7 το πρωί από πολλές φωνές. «Υπήρχε ένας τύπος έξω γεμάτος αίματα, κοντά στο σταθμό έξω από το σπίτι μου. Η αστυνομία προσπαθούσε να ηρεμήσει τον δράστη, αλλά αυτός συνέχισε να πηγαίνει προς τον σταθμό ουρλιάζοντας».

Δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης τραυματίστηκαν, όταν νωρίτερα ένα αυτοκίνητο εισήλθε σε σπίτι στο Hainault όπου βρίσκεται ο σταθμός του μετρό, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν τον 36χρονο δράστη με το σπαθί στο χέρι να κινείται στην περιοχή.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι, δήλωσε ότι ενημερώνεται τακτικά για το περιστατικό. «Θα ήθελα να ζητήσω από τον κόσμο να μην κάνει εικασίες και να παρέχει στην αστυνομία σχετικές με το περιστατικό πληροφορίες», έγραψε στο X.

I am being regularly updated about the incident at Hainault Station this morning

My thoughts are with those who have been affected & thank you to the emergency responders

I would urge people not to speculate or share footage online and provide relevant information to the police

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) April 30, 2024