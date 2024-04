Ένας 12χρονος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς σε σχολείο στη Φινλανδία.

Η φινλανδική αστυνομία, είχε ανακοινώσει πως ο ύποπτος ως δράστης ηλικίας επίσης 12 ετών συνελήφθη.

«Σήμερα, μετά τις 9:00 π.μ., έλαβε χώρα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε ένα σχολείο … στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας μαθητής της έκτης τάξης, μαθητής του σχολείου», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Ίλκα Κοσκιμάκι, επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης Ανατολικής Ουουσίμα, προσθέτοντας ότι άλλοι δύο «τραυματίστηκαν σοβαρά».

#BREAKING One child dead, two seriously injured after Finland school shooting: police pic.twitter.com/Vj1asht0z2

Ο 12χρονος ύποπτος συνελήφθη στο Σιλταμάκι, στο Ελσίνκι με ένα πιστόλι στην κατοχή του χωρίς να προβάλλει αντίσταση. Το κίνητρό του παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι, ανέφερε η αστυνομία, σημειώνοντας ότι ο συλληφθείς παραδέχθηκε την πράξη του κατά την προκαταρκτική εξέτασή του.

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται από τις αρχές ως ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στο περιστατικό είναι Φινλανδοί.

Η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι έσπευσε στο σημείο εντός 9 λεπτών από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε και ότι δεν γνωρίζει ακόμη τα κίνητρα του υπόπτου ενώ πρόσθεσε ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ανήκε σε συγγενή του.

Αρχικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έσπευσε στο σημείο λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) και ότι ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 10:00 και στη συνέχεια διευκρίνισε ότι οι τρεις τραυματίες και ο ύποπτος ήταν όλοι ηλικίας 12 ετών.

Η εφημερίδα Iltalehti προέβαλε στον ιστότοπό της βίντεο που δηλώνει ότι είναι από την σύλληψή του, στο οποίο φαίνονται δύο αστυνομικοί να κρατούν στο έδαφος έναν άνθρωπο που είναι γυρισμένος μπρούμυτα.

❗️ One schoolboy was killed in a shooting at a Finnish school in the city of Vantaa on Tuesday morning, two were seriously injured, police said

All those involved in the accident were teenagers aged 12-13, and a suspect has been detained. Prime Minister Petteri Orpo said he was… pic.twitter.com/AII26HJrCI

— NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2024