Ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του στην επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο ανατολικό Λονδίνο, όταν 36χρονος άνδρας σε αμόκ άρχισε να μαχαιρώνει κόσμο με το σπαθί που κρατούσε.

Μετά την επίθεση, δύο αστυνομικοί και τρεις πολίτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι αστυνομικοί θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή αλλά όχι απειλητική για τη ζωή τους.

Όπως επιβεβαίωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε σχετική ανακοίνωση, ο 13χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς έχασε τη μάχη και υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Αυτόπτης μάρτυρας των επιθέσεων δήλωσε ότι «δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του το πρόσωπο του αγοριού. «Το παιδί βρέθηκε στον δρόμο του 36χρονου καθώς πήγαινε σχολείο. Τότε εκείνος έβγαλε ένα σπαθί σαμουράι από το πίσω μέρος του παντελονιού του και τον χτύπησε στο πρόσωπο».

Ένας άνδρας σε αμόκ κρατώντας σπαθί επιτέθηκε σε πολίτες και δύο αστυνομικούς σήμερα το πρωί κοντά στον σταθμό του μετρό στο Hainault, στο ανατολικό Λονδίνο, προτού συλληφθεί. Υπήρχαν αναφορές για πολλαπλά μαχαιρώματα, αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν από την Αστυνομία.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Intependent, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η Daily Mail, οι κάτοικοι ξύπνησαν από «πολλές φωνές» και «διαπεραστικές κραυγές» και είδαν έναν άνδρα με σπαθί να είναι μέσα στα αίματα και να περιφέρεται έξω από τα σπίτια τους.

Ο Daniel Garfinkle που ζει έξω από τον σταθμό δήλωσε ότι ξύπνησε στις 7 το πρωί από πολλές φωνές. «Υπήρχε ένας τύπος έξω γεμάτος αίματα, κοντά στο σταθμό έξω από το σπίτι μου. Η αστυνομία προσπαθούσε να ηρεμήσει τον δράστη, αλλά αυτός συνέχισε να πηγαίνει προς τον σταθμό ουρλιάζοντας».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο 36χρονος άνδρας συνελήφθη και ότι δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι, καθώς και ότι η επίθεση «δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία».

LIVE New footage shows a man wielding a sword, as five people are treated by paramedics following a stabbing attack in north east London. LIVE 30th of April 2024#london #attack #police pic.twitter.com/vemFDVoaqq

— Stefan B. (@StefanBhvnt) April 30, 2024