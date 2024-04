Η φινλανδική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι το κίνητρο για τη χθεσινή επίθεση με όπλο σε σχολείο στα περίχωρα του Ελσίνκι, όπου ένας 12χρονος έχασε τη ζωή του, ήταν ο εκφοβισμός που δεχόταν ο ανήλικος δράστης.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι «ο ύποπτος δήλωσε κατά τις ανακρίσεις ότι ήταν στόχος bullying και η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε επίσης στην προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας».

Η άδεια του όπλου με το οποίο έγινε η επίθεση ανήκε σε συγγενή του 12χρονου δράστη.

Όπως διευκρίνισε νωρίτερα η επικεφαλής της έρευνας στην υπόθεση, Μάρκου Σάρκα, ο ύποπτος δεν θα φυλακιστεί διότι είναι κάτω των 15 ετών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κριθεί ποινικά υπεύθυνος.

