Μεσίστιες κυματίζουν σήμερα οι σημαίες σε όλη τη Φινλανδία καθώς η χώρα θρηνεί τον θάνατο 12χρονου μαθητή που σκοτώθηκε χθες σε επίθεση με όπλο στο σχολείο του, η οποία διαπράχθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, από συμμαθητή του της έκτης τάξης του δημοτικού.

Άλλοι δύο μαθητές του σχολείου Βιέρτολα, στη Βάντα, βόρεια του Ελσίνκι, επίσης ηλικίας 12 ετών, τραυματίστηκαν σοβαρά στη χθεσινή επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους νοσοκομείων και την αστυνομία.

Προς το παρόν δεν υπάρχει νεώτερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των δύο παιδιών που έχουν τραυματιστεί και ούτε η αστυνομία έχει προβεί σε νέα ανακοίνωση.

Σοκ και αγωνία

Μόλις έγινε γνωστή χθες το πρωί η είδηση για τους πυροβολισμούς, γονείς περίμεναν για ώρες αγωνιώντας έξω από το σχολείο, καθώς οι δάσκαλοι είχαν ασφαλίσει τις τάξεις τους για να προστατεύσουν τους μαθητές όση ώρα διεξαγόταν η έρευνα της αστυνομίας στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ένας ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη εν τέλει περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο, ενώ εξακολουθούσε να έχει στην κατοχή του όπλο.

Δεν υπήρχαν άλλοι ύποπτοι, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν κατονόμασε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης ή τα θύματα και διευκρίνισε μόνον ότι είναι όλοι 12χρονοι μαθητές του σχολείου και ότι ο ύποπτος είναι αγόρι.

Flags flying at half mast across Finland in memory of yesterday’s school shooting (1 dead, 2 injured) and winter is back. Pretty depressing. pic.twitter.com/Fllj13XHAu

Άγνωστο το κίνητρο

Το ένα από τα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν από την επίθεση είναι ένα κορίτσι από το Κόσοβο, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Facebook το υπουργείο Εξωτερικών του Κοσόβου.

Η κυβέρνηση κάλεσε σήμερα τους Φινλανδούς να μετάσχουν σε μια ημέρα πένθους και έδωσε εντολή οι σημαίες στα δημόσια κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους για το παιδί που έχασε τη ζωή του.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει καμία πληροφορία ακόμη όσον αφορά το κίνητρο της επίθεσης. Η άδεια του όπλου που έφερε ο ύποπτος ανήκε σε συγγενή του, όπως έχει ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με το φινλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο MTV uutiset, ο 12χρονος φορούσε μάσκα και προστατευτικά για τον θόρυβο ακουστικά όταν άρχισε να πυροβολεί.

Ο νεαρός ύποπτος δεν θα φυλακιστεί διότι είναι κάτω των 15 ετών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κριθεί ποινικά υπεύθυνος, διευκρίνισε η επικεφαλής της έρευνας στην υπόθεση, Μάρκου Σάρκα.

Η αστυνομία θα ενημερώσει σχετικά με την έρευνα γύρω στις 14:00 τοπική ώρα, ανέφερε η ίδια.

#UPDATE A 12-year-old opened fire on Tuesday at a school outside the Finnish capital Helsinki injuring three other children, police said, adding that the attacker was in custody ➡️ https://t.co/RjMV5ksQsx pic.twitter.com/HnNqOEplzY

— AFP News Agency (@AFP) April 2, 2024